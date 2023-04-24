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ГлавнаяНовостиСудействоСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Матеу Лаос может стать главой судейской коллегии в Саудовской Аравии

вчера, 08:26

Арбитр Матеу Лаос имеет шансы возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии.

Назначение может состояться летом. Лаос хотел бы продолжить судить в Ла Лиге. В Испании существует возрастной ценз в 45 лет, но 46-летнему Лаосу разрешают работать в качестве исключения.

На данный момент нельзя сказать, сможет ли испанец судить в следующем сезоне, по этой причине он изучает предложение из Саудовской Аравии.

Помимо этого, глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес может назначить Лаоса вместо Луиса Медины Канталехо на должность главы судейского комитета страны.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:23
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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:02
Надо спросить у дырчатого, одобряет он или нет кандидатуру Лаоса.
Хотя он голову сломает как это страна с северного полюса может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии, которая находится в Южной Африке.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:57
Правило должно быть одним для всех. 45 и точка. Поэтому стоит паковать чемоданы.
47vaxxd848yu
47vaxxd848yu
вчера в 08:43
Можно в одноимённую с ним страну двинуть. Чемпионату Лаоса он вполне по уровню соответствует
Гость
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