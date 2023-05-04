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Инфантино посетил Казахстан и встретился с президентом страны

сегодня, 13:49

Глава ФИФА Джанни Инфантино посетил Казахстан.

Функционера принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Во время встречи прошло обсуждение вопросов повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.

Токаев высказался о перспективах расширения сотрудничества с ФИФА.

Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всём мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами.

Инфантино сообщил о готовности ФИФА поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнёр. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:11
Визит в люди, будут ли какие то решения...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:51
Интересно, что они на самом деле обсуждали?!
Гость
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