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Месси готов в три раза снизить зарплату ради перехода в «Барселону»

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praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 05:49
Зачем уходил?Странный тип...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:44
Остальная зарплата пойдет в обход кассы.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 05:20
Welcome back home, Leo!
L.Hamilton
L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:20
На уровне заслуженного учителя в России.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:19
Особенно для хейтеров, когда Месси выиграл ЧМ и возглавляет список претендентов на ЗМ.
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 01:17
В Барселоне Месси дома, переехал уже со всеми чемоданами, а Саудовская Аравия для таких гастролёров как криш, который не нужен в Европе.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Royal Rumble (раскрыть)
сегодня в 00:51
Почему втрое?... В сорок раз...
Royal Rumble
Royal Rumble ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Епт....вы наивные ! такая бредятина. Меси в трое меньше ? )
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 00:36
Папка одобрил? а то там в СА 400 млн светит. Верится с трудом
drug01
drug01 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:05
Пусть возвращается и больше не уходит!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:25
Хочет вернуться,надо брать!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:07
А сколько он сейчас получает?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:04
Тяжелейшие времена для персофанов
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:02
Стоит нараскоряку между Барсой и Хилялью. Чижало мужику...
амурец
амурец
вчера в 22:44
Снизить зарплату? А это точно про Месси?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:40
Он уже не знает, куда их девать.
Они у него плесневеют в подвале...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:32
Надоела вся эта трепотня.
Крылья ангела не клеятся)
Батя Лео его выдворит из дома.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:30
На чипсы хватит... Хе...
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