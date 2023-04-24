Матеу Лаос может стать главой судейской коллегии в Саудовской Аравии

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вчера, 08:26

Арбитр имеет шансы возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии.

Назначение может состояться летом. Лаос хотел бы продолжить судить в Ла Лиге. В Испании существует возрастной ценз в 45 лет, но 46-летнему Лаосу разрешают работать в качестве исключения.

На данный момент нельзя сказать, сможет ли испанец судить в следующем сезоне, по этой причине он изучает предложение из Саудовской Аравии.

Помимо этого, глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес может назначить Лаоса вместо Луиса Медины Канталехо на должность главы судейского комитета страны.