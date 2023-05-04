В «Акроне» оценили выступление команды в Кубке России

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сегодня, 08:59

Пресс-атташе «Акрона» Дмитрий Гуськов высказался об итогах Кубка России для команды.

Оцениваем выступление команды в Кубке России позитивно. Это лучшее достижение «Акрона» в Кубке в истории.