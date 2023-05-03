«Челси» Боэли заслужил вылет из АПЛ. Весь сезон состоит из грубых ошибок

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вчера, 17:12

У Лэмпарда серия из шести поражений подряд.

Боэли успел потратить 600 млн евро

Не считая расходов на зарплаты игроков. Редко клуб, который потратил больше, чем целые лиги, работает настолько паршиво. Причем о трансферах не фигура речи. Зимой «Челси» отдал за новичков 323 миллиона фунтов, а все команды Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги вместе потратили меньше. Разбрасывались деньгами, когда стоило притормозить, это многое говорит о методах управления.

Повезло, что еще один безумный покупатель – «Ноттингем Форест», выступает хуже. Повезло, что в ужасном состоянии другие бывшие чемпионы Англии из «Эвертона», «Лидса» и «Лестера». «Челси» важно набрать парочку пунктов, чтобы после шести подряд поражений во всех турнирах Лэмпард не пережил большой позор и вылет из АПЛ с клубом, который входит в число самых богатых на планете.

Но деньги в футбол играют в связке со стабильностью. Показательно, что после провала в «Эвертоне» Боэли выбрал именно Лэмпарда для работы с «Челси», хотя хватало других кандидатов до конца сезона. Тодд не разбирается в футболе, что отражено на табло. У «Челси» 14 поражений в 33 матчах АПЛ и только десять побед. Лондонцы с такой игрой заслужили вылет, но не переживут его.

Хотя падение за пределы топ-4 тоже болезненное, ведь теперь вернуться сложнее. Основная претензия к «Челси» — слишком многих выгнали за дверь, когда произошла смена владельца. Стоило плавно перейти от Абрамовича к новым владельцам. Вместо этого попрощались с работниками клуба, которые знали кухню, а пригласили толпу, далекую от футбола. Набрали поражений, как пес клещей.

Упрямо не наигрывают состав будущего

Лэмпард – человек с высоким интеллектом. Но возможности мозга сами по себе мало что значат. А вот упрямство Фрэнку точно вредит. На дерби против «Арсенала» вышли Стерлинг, Мадуеке и Обамеянг. С такой линией атаки о победе можно лишь мечтать. А вот без нового голкипера, слаженной работы в центре защиты и без Джеймса справа получили три мяча от «канониров» к 35-й минуте.

Состав «Челси» напоминает набор случайных фамилий из футбольного менеджера, не устаем об этом говорить. Не подходят друг другу, как большинство пар в «Tinder». Но жизнь — не видеоигра и не популярное приложение для знакомств. Здесь достаточно подписать игроков на большую аферу – длительные контракты для обхода правил УЕФА , чтобы в итоге получить пачку недовольных эгоистичных мастеров.

Мудрик мог сейчас быть на месте Троссарда. Получать комплименты за чемпионские голы в пользу «Арсенала». Фелиш мог выбрать другой клуб. Хаверц пожалеет, что не ушел, а Фернандес сожалеет, что пришел. Многие поняли, что застряли в «Челси», ведь их рыночная стоимость обвалится, а Боэли может оказаться щедрым в плане хаотичных покупок, но скупым на расставания миллиардером.

Хватает некрасивой истории трансфера Зиеша в ПСЖ , чтобы понять, какой бардак развели в «Челси». Грановская вела дела иначе, ее очень уважали в европейском футболе за умение говорить правду и держать слово. У «Челси» на контракте всегда было слишком много футболистов. Но команда крайне редко представляла собой бесформенное нечто. Причем ужасно выступали до Лэмпарда, Поттер не справился.

Фанаты просят плюнуть на результаты и ставить в основу людей, которым играть дальше. Например, Бадьяшиля и Мудрика. Но у Лэмпарда свой взгляд на вещи. Он художник, он так видит, хотя собрал одну победу в двадцати последних матчах как главный тренер. Жаль, что Лэмпард испортил себе тренерскую репутацию. Ему светит будущее тренера Гари Невилла, то есть завершение карьеры наставника.

Как ни странно, но «Челси» нужны трансферы

Уже поздно спрашивать, зачем было увольнять Тухеля. Особенно после того, как Томас пошел на некрасивый шаг. Тренер согласился поменять коллегу Нагельсманна, нагло выброшенного из «Баварии». Но Юлиан не спешит возглавлять «Челси», хотя его звали. Вероятно, ждет более заманчивое приглашение. Или Боэли теперь боится делать ставку на молодого тренера, ведет переговоры с Почеттино.

У «Челси» есть будущее, ведь в клуб вложили огромные деньги. Рано или поздно часть из них заработает на благо команды. Даже мемы о Мудрике пусть придержат. В конце лета могут получить совсем другого игрока — с голами и пасами. Такие перевоплощения в АПЛ случались десятки раз. Исака спешили записать в неудачные трансферы, а теперь у шведа в «Ньюкасле» пять голевых действий за апрель.

Дорогой новичок пока не стал лидером и не играет идеально, но «сороки» идут в Лигу чемпионов с его помощью. А «Челси» идет к массовой распродаже. Рассказывали о тех, кто может покинуть лондонцев. Список внушительный, но даже если уберут хотя бы половину, то образуется дыра в составе, которую важно заполнить. Вратарь и центральный нападающий помогут изменить общую картину.

Менди сразу улучшил «Челси», когда ярко стартовал. И хотя с форвардами у «синих» древняя история отношений, о «проклятии девятки» все знают, еще до старта сезона говорили, что Тухель не справится без нападающего. Обамеянга взяли поздно, ставка невпопад. Лукаку вряд ли стоит возвращать. У Ромелу слишком много интервью с рассказами о завершении карьеры. Но есть и хорошие новости.

Ниже в плане дивизиона вряд ли упадут. У «Челси» слишком много очков, чтобы вылететь. Да и соперники безалаберные. Хотя могут завершить сезон тремя поражениями от коллективов из Манчестера и «Ньюкасла», важно обыграть «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Переживать за будущее стоит, только если шесть неудач Лэмпарда перетекут в восемь, за сезон рекордное количество поражений.