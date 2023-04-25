ЭСК РФС изучит пять эпизодов матча «Пари НН» — «Крылья Советов»

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вчера, 17:59

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) изучит пять эпизодов матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов». Об этом во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС .

Будут рассмотрены три эпизода, касающиеся назначеного и неназначенных пенальти, а также два эпизода с невынесением жёлтых карточек. В понедельник в знак протеста против качества работы судей с поста генерального директора самарского клуба ушёл Вадим Андреев.

Также комиссия изучит четыре эпизода в матче между «Уралом» и «Ростовом» и два эпизода встречи «Ахмат» — «Сочи».