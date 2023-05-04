В ПСЖ решили усилить охрану домов Месси, Неймара и Верратти

ПСЖ решил усилить меры безопасности перед своим тренировочным центром «Камп-де-Лож», а также возле домов футболистов команды — Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти.
Вчера несколько сотен фанатов парижан устроили акцию протеста около штаб-квартиры клуба, выражая недовольство руководством «Пари Сен-Жермен», игроками, а также оскорбляя вышеназванных футболистов и наставника Кристофа Гальтье. Некоторые болельщики дошли до дома Неймара, где призывали его уйти из ПСЖ. Отмечается, что активисты намерены проводить акции каждый вечер.