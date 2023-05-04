В «Акроне» оценили выступление команды в Кубке России

Пресс-атташе «Акрона» Дмитрий Гуськов высказался об итогах Кубка России для команды.
Оцениваем выступление команды в Кубке России позитивно. Это лучшее достижение «Акрона» в Кубке в истории.
Тольяттинцы дошли до финала Пути РПЛ, где в серии пенальти уступили «Краснодару» (2:4).
Непредсказуемость и неизвестность в футболе, да и не только, наверное, всегда влечёт к себе, спасибо им за это!
Непредсказуемость и неизвестность в футболе, да и не только, наверное, всегда влечёт к себе, спасибо им за это!