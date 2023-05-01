Мостовой: «Буду поступать на обучение для получения тренерской лицензии»

Экс-полузащитник сборной России рассказал о ситуации с получением тренерской лицензии.

Развивается ли как-то история с тренерством, лицензией? Да, будет сейчас, всё будет. Поступать буду (на обучение). Когда? По-моему, в июне. На какую лицензию? На самую высокую, Pro.