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Мостовой: «Буду поступать на обучение для получения тренерской лицензии»

вчера, 22:19

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о ситуации с получением тренерской лицензии.

Развивается ли как-то история с тренерством, лицензией? Да, будет сейчас, всё будет. Поступать буду (на обучение). Когда? По-моему, в июне. На какую лицензию? На самую высокую, Pro.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 14:01
Вынудили деда
альсато
альсато
сегодня в 12:55
Сразу Рro?....нууу ребята..или я чего то не знаю...или закон как ДЫШЛО!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:18
Прозвучало, как угроза 🤣🤣😤
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:33
Вряд ли учиться будет, скорее всего просто купит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:20
Это другое дело. Будет хлеб для журналистов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 00:21
Лучше быть сложным, нежели глупым, как Валера.
1580556558
1580556558 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:07
Он очень сложный человек, так скажем. Его эго будет сильно ему мешать на тренерском поприще. Если засунет свое эго куда подальше, то может получиться, а если нет, то и в Пердиве работу себе не найдет
sova147
sova147
вчера в 23:35
Давно пора.... Переходить на работу тренера
rcrhyg8jue3r
rcrhyg8jue3r
вчера в 23:32
Долго ему понадобилось времени, чтоб прийти к такому выводу,тренеровать это не советы всем раздавать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:12
Царь в футбол играл лучше, нежели Карпин.
Думаю и тренером будет на порядок выше.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:57
Наконец дошло,что без учёбы нет тренера,п специальности футболиста и футбольного тренера совершенно разные.Хоя...и тут нихрена не знает :Как,зачем и главное-когда.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:43
От всей души!!!
Хочется верить, что великолепный в прошлом футболист Мостовой, и тренером станет таким же!!! Удачи ему!!!
a-league
a-league
вчера в 22:41
К Карпину за еду
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:28
Было бы сказано...)
Удачи желаем...!
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