Месси готов в три раза снизить зарплату ради перехода в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
Аргентинец готов в три раза сократить заработную плату, чтобы снова выступать за «сине-гранатовых».
Каталонский клуб готов платить Лео около 10 млн евро в год.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
Аргентинец готов в три раза сократить заработную плату, чтобы снова выступать за «сине-гранатовых».
Каталонский клуб готов платить Лео около 10 млн евро в год.
Они у него плесневеют в подвале...
Они у него плесневеют в подвале...
Крылья ангела не клеятся)
Батя Лео его выдворит из дома.
Крылья ангела не клеятся)
Батя Лео его выдворит из дома.