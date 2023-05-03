Soccer.ru
ГлавнаяБлогиДно пробитоИтоги и оценкиИспания. Примера 2022/2023

Пора признать, что у «Реала» плохой футбол. Класс и терпение больше не спасают

вчера, 11:47
Тибо Куртуа

Снова проиграли и навредили Куртуа.

У «Реала» 8 поражений в новом году

А могло быть больше. Явный перебор для клуба, который надеялся догнать «Барселону», забрать Кубок Короля и снова сыграть в финале Лиги чемпионов. Остался шанс на кубковые трофеи, но «Манчестер Сити» допустит огромную глупость, если не использует слабости защиты испанцев. «Реал» уступал не только «Барселоне», но ещё «Мальорке» и «Жироне».

В трех последних матчах Ла Лиги два поражения. А достаточно было обыграть названных выше середняков и «Вильярреал», чтобы с девятью дополнительными очками остаться в чемпионской гонке. Конечно, для полноценной борьбы стоило не собирать поражения в прошлом году, у Анчелотти 12 неудач в 33 матчах Ла Лиги вместе с ничьими. Но такие результаты меняют статус команды.

Мадридцы — пожиратели веры соперников. Важно, чтобы их боялись, проигрывая до выхода на поле. У этой команды нет гегенпрессинга былого «Ливерпуля». Нет схемы «3-2-5», как у «Манчестер Сити». «Реал» — это «4-3-3» с небольшими экспериментами, основанными на характеристиках Вальверде, а еще на умении Бензема уступать пространство. Но «Реал» не законодатель моды.

В этом было их преимущество. Напоминали «Милан» Анчелотти, ведь нельзя было играть как Неста, Мальдини, Пирло, Зеедорф и Шевченко. Затем пришла пора «автобусов» и удушающего стиля «Барселоны». Все копировали испанцев, но со временем ЛЧ влюбилась без памяти не в стиль – иначе у Гвардиолы была бы коллекция побед, а в уверенность. «Реал» забирал чужую надежду.

И не терял собственное достоинство. Рамос забил спустя 92 минуты и 48 секунд финала с «Атлетико». История о классе – хотя он есть у многих, и о терпении, которого почти всем не хватало. Вспомните глупейшие камбэки соперников «Барселоны». «Реал» был другим, но теперь у них 11 осечек за четыре месяца. Выбираются из могил прикопанные в прошлом грехи команды Анчелотти.

У «Мадрида» ужасная линия обороны

Представьте, что из вашей памяти стерли состав «Реала». Тогда по нарезке голов в их ворота можно подумать, что уничтожают «Спартак». Пасы поперек поля, покер Кастельяноса, ошибки в Ливерпуле. С другой стороны, тренд сезона – рискованная игра в защите. Даже успешные по xGA – моментам соперников, вроде «Манчестер Сити» и «Ромы», допускают немало ошибок в обороне.

Также есть «Барселона», которая конкретно в Ла Лиге почти не пропускает. Но видели их в Лиге чемпионов. У тер Штегена успешная защита, но не стоит путать ее с непробиваемой линией обороны. «Наполи» — еще один пример из этой оперы. От четырех мячей в ворота «сливочных» обычно спасает Куртуа, но даже по статистике Лунина понятна вина защиты.

Оборона «Реала» допускает идеальные моменты оппонентов. Рюдигер никогда не был элитным защитником, хотя у него классные данные, как и у Эдера. Но вспомните плей-офф ЛЧ прошлого года. Милитао «возили», но его страховал голкипер. Алаба в центре защиты оказался не сразу, но и слева Давид играет не идеально. Карвахалю ищут замену, он это понимает и нервничает.

Много персональных ошибок. «Реал» плохо играет в обороне. Камавинга и Начо страховали время от времени, но стихия начинается еще на чужой половине поля. У команды нет сил на высокий прессинг. В этом компоненте хуже «Севильи». «Реал» так играл в прошлом «золотом» сезоне, но там был Каземиро. Без рекордсмена по отборам нет баланса, у Тчуамени меньше опыта.

Причем самая большая опасность впереди, когда поменяют Крооса и Модрича. Ветераны связывают линии, отдают много пасов с места и в контратаках. «Реал» логично устал. Анчелотти прав, что поддержал баскетболиста Адетокумбо. Яннис сказал, что провалом можно назвать отказ от действий, а в спорте у величайших больше поражений по сумме сезонов, чем побед.

Но это разные дискуссии. «Реал» не развалился, они в полуфинале ЛЧ. Но если финишируют ниже «Атлетико» и показательно влетят «Манчестер Сити», то пора задуматься о будущем, а не жить прошлым. Анчелотти это понимает, когда называет Бензема старым и говорит, что нужен еще один форвард. Карим проведет лишь один сезон, пора думать о новичках.

«Сливочных» нельзя недооценивать

«Реал» — мышка из сказки, которая не утонула в сливках, а так настойчиво выбиралась, что взбила масло и выжила. Зная Анчелотти, Бензема, Крооса и Модрича, нельзя исключать, что разозлятся на себя. Изучат «Манчестер Сити», Куртуа потащит мертвые мячи. Холанд промахнется, «Реал» пойдет в финал, где их ждет соперник с грехами, потому что «Интер» и «Милан» слабее.

Вот только кому мадридцы проиграли? «Барселона» без денег, с молодыми игроками и тренером. Лапорта посвящает время теме возвращения Месси, чтобы не говорить о проблемах настоящего. Каталонцы вылетели из Лиги Европы от клуба, который проиграл 0:7 «Ливерпулю», а также вылетел из ЛЧ от Бензема. Вот только «Реал» в кубках и на дистанции – разные звери.

Стало проще ставить для королевской мышки ловушку, не дав добраться до сливок. Недооценка «Реала» исключена, но Пересу важно не путешествовать во времени. Двадцать лет назад Флорентино тоже думал, что «Реал» надолго на вершине европейского футбола после двух побед в ЛЧ за три сезона. Но двенадцать лет их возили короной о землю. Впереди ключевое лето.

Пора искать лидера обороны и новых латералей. Придется лечить зависимость от Модрича и Крооса. Оба близки к завершению карьеры. Структурно и тактически «Реал» отстает от многих, что не всегда компенсирует безумно крутая игра Бензема и Винисиуса. Или включение Асенсио, Вальверде и Родриго. Класса теперь мало, так как еще год назад победа в ЛЧ получилась в кредит.

Выиграли парижский финал в матче, где счет по ударам в створ был 9:2 в пользу «Ливерпуля». «Мадриду» нужен молодой форвард, защитник-скала, великолепный латераль и определенность с тренером. Перес, Анчелотти и потенциальные кандидаты должны трезво оценить ситуацию. Если Флорентино многое не нравится и накопился негатив, то лучше прощаться с Карло сейчас.

«Реал», откуда ушли Бэйл и Роналду, Варан и Рамос, Каземиро и Марсело, словно батарейка, чей ресурс заканчивается. Хватало грамотных трансферов, которые выручили, но впереди главная интрига – выбор тренера. Достаточно ошибиться в этом пункте, чтобы особенная команда с возрастными лидерами пережила длительный кризис.

Ключевой период тен Хага в МЮ. Оценка сезона целиком зависит от финишного отрезка АПЛ и финала Кубка
Сегодня, 12:34Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии1
В «Акроне» оценили выступление команды в Кубке России
Сегодня, 08:59
Семь человек, вернувших ЦСКА достоинство. Впервые за 10 лет могут взять Кубок
Вчера, 19:55Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
«Челси» Боэли заслужил вылет из АПЛ. Весь сезон состоит из грубых ошибок
Вчера, 17:12Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненависти
Ученик Гвардиолы врывается в АПЛ, вторая путёвка у «Шеффилда». Подводим итоги Чемпионшипа
02 маяМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии2
Футбол в РПЛ стал хуже. Виноваты тренеры «Спартака», «Динамо» и «Краснодара»
01 маяВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии13
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 09:12
Поле ровное, мяч круглый, опыта не занимать! Как говорится - игра покажет!
Критиков авансом Реал часто ставил в неудобное положение, так что давайте цыплят по осени считать...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 07:43
Зато сейчас к бензема здорово подтянулись вини и родриго.

В в прошлом году реал сделал то что никто не делал в 21 веке и поэтому эта победа более значима чем обычая победа
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:50
Сезон на тройку, и это может привести к увольнению. Рауль и кас, анчи в середине нулевых - всех их тоже выгоняли после удовлетворительных, а не провальных сезонов.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 00:37
Мс играет лучше всех уже третий к ряду год
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 00:35
В прошлом году реал перехвалили. А в этом сезоне дух страйкера из бензема перешел в холланда
амурец
амурец
сегодня в 00:34
А ведь в прошлом году тоже говорили что Реал стух, а кто выиграл ЛЧ всем известно
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 21:32
Да и если бы Барселона в этом году не стала чемпионом - я вообще не представляю как клуб бы выжил. Реал и Барселона все же - лицо лиги.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 21:28
Клубный чемпион мира, Суперкубок уефа, финалист кубка Испании с разгромной победой на Камп Ноу, полуфиналист ЛЧ, победивший два топ-клуба Англии - да, проблемы серьезные.

Проблемы есть всегда. Все же люди играют, а мяч залетает в ворота и после рикошетов. Этим футбол и интересен - куча факторов, каждый сезон уникальный. В этом сезоне в чемпионате были очень разные матчи - иногда судьи чудили, иногда 30 ударов, а мяч не идет в ворота. Бензема травмировался, Тчуамени после ЧМ - играли без чистого опорника, как привыкли годами.
Смотрел матчи Барселоны - да даже по обзорам видно, что часто везло. Как и положено чемпиону.

Любят вести разговоры о некой фундаментальной перестройке. Которая уже пять лет «вот-вот будет». Я не понимаю этих разговоров. Ну если Модрич и Кроос играют как боженьки, зачем их убирать из команды? С банки в любой момент выйдут и выходят Вальверде, Камавинга, Себальос, если что Асенсио в центре тоже неплохо сыграет. Да и кто из молодых звёзд согласится сидеть на лавке под живыми и очень качественно играющими легендами.
Это же касается и Карима.

Сезон весьма успешен уже. 2 или 4 место в чемпионате - а какая разница, собсно? Не тот уровень клубной истории, чтобы считать серебро.
112910415
112910415
вчера в 18:38
ну, бывали они и посильнее ...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:50
Именно такие сообщения были и в прошлом году. Но реал показал тогда что нельзя недооценивать реал до игры.

Конечно неправильно бросать играть в чемпионате Испании из за того что невозможно догнать барсу но все эти поражении в 23 году у реала из за того что они не играют на полную.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:25
папе Карле пора на пенсии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:24
Да, Реал сейчас, как я и говорил, как выжатый лимон... Но и этот "лимон" может доставить неприятности кому-угодно... Реал не фаворит в игре с МС... Но это его и преимущество... Всё рассудит игра..
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:46
Прошлый сезон успешен изза фарта в лч и развалившихся барсы и атлетико в чемпе + фантастики от бензема и куртуа. В этом сезоне барса крепче, фарт закончился, хотя позиционно реал чуть ли не лучше стал. От мс вылетят. Надо новую команду, а не это вот все
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ andrewheat (раскрыть)
вчера в 12:53
Возможно это когда-нибудь будет иначе ввиду тех или иных факторов.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 12:34
Ла лигу после матча с Жироной поставили крест...счет не убедитилен...цель - Кубок Испании и ЛЧ! Надеюсь достигнут цели..Удачи Команда!
andrewheat
andrewheat ответ simon_3d (раскрыть)
вчера в 12:31
Именно об этом хотел написать. Чуть ли не в каждом триумфальном сезоне "Реала" идут такие разговоры. А "сливочные" тащат. Вот и сейчас - признавай - не признавай, а они уже в полуфинале, а "Сити" и в том году был фаворитом.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:16
Надеюсь, Эдерсон снова подарит подарки
simon_3d
simon_3d
вчера в 12:00, ред.
Да да, старая песня, Реал ужасен, оборона дырявая, лидеры старые, мотивация не та, а по итогу имеем, что это команда, которая регулярно выигрывает внутренние трофеи и чуть ли не каждый год доходит до полуфинала ЛЧ. Пора признать, что Реал - это суперклуб, который может обыграть кого угодно в любой форме. Хейтить Реал - это то же самое, что хейтить Роналду или Месси, эти двое уже всем все давно доказали, как и Реал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 