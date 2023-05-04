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В «Акроне» оценили выступление команды в Кубке России

сегодня, 08:59

Пресс-атташе «Акрона» Дмитрий Гуськов высказался об итогах Кубка России для команды.

Оцениваем выступление команды в Кубке России позитивно. Это лучшее достижение «Акрона» в Кубке в истории.

Тольяттинцы дошли до финала Пути РПЛ, где в серии пенальти уступили «Краснодару» (2:4).

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Акрон
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:26
Можно поздравить Акрон с хорошим настроем на игры!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:04
Когда вырубился свет на арене грешным делом представил, что Галицкий не выдержал напряжения и отключил свет подумав:" Все кина не будет, электричество закончилось". Быки попали под пресс в этот период времени).
Red blu
Red blu
сегодня в 09:44
Позитивно для пацанов Акрона не то слово, выбили из кубка Локо, Динамо, Спартак.да и Краснодар чудом не отправился вслед за ними. Так что звания мастеров спорта заслужили.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:35
Все команды РПЛ допустили одну и туже ошибку - пренебрежение к сопернику - команде "Акрон". Понимание, что оппонента голыми руками не возьмешь и он ставит на карту всё, приходило к старшим товарищам слишком поздно... Это можно, в некоторой степени, отнести и к Краснодару, который вчера катал вату 75 минут, а потом показал что такое футбол в исполнении быков. С моей скромной колокольни и в мой окуляр (не исключено что показывающий картину неточно)) было заметно, что южане до конца так и не раскрылись в игре. Тысячу раз меня переубеждайте, но мну никогда не поверит в "случайные", неточные 4-5 навесов с правого фланга на левый угол вратарской Акрона. Такие "погрешности" в Краснодаре невозможны по определению - уж слишком высокий уровень игроков, чтобы давать пасы с "разлётом" от трёх до шести метров, что мы наблюдали вчера. В целом тольяттинцы произвели хорошее впечатление и показали образцовый пример как надо настраиваться на игру и полностью её отдаваться. Лично мну расстаётся с ними в Кубке с каким то сожалением, они внесли свежую струю футбольного воздуха в парниковую благодать некоторых "старших братьев" по ремеслу!
Непредсказуемость и неизвестность в футболе, да и не только, наверное, всегда влечёт к себе, спасибо им за это!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:35
Тольяттинцы дошли до финала Пути РПЛ
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Не Пути РПЛ, а Пути регионов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:29
Молодцы ребятушки, что тут ещё скажешь.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:07
Непонятно почему в чемпионате так не играют, как в кубке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:00
Для одного из аутсайдеров пердива выступили просто отлично...
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