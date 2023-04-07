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Месси будет играть рядом с опорной зоной, если вернётся в «Барселону»

вчера, 08:29

«Барселона» рассчитывает на возвращение в клуб Лионеля Месси.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави регулярно общается с Лео, рассказывая, какая роль в команде ему будут отведена. Хави хочет, чтобы Месси играл немного выше опорной зоны (в двойке полузащитников). Примерно на такой же позиции Лионель выступает в сборной Аргентины. Лео воодушевлен этой идеей.

Однако Месси недоволен, что «Барселона» все еще так и не сделала ему предложение о контракте.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 17:06
С Австралией и Голландией он забил, в финале положил два. Мало? Или он в одиночку должен был выиграть?
Мартинес сделал свою работу.
cska1948
cska1948 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 08:31
Да, из группы вышли за счёт голов Месси, но чего бы они стоили, если бы Мартинес не выиграл четвертьфинал и финал? За них и трёх копеек никто не дал бы!
Agamaga........
Agamaga........ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:24
А он стоял у бровки и прыгал? До серии пенальти дожили бы без голов Месси? Из группы вышли бы, если он не забил Мексике? Что значит не он выиграл? Его вклад огромен, он самый полезный игрок турнира.
Выиграл заслуженно!
cska1948
cska1948 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:07
Ну Кубок Мира, если быть честным, выиграл не Месси, а Мартинес. В четвертьфинале с Нидерландами и в финале с Францией Месси сыграл вничью, а серии пенальти выиграл Мартинес. Так что Кубок Мира Месси не приписывайте.
cska1948
cska1948 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:03
Я говорю про игру Месси на клубном уровне, а не на уровне сборной.
Agamaga........
Agamaga........ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:21
Ну зачем лукавить? Все знают достижения Месси)) все знают у кого больше золотых бутс, золотых мячей, титулов!
И самое главное, в чём раньше упрекали Месси, что он не может выиграть титул со сборной, он выиграл три раза.
Без Хави, Иньесты, но с Монтьелями, Макалистрами, Акуньяии и пираньями выиграл ЧМ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:13
Люди забывают, что Месси отдал больше голевых передач, чем Хави и Иньеста, что он стабильно раздаёт и не так сильно зависит от партнёров как некоторые, это показал нам и ЧМ, где Месси тащил и выручал сборную.
Как итог у него без Хави и Иньесты за сборную 3 титула, а самое главное - кубок мира 🏆
амурец
амурец
вчера в 16:12
А Месси без левых пенальти что то может?
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:28
Странно.. Ещё не перешёл, а уже будет стоять на воротах Барсы..
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:14
Лучшие места сейчас рядом с Эр-Риядом.
lotsman
lotsman
вчера в 12:40
Сериал с переходом Месси продолжается.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:25, ред.
никто никуда не перейдет. Месси будет и дальше во франции по полю ходить, на потеху шейхам
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:20
Месси, если вернётся, то будет играть где захочет, когда захочет и как захочет, а главными обязанностями Хави станет нахваливать "о величайшего" при успехах команды и брать всю вину на себя при поражениях и провалах.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 11:13
Месси с его деньгами может купить Барселону и играть хоть вратарем !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:11
Хе.. Он там и играет уже давно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:13
Ещё не перешёл, а уже думает на какой позиции будет играть!
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:09
3 трофея подряд - это КА, Финалиссима, ЧМ. 3 финала подряд - это ЧМ 2014, КА 2015, КА 2016. И там не было Хави и Иньесты.

В 2015 Месси с Барселоной выиграл чемпионат, Кубок и ЛЧ. Тогда Хави почти не играл из-за возраста, а в конце сезона ушел из Барселоны. Иньеста не был ключевым игроком. Тогда феерили Месси, Неймар и Суарес.

Месси добивался успеха без Хави и Иньесты
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:04
В отличии от тебя, я не так хорошо знаю историю достижений Месси. Но одно знаю точно, что лучшего результата он добивался, когда играл с Хави и Иньестой. Что ты и сам подтверждаешь, говоря, что с ними он ВЫИГРАЛ три подряд трофея, а с другими только играл в финале. Что далеко не одно и тоже.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:55
В Аргентине были Хави и Иньеста???? Помимо 3-х выигранных подряд трофеев, у Месси было 3 финала подряд с абсолютно другим составом.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:49
Хави не хочет понять главного. Чтобы Месси был эффективным, для его обслуживания нужны Иньеста и Хави, которых у него нет и уже никогда не будет.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:44
И не в Барселоне.
cska1948
cska1948
вчера в 09:42
Одно слово - ФАНТАЗЁРЫ...
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:23
Что-то мне подсказывает, что Месси будет играть, где сам пожелает, без всякой установки Главного Тренера.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:12
Хави, хочет исправить результативность за счёт Месси, только вот за счёт чего он выиграл в этом году он потеряет, а Лео уже старый и всё это похоже на полный бред. В следующем году очередной провал в ЛЧ, ладно если бы они Месси взяли так на скамейку, так ведь этого не будет. Если так действительно произойдет, как предлагает Хави, то Барса ещё сильнее будет зависеть от Лео, чем раньше, а значит вся проделанная работа и перестройка за последние два года, улетит в трубу. Плюс, это зависимость от игрока 36 лет, что не очень хорошо.
112910415
112910415
вчера в 09:07
есть такое понятие :
" человек на своём месте " !
Gahi
Gahi
вчера в 09:00
Скорее всего он перейдёт в другой клуб с хорошими финансовыми условиями.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:52
Возраст сказывется, он начинает замедлять игру.
Elliada
Elliada
вчера в 08:51
Хави понимает, что чтобы Месси был эффективным, нужно поставить его на удобную позицию.
swed27
swed27
вчера в 08:49
Барсе нужен плеймейкер И Месси в этом амплуа будет идеален
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