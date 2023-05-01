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Стало известно, почему Гвардиола не хочет видеть Неймара в «Манчестер Сити»

вчера, 08:53

«Манчестер Сити» является одним из претендентов на подписание нападающего ПСЖ Неймара.

Однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не хочет видеть бразильца в своей команде.

Причиной является поведение Неймара за пределами поля.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 16:02
«Сбитый лётчик». Лучшие годы позади. Репутация-хуже некуда. Гуляка и скандалист. Любую команду развалит изнутри. Пусть гребёт обратно в Бразилию. Там жизнь-бесконечный карнавал, что соответствует его образу жизни.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:50
То есть, то что он всегда ломается перед, важными играми, это нормально для Манчестер Сити и Пепа Гвардиолы? Как вообще можно серьёзно относиться к этому хрустальному игроку? Какую пользу он принёс для парижского клуба и сборной Бразилии, если учитывать то, сколько на него потрачено?! Вот на таких игроков надо давить так, как сейчас давят на Роналду. На Роналду по другой причине давят. А вот Неймар в действительности заслуживает того, чтоб его презирали все здравомыслящие люди в мире.
bars098
bars098
вчера в 14:06
Гвардиола умный тренер, и знает что Неймар ему не нужен.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 13:46
ПСЖ его последний топ клуб. Репутация хуже некуда.
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 12:21
Гвардиола в Барселоне избавился от Роналдиньо, Деку за их образ жизни вне поля. На кой ему Неймар? Конечно же за бесплатно не возьмёт.
b5y7hk6g84af
b5y7hk6g84af
вчера в 12:11
Серьезной команде не нужен несерьезный детина.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:01
Не вижу ни одной причины, по которой Неймар был бы нужен Сити, даже за даром, поведение вообще не при чем
Alex12357
Alex12357 ответ 2yuv9xkq9j9c (раскрыть)
вчера в 11:40
Пускай Гвардиола со своими скандалами разберётся!!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 11:36
кому этот 🐓 нужен
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:29
Неймар - уникальный футболист, на мой взгляд, волк - одиночка, поэтому Гвардиола просто боится, что не сможет контролировать бразильца на поле, а для него, тренера - узурпатора, это неприемлемо. Этого игрока невозможно "воткнуть" в определённые игровые рамки, а Хосеп привык к беспрекословному подчинению.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:44
Высокомерных Беспредельщиков ни кто не любит!
ymg7pb4svmw2
ymg7pb4svmw2
вчера в 10:44
Ни один нормальный тренер этого ленивого пижона к себе не возьмёт
svpw8353s5ns
svpw8353s5ns
вчера в 10:42
Зачем Пепу лишний геморрой, тем более у него Холанд есть
2yuv9xkq9j9c
2yuv9xkq9j9c
вчера в 10:21
Пеп великий тренер и великий психолог! Ему не нужны скандалы и дрязги как внутри команды, так и за ее пределами. А Неймар неуравновешенный психически, морально вредный элемент!
ba77c25skkpt
ba77c25skkpt
вчера в 10:01, ред.
Сейчас МС выглядит единой командой, которая идёт к своей цели.

Приглашения Неймара?

Да, он игрок хороший, который может принести пользу команде, но он так же может принести ещё больше вреда команде.

Если взвешивать на весах достоинства и весь негатив, то негатив сильно перевешивает.

Хосеп Гвардиола серьёзный тренер, ему не нужно шоу вне поля, не нужен скандальный пиар, так как это отразиться плохо на команде.
Elliada
Elliada
вчера в 09:40
Гвардиола всё делает правильно. Сити не нужен разгильдяй. Помню, как в прошлом году Грилиш пытался подражать Неймару, так Гвардиола быстро вправил ему мозги. Сейчас он игрок стартового состава, хотя в прошлом году все говорили, что это провальный трансфер. Не думаю, что Неймара также можно перевоспитать. У него запущенный случай.
амурец
амурец ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 09:39
И Месси
амурец
амурец
вчера в 09:38
Неймар игрок хороший, но у лысого в первую очередь дисциплина и пахать на поле, поэтому Неймара он не возьмет как и некоторых его одноклубников
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:32
Тяжела ноша лучей Юпитера!
Особенно за пределами футбольного поля!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:25
Гвардиола мудро отфутболил двух эгоцентричных нарциссов в лице Роналду и Неймара.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:24
Манчестер Сити - это команда, единый организм, и в нем нет места избалованным, эгоистичным футболистам, которые будут портить атмосферу в команде. Неймар и заговоры против тренера устраивал, и ныл из-за шкафчика, и мерзко отбирал пенальти у Кавани. Одним словом, пусть идет мимо.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:22
Еще сезон-два и неймара слышно не будет
karnager
karnager
вчера в 09:17
Пусть в Counter-Strike играет
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 09:16, ред.
Как бы не негативно относился к Пепу, но тут он прав, в Сити трудяги играют, а Неймар лодырь, симулянт, плакса. B сам по себе токсичный человек, поздно ему мозги правлять
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:59
Да он лентяй, Неймар уже показал какой он за полем, зазвездился и всё, бабки взяли своё, Гвардиоле нужны трудяги, а не протиральщики скамеек, или просто кто сидит на зарплате, а сам не играет, и ему хорошо. ПСЖ его и не трогает, сидит и сидит, главное он у нас числиться, у них есть кому лицом светить, поэтому Неймар пока на замене. Гнать его из топ чемпионатов, пускай возвращается обратно в Бразилию, пусть почувствует чего он лишился, может потом поймёт, а уже будет поздно.
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