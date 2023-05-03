Семь человек, вернувших ЦСКА достоинство. Впервые за 10 лет могут взять Кубок

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вчера, 19:55

Серьезных побед не было семь лет.

Расформирование «Тосно» — победителя Кубка России, позволило «армейцам» выиграть у «Локомотива» Суперкубок в 2018 году. Но в те времена проигрывали чемпионства «Спартаку» и «Локомотиву», редким гостям на вершине. ЦСКА со второго места откатился на четвертое. Потом нырнули на шестое и были пятыми в таблице. Ужасные результаты, если вспомнить о характере команды. Было три чемпионства за четыре сезона в эру богатого «Зенита». А еще три финала кубка за пять лет. Но разгром против петербуржцев в решающей игре Кубка словно подвел черту. С мая 2016 года ЦСКА без серьезных трофеев. Теперь пришел Федотов, вывел в Суперфинал Кубка. Пора рассказать о героях новой главы.

Владимир Федотов

Тренер «армейцев» пережил сложный период, ведь до перерыва была серия из трех неудач подряд. А вернулись с поражением от «Сочи» Бердыева. Хорошо, что не вылетели из Кубка от «Краснодара», с которым могут сыграть снова. Но два подряд поражения озадачили наставника, ведь зимой ЦСКА не усиливался. Клуб пытались вывести из-под удара санкций в адрес владельцев, но это непросто. Федотов не получил усиление, но начал серию экспериментов, большинство из которых сработали. ЦСКА собрал серию из 11 матчей без поражений подряд, причем в восьми случаях речь о победах.

Игорь Акинфеев

Дело не только в футбольной составляющей. В статистике Акинфеева нет ничего невероятного, идет сложный для голкиперов сезон. Вратарь отражает 70 % ударов в сезоне, в котором у Сафонова показатель намного лучше. Как и у голкиперов «Зенита» и «Ростова». Но у Игоря девять сухарей в РПЛ , невзирая на проблемы в центре защиты, где играли Набабкин и хавбек Зайнутдинов. Не всегда мог выйти в основе Дивеев из-за травмы, а дополняли картину новички из Бразилии. Но Акинфеев делал сэйвы в важных моментах игр. Нет повторения опыта «Спартака» и «Динамо», которые пропустили больше, чем могли, исходя из качества моментов оппонентов. Также Игорь Владимирович важен в раздевалке. Хорошо, когда в составе есть легенда клуба.

Фёдор Чалов

Вывел ЦСКА в финал, его гол против «Урала» стал победным. Фёдор это главный снайпер команды, автор 14 точных ударов только в РПЛ и трех ассистов. Чалов, хотя в самом ЦСКА рассказывали, что сомневаются в его универсальности, ведь было неудобно играть на фланге, стал причиной успешной перестройки и наладки команды весной. Фёдор играет, как скажут, но при этом остается собой. У него есть голевое чутье. А прошлый сложный сезон, когда искал счастья в аренде в Швейцарии, позволил перезагрузиться. Чалов увидел, что если не тревожиться лишний раз, а ставить на сильные стороны, то голы придут.

Мойсес

Слева в обороне у ЦСКА играли Мойсес, Обляков, Зайнутдинов, а теперь и Медина. Бразилец при этом перешел в центр защиты. Это решение помогло стабилизировать игру. Федотов смотрит матчи «Манчестер Сити», и хотя использует саму идею, а не смысл – Мойсес не такой огромный и сильный, как Аке, переходы между схемами делают ЦСКА более опасной командой. Бразилец смотрелся тяжеловато, но теперь успевает сыграть в центре обороны и на фланге в атаке. Такой подход ЦСКА нужен, игрок трудится, а не ставит на изначальные качества. Без ошибок не обходится, но Мойсес всюду. Сегодня вот помешал Залоботному забить – коснулся мяча, который шел в сетку. Но на итоговый результат эта ошибка не повлияла.

Бахтиёр Зайнутдинов

Жаль, что получил четыре травмы за сезон, ведь это классный футболист. Казах подстраховал команду во время успешного старта сезона. В 11 первых матчах проиграли только «Зениту», причем минимально и в гостях, а также одержали восемь побед. А в центре защиты играли с Зайнутдиновым и Набабкиным. Хавбек из Казахстана понял новую роль, шикарно работает на втором этаже, грамотно выбирает позицию. Теперь Федотов развил свои идеи с левым центральным беком, но Зайнутдинов уже выиграл от эксперимента. Молодой футболист заинтересовал клубы в топ-5. ЦСКА может заработать деньги, а Бахтиёр получит шанс в крутой команде. А пока надо следить за здоровьем, ведь травмы – то, что пугает покупателей. Впрочем, Зайнутдинов обычно быстро возвращался.

Антон Заболотный

Отмечаем классную статистику Кучаева. Но символом резерва, который помогает ЦСКА весной, предлагаем провозгласить Заболотного. Нападающий, который в «Зените» не мог обыграть манекен, в «Сочи» набрал форму. Но в знакомом клубе – Антон воспитанник школы «армейцев», снова оказался на лавке. Мало что получалось, кроме случайных голевых ударов. Теперь Заболотный показал пример и молодым россиянам, и легионерам. Свои ребята поняли, что если трудиться, то Федотов поставит в основу. А приезжие игроки на примере Карраскаля поняли, что никаких гарантий не дадут, если работать нестабильно. Заболотный пашет, поэтому выходит с первых минут.

Иван Обляков