Пора признать, что у «Реала» плохой футбол. Класс и терпение больше не спасают

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вчера, 11:47

Снова проиграли и навредили Куртуа.

У «Реала» 8 поражений в новом году

А могло быть больше. Явный перебор для клуба, который надеялся догнать «Барселону», забрать Кубок Короля и снова сыграть в финале Лиги чемпионов. Остался шанс на кубковые трофеи, но «Манчестер Сити» допустит огромную глупость, если не использует слабости защиты испанцев. «Реал» уступал не только «Барселоне», но ещё «Мальорке» и «Жироне».

В трех последних матчах Ла Лиги два поражения. А достаточно было обыграть названных выше середняков и «Вильярреал», чтобы с девятью дополнительными очками остаться в чемпионской гонке. Конечно, для полноценной борьбы стоило не собирать поражения в прошлом году, у Анчелотти 12 неудач в 33 матчах Ла Лиги вместе с ничьими. Но такие результаты меняют статус команды.

Мадридцы — пожиратели веры соперников. Важно, чтобы их боялись, проигрывая до выхода на поле. У этой команды нет гегенпрессинга былого «Ливерпуля». Нет схемы «3-2-5», как у «Манчестер Сити». «Реал» — это «4-3-3» с небольшими экспериментами, основанными на характеристиках Вальверде, а еще на умении Бензема уступать пространство. Но «Реал» не законодатель моды.

В этом было их преимущество. Напоминали «Милан» Анчелотти, ведь нельзя было играть как Неста, Мальдини, Пирло, Зеедорф и Шевченко. Затем пришла пора «автобусов» и удушающего стиля «Барселоны». Все копировали испанцев, но со временем ЛЧ влюбилась без памяти не в стиль – иначе у Гвардиолы была бы коллекция побед, а в уверенность. «Реал» забирал чужую надежду.

И не терял собственное достоинство. Рамос забил спустя 92 минуты и 48 секунд финала с «Атлетико». История о классе – хотя он есть у многих, и о терпении, которого почти всем не хватало. Вспомните глупейшие камбэки соперников «Барселоны». «Реал» был другим, но теперь у них 11 осечек за четыре месяца. Выбираются из могил прикопанные в прошлом грехи команды Анчелотти.

У «Мадрида» ужасная линия обороны

Представьте, что из вашей памяти стерли состав «Реала». Тогда по нарезке голов в их ворота можно подумать, что уничтожают «Спартак». Пасы поперек поля, покер Кастельяноса, ошибки в Ливерпуле. С другой стороны, тренд сезона – рискованная игра в защите. Даже успешные по xGA – моментам соперников, вроде «Манчестер Сити» и «Ромы», допускают немало ошибок в обороне.

Также есть «Барселона», которая конкретно в Ла Лиге почти не пропускает. Но видели их в Лиге чемпионов. У тер Штегена успешная защита, но не стоит путать ее с непробиваемой линией обороны. «Наполи» — еще один пример из этой оперы. От четырех мячей в ворота «сливочных» обычно спасает Куртуа, но даже по статистике Лунина понятна вина защиты.

Оборона «Реала» допускает идеальные моменты оппонентов. Рюдигер никогда не был элитным защитником, хотя у него классные данные, как и у Эдера. Но вспомните плей-офф ЛЧ прошлого года. Милитао «возили», но его страховал голкипер. Алаба в центре защиты оказался не сразу, но и слева Давид играет не идеально. Карвахалю ищут замену, он это понимает и нервничает.

Много персональных ошибок. «Реал» плохо играет в обороне. Камавинга и Начо страховали время от времени, но стихия начинается еще на чужой половине поля. У команды нет сил на высокий прессинг. В этом компоненте хуже «Севильи». «Реал» так играл в прошлом «золотом» сезоне, но там был Каземиро. Без рекордсмена по отборам нет баланса, у Тчуамени меньше опыта.

Причем самая большая опасность впереди, когда поменяют Крооса и Модрича. Ветераны связывают линии, отдают много пасов с места и в контратаках. «Реал» логично устал. Анчелотти прав, что поддержал баскетболиста Адетокумбо. Яннис сказал, что провалом можно назвать отказ от действий, а в спорте у величайших больше поражений по сумме сезонов, чем побед.

Но это разные дискуссии. «Реал» не развалился, они в полуфинале ЛЧ . Но если финишируют ниже «Атлетико» и показательно влетят «Манчестер Сити», то пора задуматься о будущем, а не жить прошлым. Анчелотти это понимает, когда называет Бензема старым и говорит, что нужен еще один форвард. Карим проведет лишь один сезон, пора думать о новичках.

«Сливочных» нельзя недооценивать

«Реал» — мышка из сказки, которая не утонула в сливках, а так настойчиво выбиралась, что взбила масло и выжила. Зная Анчелотти, Бензема, Крооса и Модрича, нельзя исключать, что разозлятся на себя. Изучат «Манчестер Сити», Куртуа потащит мертвые мячи. Холанд промахнется, «Реал» пойдет в финал, где их ждет соперник с грехами, потому что «Интер» и «Милан» слабее.

Вот только кому мадридцы проиграли? «Барселона» без денег, с молодыми игроками и тренером. Лапорта посвящает время теме возвращения Месси, чтобы не говорить о проблемах настоящего. Каталонцы вылетели из Лиги Европы от клуба, который проиграл 0:7 «Ливерпулю», а также вылетел из ЛЧ от Бензема. Вот только «Реал» в кубках и на дистанции – разные звери.

Стало проще ставить для королевской мышки ловушку, не дав добраться до сливок. Недооценка «Реала» исключена, но Пересу важно не путешествовать во времени. Двадцать лет назад Флорентино тоже думал, что «Реал» надолго на вершине европейского футбола после двух побед в ЛЧ за три сезона. Но двенадцать лет их возили короной о землю. Впереди ключевое лето.

Пора искать лидера обороны и новых латералей. Придется лечить зависимость от Модрича и Крооса. Оба близки к завершению карьеры. Структурно и тактически «Реал» отстает от многих, что не всегда компенсирует безумно крутая игра Бензема и Винисиуса. Или включение Асенсио, Вальверде и Родриго. Класса теперь мало, так как еще год назад победа в ЛЧ получилась в кредит.

Выиграли парижский финал в матче, где счет по ударам в створ был 9:2 в пользу «Ливерпуля». «Мадриду» нужен молодой форвард, защитник-скала, великолепный латераль и определенность с тренером. Перес, Анчелотти и потенциальные кандидаты должны трезво оценить ситуацию. Если Флорентино многое не нравится и накопился негатив, то лучше прощаться с Карло сейчас.

«Реал», откуда ушли Бэйл и Роналду, Варан и Рамос, Каземиро и Марсело, словно батарейка, чей ресурс заканчивается. Хватало грамотных трансферов, которые выручили, но впереди главная интрига – выбор тренера. Достаточно ошибиться в этом пункте, чтобы особенная команда с возрастными лидерами пережила длительный кризис.