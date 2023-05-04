Месси готов в три раза снизить зарплату ради перехода в «Барселону»

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вчера, 22:28

Нападающий ПСЖ хочет вернуться в «Барселону».

Аргентинец готов в три раза сократить заработную плату, чтобы снова выступать за «сине-гранатовых».

Каталонский клуб готов платить Лео около 10 млн евро в год.