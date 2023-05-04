Инфантино посетил Казахстан и встретился с президентом страны

Глава ФИФА посетил Казахстан.

Функционера принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Во время встречи прошло обсуждение вопросов повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.

Токаев высказался о перспективах расширения сотрудничества с ФИФА .

Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всём мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА . Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами.

Инфантино сообщил о готовности ФИФА поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.