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Сборная Германии проведёт товарищеский матч с Украиной

вчера, 17:27

Сборная Германии летом проведёт товарищеский матч с командой Украины.

Он состоится 12 июня в Бремене на стадионе «Везерштадион», где с 2012 года не проходило международных игр. Для Бундестим это будет 1000-й матч в истории. Точное время встречи, которая, как сообщается, будет носить благотворительный характер, пока не определено.

16 июня национальная команда сыграет с Польшей в Варшаве, а 20-го числа — с Колумбией в Гельзенкирхене. Отмечается, что Германия осенью может провести товарищескую игру с Францией в Дортмунде, а также отправиться в октябре в США.

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