Сборная Германии проведёт товарищеский матч с Украиной

Сборная Германии летом проведёт товарищеский матч с командой Украины.
Он состоится 12 июня в Бремене на стадионе «Везерштадион», где с 2012 года не проходило международных игр. Для Бундестим это будет 1000-й матч в истории. Точное время встречи, которая, как сообщается, будет носить благотворительный характер, пока не определено.
16 июня национальная команда сыграет с Польшей в Варшаве, а 20-го числа — с Колумбией в Гельзенкирхене. Отмечается, что Германия осенью может провести товарищескую игру с Францией в Дортмунде, а также отправиться в октябре в США.