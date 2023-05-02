Ученик Гвардиолы врывается в АПЛ, вторая путёвка у «Шеффилда». Подводим итоги Чемпионшипа

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сегодня, 14:51

Осталось определить состав плей-офф.

До развязки в Английской Премьер-Лиге еще далеко – хотя ответы на некоторые вопросы уже проясняются. Но есть и другой интересный вопрос – кто займет место команд, которые по итогам этого чемпионата вылетят из английской элиты. Для этого обратимся к турнирным раскладам Чемпионшипа – там до конца сезона у команд осталось по 1-2 матча.

Компани врывается АПЛ

В последний раз команда выигрывала Чемпионшип с отрывом от ближайшего преследователя в 10 очков в сезоне 2019/20. Тогда Марсело Бьелса вернул «Лидс» в Премьер-лигу – и это была самая колоритная команда второго дивизиона со своим узнаваемым стилем.

В кампании-2022/23 история повторяется – по пути «Лидса» пошел «Бренли» Венсана Компани. Бельгийский экс-защитник, который 11 лет карьеры отдал «Ман Сити» и успел поиграть под руководством Пепа Гвардиолы, завершил игровую карьеру совсем недавно – в 2020 году. В отличие от других бывших футболистов Артеты и Хави он к этому моменту еще возглавляет топ-клуб. Путь тренера начинал в родном «Андерлехте», а контракт с «Бернли» подписал летом 2022 года.

В английском коллективе Компани поставил футбол, который сильно напоминает стиль Гвардиолы на заре его карьеры – основным голкипером является Ариджанет Мурич, который прошел систему «Сити». Косовец располагается в довольно высокой позиции и участвует в розыгрыше мяча. По показателям владения «бордовые» — в топ-5. Важная роль в построении атаки отводится латералям, при этом мяч контролируется преимущественно в центральных зонах.

«Бернли» смотрится настолько убедительно, что даже интересно – как будут разворачиваться их матчи с «Сити» или «Арсеналом». Теперь у Гвардиолы в соперниках будут сразу 2 ученика.

«Шеффилд Юнайтед» — снова в элите

Вторую путевку в элиту отвоевала команда, которая громко ворвалась в АПЛ в сезоне 2019/20 – 9-е место сразу после повышения в классе, 54 очка в активе, раскрывшийся Дин Хендерсон. В следующем сезоне ожидалось, что «клинки» укрепят позиции, но на деле коллектив быстро откатился на дно АПЛ и вылетел так же стремительно, как и появился.

Чтобы вновь оказаться в высшем дивизионе, «Юнайтед» потребовалось всего пара сезонов – притом еще годом ранее коллектив под руководством Пола Хекингботтома оказался в зоне плей-офф. Тогда коллектив уступил «Ноттингему» в двухматчевом противостоянии.

На этот раз «Шеффилд» финиширует в Чемпионшипе даже увереннее, чем по итогам кампании-2018/19. 88 очков по итогам 44 матчей, осталось еще 2 игры – отрыв от третьей строчки составляет 9 баллов, так что ниже команда не опустится.

Но в тот раз такая уверенная игра на уровне второго дивизиона не позволила надолго остаться в Премьер-лиге – поможет ли сейчас?

В зоне плей-офф – «Лутон», «Мидлсбро», «Ковентри», «Миллуолл»

Еще одну путевку в АПЛ разыграют между собой 3-6 команды Чемпионшипа в формате плей-офф. Годом ранее ее забрал «Ноттингем», теперь в топ-6 есть сразу 3 новичка.

«Лутон» боролся за выход в элиту и в прошлом сезоне – «шляпники» финишировали на 5-й позиции, а в полуфинале уступили «Хаддерсфилду». И эта возможность забраться на вершину была для коллектива первой за 20 с лишним лет. Начиная с сезона-2000/01, «Лутон» играл в низших дивизионах, и за 18 лет лишь 2 года играл в Чемпионшипе. Стремительный подъем начался в 2019-м – «шляпники» закрепились во втором дивизионе, затем поднялись до 12-й строчки и годом ранее стали пятыми. На этот раз «Лутон» — на 3-м месте с 79-ю очками. Похожая судьба – у «Ковентри», который болтался между третьим и четвертым дивизионами в период с 2012 по 2020 годы. Чтобы забраться в топ-5, «небесно-голубым» потребовалось 3 года.

«Мидлсбро» и «Миллуолл»- стабильные участники Чемпионшипа, первые за 14 сезонов лишь однажды побывали в Премьер-лиге, последние не играли в АПЛ с 1990-х годов.

Из всех этих команд наиболее дорогой состав – у «Мидлсбро» (81,55 млн евро), да и тренер талантливый – экс-игрок МЮ Майкл Каррик. Хотя на уровне Чемпионшипа цифры теряют значение – «Уотфорд» со вторым по стоимости составом в лиге идет на 13-м месте, что уже говорит о многом.

Шансы есть у «Сандерленда», «Вест Бромвича» и «Блэкберна»

До окончания регулярного чемпионата остался 1 матч, сняты вопросы о двух путевках в АПЛ , «Лутон» и «Мидлсбро» гарантировано останутся на своих позициях, но вот 2 путевки в плей-офф остаются вакантными – в активе «Ковентри» и «Миллуолла» 69 и 68 очков соответственно, дотянуться до них могут «Сандерленд», «Вест Бромвич» и «Блэкберн».

Особенно запутанной эта борьба становится потому, что «Миллуолл» в заключительном туре сыграет как раз с «Блэкберном» — и у последних уже есть преимущество в личных встречах. Есть оно относительно «Миллуолла» и у «Сандерленда» — «черным котам» играть с «Престоном».

«Ковентри» предстоит играть «Мидлсбро» с 4-го места Чемпионшипа, но обойти их может разве что «Вест Бромвич» (у «Блэкберна» и «Сандерленда» — поражение и ничья в матчах с «Ковентри», у «Бромвича» — поражение и победа при общем счете 1:1). Да и в случае, если на первый план выйдет разница мячей, у «небесно-голубых» весомое преимущество. Пока больше верится, что разыгрываться будет лишь 6-я строчка – и реальные шансы есть разве что у «Блэкберна».