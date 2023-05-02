Абаскаль – на выход. Результаты «Спартака» заставили задуматься о новом тренере, предлагают Николича

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вчера, 21:24

Но рокировка – ужасное решение.

На перерыв после первой части чемпионата «Спартак» уходил, занимая второе место в таблице. В этот период «красно-белые» сыграли вничью с ЦСКА , обыграли «Локомотив», а также шли без поражений с начала сентября. Отрыв от 4-й команды Премьер-Лиги составлял 7 очков.

По итогам 25 туров москвичи пропустили на вторую строчку «Ростов», опережают ЦСКА лишь на 1 балл. С 11 марта подопечные Гильермо Абаскаля одержали лишь 2 победы в 9 встречах. На фоне такой просадки появились слухи о возможности смены главного тренера. Анализируем ситуацию в команде и говорим о кандидате, которого успели предложить в качестве альтернативы.

На радарах – экс-наставник «Локомотива»

По слухам, боссам «Спартака» в недавнем прошлом предложили подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем. На связь с представителями московского коллектива выходили посредники.

Николича мы помним по его работе в «Локомотиве» — 43-летний менеджер возглавил «железнодорожников» в мае 2020 года. Назначение сопровождалось резкой критикой на фоне ухода из клуба легенды «красно-зеленых» Юрия Семина и недовольства работой на тот момент генерального директора коллектива Василия Кикнадзе. Сопровождалось это ужасными показателями «Локо» в первой части сезона – тогда команда вылетела из ЛЧ и ушла на паузу, занимая 8-е место в РПЛ .

При этом в дальнейшем Николич показал свою состоятельность в качестве главного тренера – весной «железнодорожники» проиграли 1 матч из 15, завоевали Кубок России и ворвались на 3-е место в чемпионате.

Да, после ухода из «Локомотива» сербский наставник так и не нашел себе новый клуб, но это не говорит об уровне спроса на тренера или о его квалификации – еще летом Марко сватали в ЦСКА и «Динамо». На этот раз появился вариант со «Спартаком».

На предложение рассмотреть кандидатуру Николича руководство «красно-белых» ответило отказом. В инсайдах о позиции руководства в отношении Гильермо – радующее единство. Новые боссы не собираются принимать резкие решения, как это было при Федуне, и готовы набраться терпения из-за веры в успех на длительной дистанции – к тому же совсем недавно с испанским менеджером продлили контракт.

Спад «Спартака» — отчасти вина Абаскаля

Не стоит обелять наставника «Спартака» — часть ответственности за текущие результаты клуба точно лежит на нем. На протяжении всей второй части чемпионата чувствуется, что коллективу не хватает прочного базиса.

При этом он у «красно-белых» был – Абаскаль начинал работу в «Спартаке» со схемы «4-3-1-2», с «ромбом» в центре. Постепенно система дополнялась новыми инструментами – с потерей Мозеса на позиции «десятки» появился Игнатов, с переходом на «4-3-3» открылась возможность использовать Антона Зиньковского, Николсон набрал форму – и у Соболева появился качественный сменщик. И в начале марта все было так же, но начали прослеживаться недочеты – проблемы возникали либо с созданием моментов, либо с реализацией, либо при игре в обороне. Начиная с апреля, Абаскаль отказался от привычной расстановки – сначала использовал «4-4-2», теперь – «3-4-1-2».

Постоянная смена схемы сопровождается и другими экспериментами – на «Краснодар» «красно-белые» вышли в 5 центральных защитников, против «Ростова» играли тройкой, но Дуарте начал чаще уходить на фланг или оказывался в опорной зоне, с «Торпедо» Михаил Игнатов играл второго нападающего, Пруцев – «десятку».

Сами по себе эксперименты – это не плохо, а иногда и хорошо. Но для их эффективного внедрения нужен прочный базис – тогда игроки знают, как должны действовать и на основании этих алгоритмов делают что-то новое. Когда такой основы нет, все оборачивается снежным комом, значительно усиливается сумбурность.

Это и происходит сейчас со «Спартаком» — раз за разом Абаскаль дает игрокам новые установки, первые минуты для «красно-белых» протекают ужасно, Гильермо решает откатиться к базовым настройкам – и тогда москвичи начинают создавать остроту у чужих ворот. Только, например, с «Ростовом» столичный коллектив окопался в финальной трети ближе к последним 10 минутам матча. С «Краснодаром» тоже были в роли догоняющих и включились позже. «Торпедо», наоборот, забил на последних минутах и имел шансы сравнять.

Зачем нужны эксперименты, которые не приносят пользы, от которых в итоге все равно отказываются, но делают это, когда уже приходится отыгрываться?

Вопрос опыта

Но здесь стоит оговорить важную вещь – такие недочеты не фатальны, так как поддаются исправлению. Прежде всего нужно понимать: Абаскаль – молодой специалист, который проводит лишь первый год в России и только набирается опыта.

При такой постановке становится понятно, почему нет никакой стабильности в игре футболистов – вполне вероятно, что менеджер не угадал с пиком формы. С русской зимой и паузой на это время наставник все-таки еще не встречался. Постоянные эксперименты и метания при выборе схемы – реакция на такую проблему. Да, неэффективная, но сделать выводы из весны-2023 и не возвращаться к этому – в силах Абаскаля.