Месси будет играть рядом с опорной зоной, если вернётся в «Барселону»

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вчера, 08:29

«Барселона» рассчитывает на возвращение в клуб .

Главный тренер «сине-гранатовых» регулярно общается с Лео, рассказывая, какая роль в команде ему будут отведена. Хави хочет, чтобы Месси играл немного выше опорной зоны (в двойке полузащитников). Примерно на такой же позиции Лионель выступает в сборной Аргентины. Лео воодушевлен этой идеей.

Однако Месси недоволен, что «Барселона» все еще так и не сделала ему предложение о контракте.