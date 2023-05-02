«Спартаку» предлагали рассмотреть вариант с назначением Николича

Некоторое время назад посредники предложили «Спартаку» рассмотреть вариант с назначением бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича.
По данным источника, московский клуб ответил отказом. В «Спартаке» полностью доверяют Гильермо Абаскалю, поэтому не рассматривают других кандидатов.
Николич в отличии от Абаскаля более уравновешенный человек, да и по тактике серб намного сильнее испанца.
Вся проблема Спартака последних лет это отсутствия логики игры, они скорее всего играют эмоциями, понеслись, попёрло, ура победа, а если не их день, то непонятно во что играют.
Спартак в этом сезоне под управлением Абаскаля проиграл несколько матчей, эти поражения целиком и полностью вина тренера.
Николич как мне кажется смог бы поставить прежде всего командную игру.
Помню как с недоверием относились к Николичу на первых порах в Локо, особенно после Палыча, а потом не понимали зачем его убирают.
Николич в отличии от Абаскаля более уравновешенный человек, да и по тактике серб намного сильнее испанца.
Вся проблема Спартака последних лет это отсутствия логики игры, они скорее всего играют эмоциями, понеслись, попёрло, ура победа, а если не их день, то непонятно во что играют.
Спартак в этом сезоне под управлением Абаскаля проиграл несколько матчей, эти поражения целиком и полностью вина тренера.
Николич как мне кажется смог бы поставить прежде всего командную игру.
Помню как с недоверием относились к Николичу на первых порах в Локо, особенно после Палыча, а потом не понимали зачем его убирают.