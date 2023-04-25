В сборной Таджикистана рассказали, почему не сыграют со сборной России

Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев рассказал, состоится ли товарищеский матч против сборной России в 2023 году.
ФФТ и РФС пока не обсуждали возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. У нашей команды насыщенный график: в июне мы будем участвовать в чемпионате CAFA, в сентябре у нас уже есть предложения от азиатских команд о проведении товарищеских матчей в дни ФИФА, а в ноябре стартует отборочный турнир чемпионата мира-2026. Поэтому мы вряд ли сыграем со сборной России в этом году.
Если поступит предложение от РФС провести товарищеский матч между нашими национальными командами в России, то мы рассмотрим этот вариант. Однако нам известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин хочет сыграть с новыми соперниками, с которыми его футболисты еще не играли.
Зачем тогда вообще эту тему подымать?
Зачем тогда вообще эту тему подымать?
но одновременно чувствуется, что не очень ... )
но одновременно чувствуется, что не очень ... )