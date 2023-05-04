Инфантино посетил Казахстан и встретился с президентом страны

Глава ФИФА Джанни Инфантино посетил Казахстан.
Функционера принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Во время встречи прошло обсуждение вопросов повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.
Токаев высказался о перспективах расширения сотрудничества с ФИФА.
Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всём мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами.
Инфантино сообщил о готовности ФИФА поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.
Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнёр. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран.