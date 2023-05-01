Без продажи «Ливерпуль» станет бедной версией МЮ. Клоппу срочно нужны крутые трансферы

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сегодня, 09:43

Стратегия Эдвардса осталась в прошлом.

Ван Дейк становится Магуайром

Всегда опасно в футболе, когда человек, который оказался одним из символов успехов – Вирджила практически нереально было обыграть, оказывается героем мемов. Что такого в насмешливых картинках и видео? Ими информационно питаются миллиарды людей каждый день. Молодые и взрослые, без разницы. А что потребляем, то и формирует наше представление о мире.

В мире чемпионского «Ливерпуля» из финалов Лиги чемпионов Ван Дейк был стеной, атлантом. В мире шуток о балерине и комичных падений при попытке его обыграть защитник опускается на уровень Магуайра. Одно присутствие англичанина на поле у МЮ влияет на моральное состояние команды. Беда не приходит одна, даже Каземиро может пасть на уровень напарников.

«Ливерпуль» оказался в опасной ситуации. Появился богатый клуб, которому правила не позволяют тратить, как «Челси», но «Ньюкасл» идет в Лигу чемпионов, пользуясь стратегией успешных «красных». Директор Эдвардс делал недешевые ставки, но компенсировал дорогие покупки подписаниями, вроде Робертсона. Но теперь даже «Арсенал» тратит много денег.

«Красные» по расходам за три сезона на одиннадцатом месте в АПЛ . Ниже «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма», ниже «Астон Виллы» и «Лидса». Пока хватало энергии старого состава, то видели успехи. Но символичен путь Ван Дейка от человека, которому не хватило восьми баллов, чтобы получить «Золотой мяч» вместо Месси, до парня, которого многие обыгрывали.

Вирджил – самый дорогой новичок в истории «Ливерпуля». Клоппу нужны трансферы, а больше нет в соседнем кабинете на базе Эдвардса. Об усилении кричат результаты сезона, не только перестрелка с «Тоттенхэмом». Умудрились легкую победу 3:0 к пятнадцатой минуте превратить в нервотрепку. Симптомы ошибок руководства на поле, а болезнь за его пределами.

Генри передумал продавать клуб

Сезон не привлек покупателей, готовых удивить Генри и Вернера предложением в несколько миллиардов фунтов. Повлиял звонкий вылет от «Реала». Вели 2:0 в дебюте, а потом посыпались в обороне. Накопились неудачи в АПЛ . «Ливерпуля» не будет в Лиге чемпионов, а для Лиги Европы команда с таким составом слишком крутая. Но в АПЛ соперники достаточно богатые, чтобы иначе смотреть на легендарные жалобы Клоппа на отсутствие трансферов.

Оставим пока в стороне вопрос выбора игроков без присмотра Эдварда, но отметим нежелание владельца клуба Джона Генри упускать выгоду. Для его бизнеса «Ливерпуль» важен, ведь это мировой бренд. И одновременно бизнес американцев складывался так, что хотели выйти из футбола, получив большую выгоду. А на поле всё сложилось иначе. «Ливерпуль» не воюет сейчас с «Манчестер Сити» за чемпионство, как планировали в августе.

Результатом неудачи на торгах стали заявления владельца клуба о будущем. Генри не смог четко определиться:

Остаемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаем и мы «Ливерпуль»? Нет. Разговариваем ли мы с инвесторами по поводу клуба? Да. Случится ли что-то? Думаю, случится, но это будет не продажа.

Проще говоря, никого надежного и безумно богатого не нашли для продажи века. В результате просят забрать часть акций, что опасно. Вспомните «Арсенал», которым владели два миллиардера. Фраза о том, что Генри и его молодая жена не навсегда в «Ливерпуле», лучше отражает неопределенность, чем рассказы, будто старик всё контролирует. Свои деньги на «Ливерпуль» американцы не тратят.

Генри не ответил на ключевой вопрос. Будут у «Ливерпуля» средства, чтобы летом Клопп, который вчера получил травму, празднуя победу над «Тоттенхэмом», подписал игроков, которые ему нужны? Ведь если нет, то можно докатиться до состояния «Арсенала» и МЮ , тоже бывших чемпионов.

Сделка с Беллингемом как индикатор

Хендерсона попросили назвать любимую песню «Битлз». Капитан «Ливерпуля» понял намек: «Hey Jude». Вот только Джуд Беллингем вряд ли перейдет в команду Клоппа. Потому что это дорогой полузащитник, а Нуньес, Кейта и Диас не показали футбол на все деньги. Внутри «Ливерпуля» все видят перемены. Трент так и научился обороняться. Ван Дейк не успевает за ошибками напарников.

Большие проблемы с формой у Фабиньо. Многократно мазал Нуньес. Часты перепады в игре Гакпо. Сейчас голландец забивает и отдает передачи, а до этого долго молчал. Мелочи в футболе важны, из них складываются судьбы клубов. Салах, как и Мане, изнутри понимали, куда идет «Ливерпуль». Садио ошибся с выбором нового клуба, но Мохамед сейчас задумался об уходе.

Будет новая атака. Важно добавить к Фабиньо полузащитника, который лучше свяжет линии. «Ливерпуль» напоминает «Спартак» — хотят играть сложно, как привыкли, но не получается. Алиссон, Фабиньо, Ван Дейк и Хендерсон не настолько четкие в действиях и решениях, как в прошлом. «Ливерпуль» точно нуждается в усилении, но все упирается в деньги.

Генри их не выдаст без инвестора. Но шейхи не хотят, чтобы управлял американец, а платили за все их нефтедолларами. Поэтому отказ от продажи так опасен для «Ливерпуля». Возможен эффект снежного кома. Клопп ошибался. Его помощник Лейндерс с амбициями, возможен конфликт, который у Юргена случился с Бувачем. «Ливерпулю» важно помнить о корнях.

У клуба одна победа в АПЛ в истории. Джеррард оступался чаще, чем случался финал в Стамбуле. Камбэк против «Барселоны» вписывается в канон клуба, где любят чудеса, но классический «Ливерпуль» это также места в середине таблицы и годы без ЛЧ . Одиннадцатая команда по расходам на трансферы в АПЛ не может действовать, как «Манчестер Сити».