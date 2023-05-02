«Спартаку» предлагали рассмотреть вариант с назначением Николича

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сегодня, 12:10

Некоторое время назад посредники предложили «Спартаку» рассмотреть вариант с назначением бывшего тренера «Локомотива» .

По данным источника, московский клуб ответил отказом. В «Спартаке» полностью доверяют , поэтому не рассматривают других кандидатов.