Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТренерская доляИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Футбол в РПЛ стал хуже. Виноваты тренеры «Спартака», «Динамо» и «Краснодара»

вчера, 23:21
Йоканович Славиша

Весной подводят известные наставники.

Гильермо Абаскаль

Молодой испанец видит в «Спартаке» лабораторию. Ничем не рискует. Даже если завтра уволят, то поблагодарит за практику и отправится в одну из западных лиг. А «Спартак» останется без кубка, поставленной игры в защите, с легионерами, чьих планов не знают, кроме одного. Промес не хочет в тюрьму, поэтому Москва ему милее родины. У «красно-белых» перебор неоправданных тренерских экспериментов. В идеальном мире это попытка заложить фундамент чемпионского сезона. Но когда видели продуманный «Спартак»? Выцарапали ничью у «Ростова» в пользу ЦСКА, но могут быть четвертыми в таблице. И с пятном от встречи с «Акроном» в Кубке. Абаскаль один из антигероев весны. Иногда правит на ходу собственные ошибки, но их количество зашкаливает.

Славиша Йоканович

Насколько хорошо директора «Динамо» отвечают на административные вопросы, настолько ужасно выстроил коммуникацию Бувач и его человек на тренерской скамейке – Йоканович. Балканцы не хотят признавать, что провалили сезон со столетним юбилеем. Но если посмотрите в таблицу, то «бело-голубые» наравне с «Оренбургом», а не только с нестабильным «Краснодаром». Принимается аргумент об изменении состава, но Йокановича не оставили совсем без трансферов. Он мог запросить опытных защитников. И глубины заявки хватало для игры на уровне с «Ахматом». Возможно, Бувач и Йоканович покинут «Динамо» ближайшим летом. Справедливо, ведь даже потенциал самых талантливых – Захаряна и Тюкавина, Славиша не раскрыл. Хаотичная игра и много глупо потерянных очков.

Дмитрий Хохлов

Бердыев ушел, поскольку не играл в атакующем стиле. Так объяснил отставку владелец «Сочи». Но Хохлов разве знаменит ярким и размашистым футболом? Убрав Гаранина, у которого были проблемы с коллективом – не хватало авторитета, пригласили Бердыева… Чтобы ставил атакующий футбол с молодыми игроками, которых у «Сочи» нет. Странное решение. Очевидно, что разовые успехи серебряного призера прошлого сезона не отменяют стратегические преграды на пути южан к вершине. Федотов строил команду с узнаваемой игрой. Но даже ему не хватало статусных новичков. Сейчас расходы на трансферы вряд ли увеличат. Доступа к новым Нобоа больше нет. Если Хохлова оставят, то уйдет на старте следующего сезона. «Сочи» обыграл «Торпедо», но это последний клуб в РПЛ.

Владимир Ивич

Кононов словно проклял всех наставников «Краснодара» — превращаются в него, если приезжают. Где Ивич, которого описывали как жесткого руководителя, способного сыграть на результат? «Краснодар» прошел «Ростов» в Кубке России, но позволили сопернику отыграться. В чемпионате у «быков» поражение от «Спартака», тоже дикого и неорганизованного. А еще глупая ничья против «Урала» с потасовкой в конце матча. Нервов много, футболисты талантливые пока не разбежались, но Ивич делает все, чтобы Сперцян, Кордоба и Сафонов летом уехали. Не знаем, есть ли у Галицкого доступ к его миллиардам. Но если снова не угадал с наставником, то «Краснодар» превратится в середняка с красивым стадионом. Точно можно сказать, что осечки в каждом втором матче РПЛ в планы Ивича не входили. А результаты именно такие. Тренер недорабатывает, вообще не изменил характер обороны – коленной беды «горожан».

Виктор Ганчаренко

Понятно, что не сравниваем возможности «Краснодара», «Спартака» и «Урала». Также очевидно желание Ганчаренко попасть в третий для его команды финал Кубка, только на этот раз наказать фаворита победой. Но Виктор Михайлович поставил екатеринбуржцам классный футбол в прошлом году, а в этом ведет к зоне стыковых матчей. Туда пока не попали, поскольку «Пари НН» в плохой форме, а «Факел» волевой, но скромный клуб. «Урал» вряд ли вылетит, но когда есть серия из шести матчей без побед, в которой пять поражений, то нельзя называть работу главного тренера удачной. Ганчаренко справедливо может кивать на уровень соперников. Его обыгрывали сильные команды. Но «Урал» в таком состоянии, что даже выезды в Нижний Новгород и Самару для них опасные.

Валерий Карпин

Не проигрывает, но побеждать стал намного реже. А когда «Ростов» набирал три очка, как против «Химок» и «Торпедо», то оставлял горькое послевкусие апельсиновой корки, которую зрителей заставляют жевать вместо спелой мякоти. Карпин весной в плохой форме. Нервничает, ошибается тактически, тасует состав, но растерял часть важных игровых связей. Осипенко, Глебов и Комличенко выручают наставника, но между тренером и «Ростовом» потеряна связь. Валерий Георгиевич не контролирует команду так, как в первой части сезона. Уже тогда было понятно, что ради второго места придется идти на жертвы. Никто не требует от «жёлто-синих» игры в стиле «Манчестер Сити». Но толковый футбол остался в прошлом, сейчас вымучивают результат.

В этом списке нет ужасных тренеров, хотя Хохлов слабее остальных. Но нет и наставника на пике формы. Когда говорим о количестве тренерских отставок в РПЛ в этом сезоне – семнадцать штук, то отчасти выходим на качество менеджмента в клубах. Юрана из «Химок», Бердыева из «Сочи» и Пятибратова из «Факела» убрали слишком рано. Но даже клубы, где не было чехарды, недовольны работой тренеров. Абаскаль и Йоканович – самые яркие примеры, ведь работают с начала сезона, но у Ивича тоже не удался старт. «Краснодар» трижды упускал преимущество в два мяча и не обыграл «Урал», который приехал в гости с багажом из поражений.

Без продажи «Ливерпуль» станет бедной версией МЮ. Клоппу срочно нужны крутые трансферы
Вчера, 09:43Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Головин в футбольной тюрьме. Больше нет смысла играть за «Монако»
30 апреляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии8
«Ювентус» в чистилище. Аллегри часто уступает, но может выиграть еврокубок
30 апреляВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии3
От уныния к взрыву. Встреча Карпина со «Спартаком», и опять скандал
30 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии13
Малком эффектно прощается с «Зенитом». РПЛ теряет лучшего легионера
29 апреляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
«Динамо» — щедрая душа. Отметили столетие подарком «Факелу»
29 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
Все комментарии
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:00, ред.
Так это ведь не сложно посчитать. Просто лень бывает считать сколько человек израсходовал почти под конец месяца. Вот например кто играет по 100 на ставке как Вы.
Приходится на его странице и с калькулятором бегать по его ставкам и считать расходы, далее заходите в таблицу набранных очков и методом не сложных математических действий можно посчитать сколько у него в запасе, сколько он израсходовал и тут можно сделать вывод как дальше играть. В общем сбоя не наблюдал все по-честному. Да еще многие играют в невидимке находясь, и многие попадают в топы так активность их не заметна и выявить тактику их по сложней. И знаю почти всех опытных кто с невидимки сидит и играет.
Участники наши которые частят в народном обозревателе : Jeck Denielse
Варвар7
1580556558
1580556558
вчера в 23:57
Уровень РПЛ продолжит свое падение. Но не стоит сваливать на тренеров. Прежде всего в этом виноваты чиновники. Где молодые таланты, доступные школы, частные инвестиции в футбол и качественные легионеры? Проблемы нашего футбола в самом низу и на самом верху.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:44
Незнаю, у меня ничего не меняется. У меня вообще вопросы тоже есть, но как-то не могу понять как в финале у людей на последний день ещё остаётся по 20 - 30 тысяч очков. Это клоны или как можно почти каждый день делать ставки , выйти в финал, и ещё на финал у тебя столько тысяч остаётся. У меня самое большее оставалось 6 тысяч .🤷‍♂️
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:37
А вот еще что. Обычно я часто захожу на страницу к оппонентам и слежу, мониторю за их действиями, анализирую. Я заметил простую закономерность: игрок с опр. количеством набранных балов до попадания в Народный обозреватель набирает как обычно. Вот когда он попал в Народный обозреватель, буквально проходило пару дней и в таблице набранных у него наблюдался резкой скачек в цифрах.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 