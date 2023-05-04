Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2022/2023

В ПСЖ решили усилить охрану домов Месси, Неймара и Верратти

вчера, 14:51

ПСЖ решил усилить меры безопасности перед своим тренировочным центром «Камп-де-Лож», а также возле домов футболистов команды — Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти.

Вчера несколько сотен фанатов парижан устроили акцию протеста около штаб-квартиры клуба, выражая недовольство руководством «Пари Сен-Жермен», игроками, а также оскорбляя вышеназванных футболистов и наставника Кристофа Гальтье. Некоторые болельщики дошли до дома Неймара, где призывали его уйти из ПСЖ. Отмечается, что активисты намерены проводить акции каждый вечер.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:04
Кто-то еще принимает Неймара всерьез?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:04
Нет,у нас раньше они не разбегались,а бежали к кураторам посольств и консульств,под камеры готовых к съёмке "независимых СМИ".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:02
Три нищеброда даже свои дома хотят защищать за счёт фирмы.Вот же скряги!!! ТЬФУ!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:10
А по ним местные жандармы стреляют резиновыми пулями и травят слезоточивым газом, но это же чистая демократия, в отличие от тоталитарной РФ, где подобные обезьяны просто разбегаются при одном лишь виде ОМОНа.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:36
Есть вариант досрочного расторжения контракта, если клуб не обеспечит им безопасность...Тогда "болельщики" успокоятся... Спокойно сосредоточатся на игре середняка.
dok66
dok66
вчера в 18:28
Франция давно в огне . А это только отголоски . Ничему не удивлен . Полиция должна работать .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:56
Футболисты молодцы,дают работу охранникам!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:56
Фанаты бывают и неадыкватные...
Elliada
Elliada
вчера в 17:27
У какого еще клуба такие фанаты, как у ПСЖ????? Сделали рекламу для клуба. Теперь ни один нормальный футболист не пойдет в ПСЖ
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:06
Клуб тут причем? У игроков достаточно денег что бы о себе самим позаботиться.
амурец
амурец
вчера в 16:38
не Неймару надо уходить
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:29
от таких фанатов
adekvat
adekvat
вчера в 15:46
Франция дикая страна оказывается, каждую неделю какой ни будь майдан. Бомбят, жгут, ломают вот они какие европейские ценности.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:15
Проще избавить клуб от них
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 15:13
Месси и Неймарам отправить другие команды разваливать !
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:58
На счёт Неймара согласен, гнать его в шею уже давно пора, сидит загорает за счёт клуба, фанатам это надоело, купили за такие бабки а толку ноль, смысл этой покупки, логика вообще отсутствует, что его держать до сих пор в клубе. Продать сразу же при в начале трансферного окна, желательно в Бразилию, к корням пусть возвращается. А на Месси они уже давно злятся, да и ему не легко с ними, каждый матч освистывать, но и делать при этом свою работу, забивать голы.
Гость
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