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ЭСК РФС изучит пять эпизодов матча «Пари НН» — «Крылья Советов»

вчера, 17:59

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучит пять эпизодов матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов». Об этом во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

Будут рассмотрены три эпизода, касающиеся назначеного и неназначенных пенальти, а также два эпизода с невынесением жёлтых карточек. В понедельник в знак протеста против качества работы судей с поста генерального директора самарского клуба ушёл Вадим Андреев.

Также комиссия изучит четыре эпизода в матче между «Уралом» и «Ростовом» и два эпизода встречи «Ахмат» — «Сочи».

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:10, ред.
ЭСК РФС-это узаконенная организация по проверке условий содержания умерших в прозекторской.
За адекватность
За адекватность ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:45
На скользкий путь ступать не хочу, ибо сдается мне что весь наш футбол "больно дорогое удовольствие для налогоплательщиков". Они лишь капля в море. Ладно бы хоть качество продукта, да и то явно не первый сорт...
Ironigor
Ironigor ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Добра дружище. ✊️
Уж больно дорогое удовольствие их бессмысленные решения обходятся для налогоплательщиков !)
А ЭСК и КДК вполне можно сделать один орган и сразу принимать те или иные решения, а не размножать их по комитетам ,отделам , филиалам и т.д , тем более что они никто не за что не отвечают. Лишь деньги собирают ввиде штрафов .
Что-то в других видах спорта такого раздутого штата чиновников разных мастей я незнаю.
За адекватность
За адекватность ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:17
Приветствую уважаемый! Как бы "ЭСК – юрисдикционный орган, который работает по заявлению: члены комиссии не могут рассмотреть тот или иной эпизод, если по нему не было обращения от клубов или президента РФС". Ваш гнев понятен, но как бы то ни было, нет-нет временно отстраняют судей, потом возвращают, те опять "блещут", вопрос в другом, ежели кардинально отстранять до конца сезона, в каком туре первого круга нам с Вами пришлось бы идти судить? Ежели не ошибаюсь, то ЭСК не отвечает за подготовку властелинов свистка. Но от их решения хотя бы болельщики соккера могут предъявлять друг другу в зависимости от клубных пристрастий, уже плюс.
112910415
112910415
вчера в 20:38
страшное наказание ждёт виновных ... )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:59, ред.
Судьи уже Гендиров увольняют....
Страшной крутизны ребята...
Никто с ними совладать не может...
Ни ЭСК..ни КДК...ни Клубы...ни Полиграф...

Наши футболисты и играют то кисло по той причине...что все они хотят быть Судьями...
Решать исходы матчей...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:33, ред.
Какой толк от этого ЭСК ???
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучит пять эпизодов матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов». Об этом во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.
Сборище чиновников - бездельников , находящиеся на зарплату налогоплательщиков, от дейстия которых ничего, от слова Абсолютно не зависит и ничего не меняет . Возникает резонный вопрос, зачем эти люди нужны, и за какие заслуги они получают деньги 💰 ???
Такое ощущение, что РФС кроме того чтобы создавать какие-то непонятные движения какой-то деятельности, больше не чем действительно полезным для развития футбола не занимается. Сами ничего не решают и не хотят делать. Постоянное ожидание каких-то решений от УЕФА и ФИФА в отношении наших клубов и сборной, никаких позитивных подвижек в отношении к детско - юношескому развитию футбола, ну ничего хорошего, вообще . Зачем спрашивается такой РФС и его филиалы в виде ЭСК и т.д.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:25
Борьба серьёзная за 2-3 места и за право остаться в Премьер лиге. Таких разборов судейских решений ещё много будет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:21
Надо не просто изучить, а тщательно!)
И главное добиться результатов....
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:07
5 эпизодов из одного матча рассматривать - это даже для РПЛ многовато.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:06
С судейством надо разбираться - это точно.
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