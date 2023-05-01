Футбол в РПЛ стал хуже. Виноваты тренеры «Спартака», «Динамо» и «Краснодара»

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вчера, 23:21

Весной подводят известные наставники.

Гильермо Абаскаль

Молодой испанец видит в «Спартаке» лабораторию. Ничем не рискует. Даже если завтра уволят, то поблагодарит за практику и отправится в одну из западных лиг. А «Спартак» останется без кубка, поставленной игры в защите, с легионерами, чьих планов не знают, кроме одного. Промес не хочет в тюрьму, поэтому Москва ему милее родины. У «красно-белых» перебор неоправданных тренерских экспериментов. В идеальном мире это попытка заложить фундамент чемпионского сезона. Но когда видели продуманный «Спартак»? Выцарапали ничью у «Ростова» в пользу ЦСКА , но могут быть четвертыми в таблице. И с пятном от встречи с «Акроном» в Кубке. Абаскаль один из антигероев весны. Иногда правит на ходу собственные ошибки, но их количество зашкаливает.

Славиша Йоканович

Насколько хорошо директора «Динамо» отвечают на административные вопросы, настолько ужасно выстроил коммуникацию Бувач и его человек на тренерской скамейке – Йоканович. Балканцы не хотят признавать, что провалили сезон со столетним юбилеем. Но если посмотрите в таблицу, то «бело-голубые» наравне с «Оренбургом», а не только с нестабильным «Краснодаром». Принимается аргумент об изменении состава, но Йокановича не оставили совсем без трансферов. Он мог запросить опытных защитников. И глубины заявки хватало для игры на уровне с «Ахматом». Возможно, Бувач и Йоканович покинут «Динамо» ближайшим летом. Справедливо, ведь даже потенциал самых талантливых – Захаряна и Тюкавина, Славиша не раскрыл. Хаотичная игра и много глупо потерянных очков.

Дмитрий Хохлов

Бердыев ушел, поскольку не играл в атакующем стиле. Так объяснил отставку владелец «Сочи». Но Хохлов разве знаменит ярким и размашистым футболом? Убрав Гаранина, у которого были проблемы с коллективом – не хватало авторитета, пригласили Бердыева… Чтобы ставил атакующий футбол с молодыми игроками, которых у «Сочи» нет. Странное решение. Очевидно, что разовые успехи серебряного призера прошлого сезона не отменяют стратегические преграды на пути южан к вершине. Федотов строил команду с узнаваемой игрой. Но даже ему не хватало статусных новичков. Сейчас расходы на трансферы вряд ли увеличат. Доступа к новым Нобоа больше нет. Если Хохлова оставят, то уйдет на старте следующего сезона. «Сочи» обыграл «Торпедо», но это последний клуб в РПЛ .

Владимир Ивич

Кононов словно проклял всех наставников «Краснодара» — превращаются в него, если приезжают. Где Ивич, которого описывали как жесткого руководителя, способного сыграть на результат? «Краснодар» прошел «Ростов» в Кубке России, но позволили сопернику отыграться. В чемпионате у «быков» поражение от «Спартака», тоже дикого и неорганизованного. А еще глупая ничья против «Урала» с потасовкой в конце матча. Нервов много, футболисты талантливые пока не разбежались, но Ивич делает все, чтобы Сперцян, Кордоба и Сафонов летом уехали. Не знаем, есть ли у Галицкого доступ к его миллиардам. Но если снова не угадал с наставником, то «Краснодар» превратится в середняка с красивым стадионом. Точно можно сказать, что осечки в каждом втором матче РПЛ в планы Ивича не входили. А результаты именно такие. Тренер недорабатывает, вообще не изменил характер обороны – коленной беды «горожан».

Виктор Ганчаренко

Понятно, что не сравниваем возможности «Краснодара», «Спартака» и «Урала». Также очевидно желание Ганчаренко попасть в третий для его команды финал Кубка, только на этот раз наказать фаворита победой. Но Виктор Михайлович поставил екатеринбуржцам классный футбол в прошлом году, а в этом ведет к зоне стыковых матчей. Туда пока не попали, поскольку «Пари НН» в плохой форме, а «Факел» волевой, но скромный клуб. «Урал» вряд ли вылетит, но когда есть серия из шести матчей без побед, в которой пять поражений, то нельзя называть работу главного тренера удачной. Ганчаренко справедливо может кивать на уровень соперников. Его обыгрывали сильные команды. Но «Урал» в таком состоянии, что даже выезды в Нижний Новгород и Самару для них опасные.

Валерий Карпин

Не проигрывает, но побеждать стал намного реже. А когда «Ростов» набирал три очка, как против «Химок» и «Торпедо», то оставлял горькое послевкусие апельсиновой корки, которую зрителей заставляют жевать вместо спелой мякоти. Карпин весной в плохой форме. Нервничает, ошибается тактически, тасует состав, но растерял часть важных игровых связей. Осипенко, Глебов и Комличенко выручают наставника, но между тренером и «Ростовом» потеряна связь. Валерий Георгиевич не контролирует команду так, как в первой части сезона. Уже тогда было понятно, что ради второго места придется идти на жертвы. Никто не требует от «жёлто-синих» игры в стиле «Манчестер Сити». Но толковый футбол остался в прошлом, сейчас вымучивают результат.