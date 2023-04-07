Месси будет играть рядом с опорной зоной, если вернётся в «Барселону»

«Барселона» рассчитывает на возвращение в клуб Лионеля Месси.
Главный тренер «сине-гранатовых» Хави регулярно общается с Лео, рассказывая, какая роль в команде ему будут отведена. Хави хочет, чтобы Месси играл немного выше опорной зоны (в двойке полузащитников). Примерно на такой же позиции Лионель выступает в сборной Аргентины. Лео воодушевлен этой идеей.
Однако Месси недоволен, что «Барселона» все еще так и не сделала ему предложение о контракте.
В 2015 Месси с Барселоной выиграл чемпионат, Кубок и ЛЧ. Тогда Хави почти не играл из-за возраста, а в конце сезона ушел из Барселоны. Иньеста не был ключевым игроком. Тогда феерили Месси, Неймар и Суарес.
Месси добивался успеха без Хави и Иньесты
В 2015 Месси с Барселоной выиграл чемпионат, Кубок и ЛЧ. Тогда Хави почти не играл из-за возраста, а в конце сезона ушел из Барселоны. Иньеста не был ключевым игроком. Тогда феерили Месси, Неймар и Суарес.
Месси добивался успеха без Хави и Иньесты