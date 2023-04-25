ЭСК РФС изучит пять эпизодов матча «Пари НН» — «Крылья Советов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучит пять эпизодов матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов». Об этом во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.
Будут рассмотрены три эпизода, касающиеся назначеного и неназначенных пенальти, а также два эпизода с невынесением жёлтых карточек. В понедельник в знак протеста против качества работы судей с поста генерального директора самарского клуба ушёл Вадим Андреев.
Также комиссия изучит четыре эпизода в матче между «Уралом» и «Ростовом» и два эпизода встречи «Ахмат» — «Сочи».
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучит пять эпизодов матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов». Об этом во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.
Сборище чиновников - бездельников , находящиеся на зарплату налогоплательщиков, от дейстия которых ничего, от слова Абсолютно не зависит и ничего не меняет . Возникает резонный вопрос, зачем эти люди нужны, и за какие заслуги они получают деньги 💰 ???
Такое ощущение, что РФС кроме того чтобы создавать какие-то непонятные движения какой-то деятельности, больше не чем действительно полезным для развития футбола не занимается. Сами ничего не решают и не хотят делать. Постоянное ожидание каких-то решений от УЕФА и ФИФА в отношении наших клубов и сборной, никаких позитивных подвижек в отношении к детско - юношескому развитию футбола, ну ничего хорошего, вообще . Зачем спрашивается такой РФС и его филиалы в виде ЭСК и т.д.
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучит пять эпизодов матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов». Об этом во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.
Сборище чиновников - бездельников , находящиеся на зарплату налогоплательщиков, от дейстия которых ничего, от слова Абсолютно не зависит и ничего не меняет . Возникает резонный вопрос, зачем эти люди нужны, и за какие заслуги они получают деньги 💰 ???
Такое ощущение, что РФС кроме того чтобы создавать какие-то непонятные движения какой-то деятельности, больше не чем действительно полезным для развития футбола не занимается. Сами ничего не решают и не хотят делать. Постоянное ожидание каких-то решений от УЕФА и ФИФА в отношении наших клубов и сборной, никаких позитивных подвижек в отношении к детско - юношескому развитию футбола, ну ничего хорошего, вообще . Зачем спрашивается такой РФС и его филиалы в виде ЭСК и т.д.
Уж больно дорогое удовольствие их бессмысленные решения обходятся для налогоплательщиков !)
А ЭСК и КДК вполне можно сделать один орган и сразу принимать те или иные решения, а не размножать их по комитетам ,отделам , филиалам и т.д , тем более что они никто не за что не отвечают. Лишь деньги собирают ввиде штрафов .
Что-то в других видах спорта такого раздутого штата чиновников разных мастей я незнаю.
Уж больно дорогое удовольствие их бессмысленные решения обходятся для налогоплательщиков !)
А ЭСК и КДК вполне можно сделать один орган и сразу принимать те или иные решения, а не размножать их по комитетам ,отделам , филиалам и т.д , тем более что они никто не за что не отвечают. Лишь деньги собирают ввиде штрафов .
Что-то в других видах спорта такого раздутого штата чиновников разных мастей я незнаю.