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«Спартаку» предлагали рассмотреть вариант с назначением Николича

сегодня, 12:10

Некоторое время назад посредники предложили «Спартаку» рассмотреть вариант с назначением бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича.

По данным источника, московский клуб ответил отказом. В «Спартаке» полностью доверяют Гильермо Абаскалю, поэтому не рассматривают других кандидатов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 19:01
Романцев слепо копировал Бескова, и больше того, когда Романцев принял Спартак, в интервью, он сказал следущее: "Мы ничего менять не будем. Лучше Бескова, мы ничего не придумаем"!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:57
Константин Иванович-действительно!..а что скажите про Олега Ивановича Романцева?
Capral
Capral ответ d6gfwrrgcgga (раскрыть)
сегодня в 18:43
За последние 50 лет, только один, тренер, настоящий, великий был в Спартаке- К.И.Бесков!!! Остальные, кто лучше, кто хуже- среднего уровня. Ну, Ваноли- неплохой тренер. Абаскаля, я вообще не понимаю. И те болельщики Спартака, которым, якобы нравится его работа, просто бояться признать свою ошибку, когда они возносили этого человека до небес. Говорил и говорю- Спартак в лидирующей группе, исключительно благодаря мощной атаке. Ничего тренерского- в Спартаке нет.
альсато
альсато ответ d6gfwrrgcgga (раскрыть)
сегодня в 18:37
Карьеру Каррере-сделал "дельфин"-Глушаков!))))))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:34
текучка))))
d6gfwrrgcgga
d6gfwrrgcgga ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:33
Вижу я их традиции последние 20 лет, возможно вы правы им не нужны грамотные тренеры, им больше авантюристов подавай.
Как говориться раз в год и палка стреляет. Вот как то раз в этом веке эта палка выстрелила в лице Карреры, а так согласно традиции и истории непонятный испанец Абаскаль.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 18:13
Не прибедняйтесь, Вы- далеко не дилетант!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 18:10
Федотов, элементарно переиграл шварца. И это при том, что у ДИНАМО, состав был гораздо сильнее, чем у Сочи.
И еще. Недавно, после поражения ДИНАМО от Факела, я услышал одну мысль от болельщиков ДИНАМО, что, якобы, до начала СВО, у ДИНАМО был очень дружный и сплоченный состав- каждый друг за друга. Ну тогда, у меня вопрос: почему, после окончания сезона, весь, этот, так называемый сплоченный состав- мигом разбежался, кто куда?!
Capral
Capral ответ k3cj8g473g4s (раскрыть)
сегодня в 18:04
Вы можете себе представить Спартак Бердыева? Вероятно нет. Вот также, невозможно себе представить Николича в Спартаке. В Локомотиве- да, но Локо- это не Спартак, не та история, не те традиции!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:03
так то я видел игру ДИНАМО-Сочи, где решалось, кто будет вторым,а кто третьим....и финал Кубка....ни СВО, ни Воронин тут не при чем!...в остальном (на мой дилетанский взгляд) Вы правы!.."ЧЕРНЫЙ"-никудышний тренер!
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 18:01
Таких сравнений в футболе можно найти сколько угодно. Взять хотябы бывшего ГТ Спартака, забыл его фамилию, который в Спартаке ничего не добился, а с Севильей- выиграл ЛЕ, трижды подряд!!! Всё это так. Но мы же говорим не просто о тренерах, а о тренерах личностях, у каждого из которых, имеется своя футбольная доктрина. У шварца нет футбольной философии- он футбольный неуч и банкрот, а это- уже совсем другая истрия...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:52
В моём тексте ещё двое,с разной судьбой,в т.ч.и неуспехе в России.
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 17:44
Ну Вы сравнили конечно- одно место с пальцем!!! Сравнить, бездарного, бессистемного шварца- с мудрым и классным Спалетти!!! Просто, слов нет...
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:39, ред.
И третьего не должно было быть, если вспомнить, как ДИНАМО тащили судьи. Почему не второе? Потому что за пять туров до конца чемпионата, опережать Сочи на 9 очков, но в итоге занять 3-е место, может, только никудышний тренер, мягко говоря...
В финале кубка случилось следущее. Первоначально, шварц наигрывал одну модель, но перед самым финалом всё переиграл. В итоге- не сработала, ни старая, ни новая модель. Кстати, туже ошибку, совершил К.И.Бесков, в финале КК в 1972г. Ваноли, попросту переиграл своего оппонента. К слову сказать, Ваноли, мне нравится, куда больше, чем Абаскаль.

Вы знаете, многие болельщики ДИНАМО, увязывают весенние неудачи команды с двумя факторами- началом СВО и уходом Воронина. Ну так вот, моё мнение- ЧУШЬ и ГЛУПОСТЬ!!!
альсато
альсато ответ rffcnnjtd4qp (раскрыть)
сегодня в 17:25
черные дни?..все знают (кто совершенно летний) про такие дни!..да..нет команд кто не проигрывает...но ..что значит Ваше-НЕ УГОДАЛ?..это ..что ромашка что ли...хороший шахматист-это не тот кто просчитывает свои ходы-а именно ходы соперника!...не ГАДАТЬ нужно, а изучать соперника и от этого строить план на игру!..да..это сложно-для тех кто не играет в шахматы)))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:13
да просто..хотелось уточнить...почему ТРЕТЬЕ место , а не второе...и почему...видеть кубок воочию..ну так и не поднять его над головой....
Capral
Capral ответ rffcnnjtd4qp (раскрыть)
сегодня в 17:09
А в этом и есть весь Спартак- только атака!!!
rffcnnjtd4qp
rffcnnjtd4qp ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:08
Нет не все поражения, бывают и просто чёрные дни.
Но есть и тренерские поражения, не угадал с тактикой, не угодал с составом на игру, сделал замены, которые привели к поражению, игра стала намного хуже.

Да есть такое выражение "Побеждает команда, а проигрывает тренер", но проигрыш проигрышу рознь.
У Спартака и так линии не сбалансированы, а ещё и Абаскаль усугубляет постоянно.
Спартаку нужен тренер, который начнёт от печки, а там не хотят, там хотят сразу атаку и победы.
Пока такие взгляды будут у спартачей, то команду постоянно будет лихорадить.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:07
А было наоборот:Здесь ничего,а со сборной Италии-успех,Здесь-"тренеришка",а там-5 Кубков Европы.А есть один (лысый дон Макаронэ) и здесь феерил,и в следующем ь\туре чемпионом Италии станет. Вот и весь хрен до копейки,как гласит мудрость древних греков.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:01
А что, конкретно, Вы хотите услышать?
альсато
альсато ответ k3cj8g473g4s (раскрыть)
сегодня в 16:55
все поражения (даже если автоголы) вина тренера....
k3cj8g473g4s
k3cj8g473g4s
сегодня в 16:48
Конечно это выбор Спартака, но возможно они ошиблись.
Николич в отличии от Абаскаля более уравновешенный человек, да и по тактике серб намного сильнее испанца.
Вся проблема Спартака последних лет это отсутствия логики игры, они скорее всего играют эмоциями, понеслись, попёрло, ура победа, а если не их день, то непонятно во что играют.
Спартак в этом сезоне под управлением Абаскаля проиграл несколько матчей, эти поражения целиком и полностью вина тренера.
Николич как мне кажется смог бы поставить прежде всего командную игру.
Помню как с недоверием относились к Николичу на первых порах в Локо, особенно после Палыча, а потом не понимали зачем его убирают.
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:45
про финал кубка (того сезона)..Вы ничего не сказали...
Capral
Capral
сегодня в 15:55
Тут некоторые пишут, что в нашем чемпионате 2-3 места большой успех. Оно и понятно- ведь Ростов близок к призовому месту. Но, я, собственно о другом. В прошлом сезоне, проходимец и ничтожество работавший в ДИНАМО выиграл 3-е место. После этого, уже в этом сезоне, но уже в Герте, опустил команду на самое дно и был с позором уволен. Ну так вот, этот человек- выиграл в России 3-е место, а здесь, в Германии- полностью провалился. Теперь вопрос: так чего же стоит, это самое 3-е место???
Не питаю к Ростову- ни любви, ни ненависти, абсолютно ровно отношусь к этому клубу. Но давайте откровенно, команда с таким средним составом, реально претендует на призовое место. Что это- деградация российского футбола или его взлет? Пусть каждый, сам, честно ответит на этот вопрос...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:45
Пусть идёт обратно откуда новость сорока принесла).. Начинаются "игры" перед решающими матчами. Ничего уже придумать не могут? Каждый год по одной и той же схеме).
Напрасный труд
Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:27
Никто теперь ничего не докажет.Был же "тренеришка",который потом пять раз взял второй по значимости Кубок футбольной Явропки!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 13:25
Просто чемпион ГАЗПРОМА и Ленинградской области допущен к турниру вне конкурса.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:15
еще не вечер!...еще пять туров)))
adekvat
adekvat
сегодня в 12:46
Скоро прийдется пожалеть.
makkie
makkie
сегодня в 12:38
Николич? Нет, спасибо
Он хоть и даёт результат, но его команды часто играют от обороны, на контратаках, а в Спартаке такое вряд ли приживётся. Да и Абаскаль сейчас хорошо работает. Третье место в ЧР, отрыв от второго 1 очко всего.
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