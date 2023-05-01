Стало известно, почему Гвардиола не хочет видеть Неймара в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является одним из претендентов на подписание нападающего ПСЖ Неймара.
Однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не хочет видеть бразильца в своей команде.
Причиной является поведение Неймара за пределами поля.
«Манчестер Сити» является одним из претендентов на подписание нападающего ПСЖ Неймара.
Однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не хочет видеть бразильца в своей команде.
Причиной является поведение Неймара за пределами поля.
Приглашения Неймара?
Да, он игрок хороший, который может принести пользу команде, но он так же может принести ещё больше вреда команде.
Если взвешивать на весах достоинства и весь негатив, то негатив сильно перевешивает.
Хосеп Гвардиола серьёзный тренер, ему не нужно шоу вне поля, не нужен скандальный пиар, так как это отразиться плохо на команде.
Приглашения Неймара?
Да, он игрок хороший, который может принести пользу команде, но он так же может принести ещё больше вреда команде.
Если взвешивать на весах достоинства и весь негатив, то негатив сильно перевешивает.
Хосеп Гвардиола серьёзный тренер, ему не нужно шоу вне поля, не нужен скандальный пиар, так как это отразиться плохо на команде.