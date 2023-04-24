Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудейство

Милорад Мажич может возглавить департамент судейства РФС

вчера, 10:43

Экс-арбитр из Сербии Милорад Мажич может стать руководителем департамента судейства РФС.

Боссы Российского футбольного союза полагают, что в руководстве российских арбитров на данный момент нет человека, который смог бы осуществлять подготовку новых кадров, заниматься методологией и мотивацией действующих рефери. Судейские ошибки в матчах РПЛ вредят имиджу отечественного футбола.

Мажич не является единственным кандидатом на этот пост, однако существует мнение, что именно иностранный специалист должен занять данную должность. Павел Каманцев продолжит работать на посту председателя судейского комитета.

Кадровые перестановки могут произойти после окончания текущего сезона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМатеу Лаос может стать главой судейской коллегии в Саудовской Аравии
Вчера, 08:26
В департаменте судейства ответили на критику после встречи со «Спартаком»
22 апреля
Арбитр и судьи VAR матча «Оренбург» — «Локо» будут ограничены в назначениях
21 апреля
СлухиВ CAFA рассматривают 4 российские бригады арбитров для работы на турнире
21 апреля
В РФС сообщили, когда судья Иванов сможет вернуться к матчам РПЛ
21 апреля
В РФС работают над получением судьями назначений на международные матчи
21 апреля
Сортировать
Все комментарии
xajaks
xajaks
вчера в 19:57
а это кто,простите?
протон
протон
вчера в 17:53
Хуже уже не будет. Глядя как вытаскивали Нижний Новгород в матче против Самары понимаешь что с другой стороны дна постучали.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:19, ред.
Судейские ошибки говоришь вредят имиджу РПЛ?!!! А то ,что иностранца берете,не вредит имиджу РПЛ!!?? Как они сильно бесят,эти убл@дки,которые ,что-то выковыривают из своего ожиревшего мозжечка,и ляпают этими экскриментами по нам,обычным людям!! Неужели нету,нашего русского человека,или ведать,уже родственники ,у всех закончилися,все пристроеные?!! Решили пока иностранца.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:00
Пора открывать новую специальность в ВУЗах-"футбольный арбитр", иначе в нашей громадной стране не сыскать толковых специалистов?? Так и будем кормить никчемных иностранных функционеров?
112910415
112910415
вчера в 13:44
без Милорада нам никак ! )
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 13:17
да уже назначьте сразу Лешу Миллера
lotsman
lotsman
вчера в 12:58
Ну посмотрим, что из этого получится. Новые кадры то, он будет подготавливать из наших. А наши парни, сами себе на уме.))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:56
Типа нужна фигура незаинтересованная, своего сразу начнут подозревать в чьих то симпатиях.
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 12:45
А есть смысл доверять своим ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:35, ред.
А звучит то как внушающе , - Боссы РФС полагают !))
А на деле, стелящиеся под запад тряпичных салфеток, многоразогого использования . (((
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:00, ред.
Тресь...! Бум...!
Услышали удары? Это опять в небезызвестном месте наступили на "те же грабли"...
Итальянец Роберто Розетти напоминает вам что нибудь?
И что судить лучше стали или посыпался звездопад новых арбитров с безупречной репутацией?
альсато
альсато
вчера в 11:56
я за методологию, но против мотивации действующих арбитров)))...работа арбитра-и сложная и проста (как пареная репа)-что видишь, то и свисти!...а, что не видишь, укажет ВАР))))
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:11
Лишь бы польза была
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:10
Надо бы посоветоваться с Заремой по этому поводу. Она посмотрит подходит ли он по фэншую...
sova147
sova147
вчера в 10:57
А может это будет к лучшему! Иначе они друг друга прикрывают
95t4by6x4yq8
95t4by6x4yq8
вчера в 10:57
Нам уже своих не надо, подавай нам Милорада!
ДСА
ДСА
вчера в 10:56
Опять зовем иностранцев, своим значит не доверяем....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 