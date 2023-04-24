Сборная Германии проведёт товарищеский матч с Украиной

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вчера, 17:27

Сборная Германии летом проведёт товарищеский матч с командой Украины.

Он состоится 12 июня в Бремене на стадионе «Везерштадион», где с 2012 года не проходило международных игр. Для Бундестим это будет 1000-й матч в истории. Точное время встречи, которая, как сообщается, будет носить благотворительный характер, пока не определено.