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В департаменте судейства ответили на критику после встречи со «Спартаком»

вчера, 14:26

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на критику после встречи с представителями «Спартака».

Что касается критики, это не работает в формате «мы пришли, извинились и о чём-то договорились». Мы пришли, объяснили нашу позицию, где были ошибки в пользу команды, а где — против. Ситуация находится в рабочем состоянии. Если у команд есть какие-то вопросы, то давайте обсуждать. Мы ни от кого не скрываемся.

Многим не нравится формат встречи и не очень понятно, что обсуждается? Я не думаю, что мы должны публиковать все подробности. Как и не думаю, что у какой-то команды есть подозрения, что, например, со «Спартаком» мы говорили об одном, а приедем в «Урал» и будем говорить совершенно о другом. Если есть желающие — мы готовы общаться. Отказываться от общения, как мне кажется, гораздо более минусовая позиция. Если у команды есть желание пообщаться — мы общаемся. Как им отказать? Сказать: «Нет, мы не хотим с вами общаться или мы не будем общаться?». В таком случае они скажут, что вы опять закрылись и принимаете решения, которые непонятны. Мы пытаемся всё объяснить.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:32
Болельщик априори не может быть объективным судьёй действий арбитра. Для болельщика все пенальти в ворота его команды - левые.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:38
Все эти встречи, на мой взгляд - заигрывания с командами, принесут нулевой эффект. Объясняй не объясняй, чем были вызваны те или решения арбитров, никакого практического результата не будет. Как только представители команд вышли из "переговорной", ими было сразу же забыто всё красноречие представителей судейского корпуса.
Не сомневаюсь, что ЭНТИ представители по прибытии на базу собрали игроков своего клуба и сказали, что арбитры ни хрена не понимают в Правилах, судят как захотят и управы на них не найдёшь.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:33
Если в финале Урал-Акрон,то в Луже сколько народу будет,50человек?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:29
Безбородова туда же. Элита епрст..
TheBoLt
TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:17
Испания. У судьи, который профнепригоден легко отбирается лицензия на судейство в Ла Лиге, он идет судить ниже. Если Карасев бы судил в Испании, он бы судил в группах третьей лиги с таким количеством ошибок
ABir
ABir
вчера в 16:00
Суда по ответу департамента судейства: если не обосновано приняли решение в пользу команды, то в следующем матче надо за незаслуженно причененный ущерб команде компенсировать его в следующем туре
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:55
Сразу не интересно судейскому корпусу . Сразу это один стол , а поочереди... ))))))
t8r9ekya6c5n
t8r9ekya6c5n
вчера в 15:52
Это еще раз говорит, что футбола в стране нет! Есть тотализатор и админресурс! Неуважение к людям, ни совести, ни чести!
lotsman
lotsman
вчера в 15:52
Проще говоря, поговорить не сложно, сложнее договориться.)
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:48
Всё было тактично и культурно высказано.
nik9373
nik9373 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:44
Как всегда - тут вижу, а тут не вижу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:44
Главбух будет не рад этому посту)).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:43, ред.
Другими словами "Наши двери открыты для переговоров со всеми"....)))
Брулин
Брулин
вчера в 15:38
Когда же они поймут наконец-то, что Казарцев вообще не судья
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:31, ред.
А что, кто-то ждёт, что такие встречи будут проходить в другом формате, или что итоговый результат этих резонансных игр будет отменён, так нет этого не будет. Судейский департамент вовремя отреагировал и вынес свою принципиальную оценку данному инциденту, к виновнику приняты административные меры воздействия, направленные на предотвращение впредь подобных просчётов в работе арбитра. Ну а то, что такие ситуации будут и впредь возникать никто исключить не может, к сожалению уровень судейства, как и уровень нашего футбола с каждым годом становится ниже, и это уже вопросы не только к департаменту судейства, но и ко всему РФС. Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:28
А нельзя ли пообщаться со всеми заинтересованными сразу?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:26
Долго искал слово, как это высказывание охарактеризовать ,но не чего кроме как ахинея не подходит...
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:21, ред.
Назовите хоть одну Лигу в Европе из числа топ, на которые по идее все должны равняться , где нет проблем с судейством? Плюс-минус везде одно и то же. Ну там-то ладно.. Поражает другое. Все жалуются на судейство ( опять же не адвокатирую этих ребят со свистками, выдают они порой как говорится "дай дороги".) Но почему не говорят, что условно Джейк Никотино, посмотрев матчи тура РПЛ решил срочно сделать сиквел фильма "Ходячие мертвецы"?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06
Интересное дело, ошибки всегда носят как то целенаправленный характер...
Поговорили. извинились, пришли - ушли, а воз как стоял на запасном пути, так и стоит - ни кучера ни лошадей))
Giovanny
Giovanny
вчера в 15:03
В департаменте судейства ответили Ивановым.
makkie
makkie
вчера в 14:53
Толку от этих встреч, если им матча в матч ошибка на ошибке?!

Причём ошибаются и в пользу Спартака, и против. Лично я не понял пенальти в матчах с Динамо и Торпедо. Как ранее не понял, почему не дали пенальти за удар в лицо Мартинсу.
протон
протон
вчера в 14:40
Каждое спорное решение - должно быть обосновано конкретными ссылками на рекомендации ФИФА/УЕФА. Их судейского корпуса. Да, я, например, вижу и в европейском футболе не мало косяков арбитров. Любые правила, должны быть написаны так, чтобы не допускалась их двойная трактовка...это можно сделать. Рука в штрафной - что проще, что прописать все случаи, когда пенальти стоит назначить. Стоит лишь рассмотреть все варианты назначения/не назначения и коллегиально подойти к правилам. Работа большая, но, исключит двойные стандарты
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:30
Да вас надо всех разогнать.
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