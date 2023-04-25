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В сборной Таджикистана рассказали, почему не сыграют со сборной России

вчера, 16:23

Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев рассказал, состоится ли товарищеский матч против сборной России в 2023 году.

ФФТ и РФС пока не обсуждали возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. У нашей команды насыщенный график: в июне мы будем участвовать в чемпионате CAFA, в сентябре у нас уже есть предложения от азиатских команд о проведении товарищеских матчей в дни ФИФА, а в ноябре стартует отборочный турнир чемпионата мира-2026. Поэтому мы вряд ли сыграем со сборной России в этом году.

Если поступит предложение от РФС провести товарищеский матч между нашими национальными командами в России, то мы рассмотрим этот вариант. Однако нам известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин хочет сыграть с новыми соперниками, с которыми его футболисты еще не играли.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:08
Какой насыщенный график у сборной Таджикистана. А тут лезет кто-то...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:59
По деньгам не договорились.
zkbqz7ysje3f
zkbqz7ysje3f
вчера в 17:37
Одни не могут, другие не хотят.
Зачем тогда вообще эту тему подымать?
112910415
112910415
вчера в 17:23
чувствуется, что хотят !
но одновременно чувствуется, что не очень ... )
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 16:45
"Наш уровень в 10 раз выше, чем у них" - ответили в сборной Таджикистана.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:36
Свято место пусто не бывает. Найдут других, более сговорчивых...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:26
Ничего страшного. Нашим чиновникам из РФС вообще всё равно.
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