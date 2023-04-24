Милорад Мажич может возглавить департамент судейства РФС

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вчера, 10:43

Экс-арбитр из Сербии может стать руководителем департамента судейства РФС .

Боссы Российского футбольного союза полагают, что в руководстве российских арбитров на данный момент нет человека, который смог бы осуществлять подготовку новых кадров, заниматься методологией и мотивацией действующих рефери. Судейские ошибки в матчах РПЛ вредят имиджу отечественного футбола.

Мажич не является единственным кандидатом на этот пост, однако существует мнение, что именно иностранный специалист должен занять данную должность. Павел Каманцев продолжит работать на посту председателя судейского комитета.

Кадровые перестановки могут произойти после окончания текущего сезона.