«Манчестер Сити» годами на мировом уровне. Но Гвардиола и Холанд изменили фаворита

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вчера, 15:58

Впечатляющая эволюция.

«Арсенал» подобрался к стандартам фаворита

Команду сравнили с «горожанами» — сделали большой комплимент. «Арсенал» поднялся над собой в этом сезоне. Много ударов в створ, грамотное владение мячом. Появились футболисты, которые знают фишки Гвардиолы, Зинченко и Жезуса. Видим взросление Эдегора как ответ «канониров» на Де Брюйне. У столичного клуба центральный защитник на фланге, как у «Манчестер Сити» случалось – Уайт.

Артета успешно копирует наработки чемпионов, но его бывший клуб на таком запредельном уровне играет не первый год. Гвардиола не научился в Манчестере одному – переносить пик формы на решающие поединки Лиги чемпионов. Интересно, справятся с «Реалом» и победителем миланского дерби, если пройдет дальше? А в АПЛ на гонку влияет матч лидеров, и буквально, и психологически.

«Арсеналу», чтобы не отдавать судьбу титула в чужие руки, нужно сегодня побеждать «горожан» в гостях, а такое случалось один раз за десять лет. Даже когда «Манчестер Сити» помог конкуренту, а тот набрал дикую форму, в итоге инициатива перешла к действующему чемпиону.

Безумный Холанд усилил «Манчестер Сити»

Если Эрлинг круто сыграет против МЮ в финале Кубка Англии, против «Реала» в полуфинале ЛЧ и против «Арсенала» сегодня, то голосование на «Золотой мяч» станет веселее. Предполагаем победу Месси, но если норвежец сделает требл, то отрыв будет примерно таким, как у Лионеля и Ван Дейка. Холанд добрался в полуфинал ЛЧ и играет в самой популярной национальной футбольной лиге мира.

Забавно сейчас вспоминать кряхтение, будто Холанд делает «Манчестер Сити» хуже. Это не так, хот когда проходила адаптация, то Эрлинг только учится командному прессингу. Сам Гвардиола отмечал его минусы. Вместе работали во время паузы на чемпионат мира. Теперь у Холанда в АПЛ 32 гола и 5 ассистов, не считая мячей в ЛЧ . Форвард может и должен побить рекорд АПЛ всех времен, невзирая на разницу в количестве туров с сезонами, когда было 22 участника в высшей лиге.

В нападающем разница между претендентами. Никто бы не отдал Жезуса «Арсеналу», будь бразилец настолько хорош, как Холанд. Травма выбивала Габи, его конкуренты не такие убедительные, хотя иногда выручали важными голами. Холанд привык к Грилишу и Де Брюйне, правильно открывается после пасов Бернарду и Гюндогана.

Гвардиола доделал свою революцию в защите

Особенность переворота – его сложно повторить. «Манчестер Сити» обнаглел от собственной мощи настолько, что играет в три защитника. Понятно, что Стоунз в опорной зоне это отсылка к предыдущим экспериментам, вроде крайнего защитника Лама в центре поля. Но теперь характер работы без мяча другой. Гвардиола настолько уверен в своей команде, что Уокер на лавке, Грилиш страхует левый фланг, а крепкие ребята выполняют разную работу.

У фаворитов АПЛ сегодня две потери в защите – Аке и Салиба, но у игроков разные функции. В основе будет Ляпорт, который хочет в «Барселону». Также сегодня можем увидеть более консервативный подход, если угодно. С Грилишем и Марезом в качестве латералей. Даже с учетом объема работы Родри в центре получается схема «3-4-2-1», в которой ни Де Брюйне, ни Грилиш, ни Гюндоган не являются мастерами черновой работы по умолчанию.

«Манчестер Сити» играет смелее всех. Можно сравнить с «Арсеналом», который жертвует ради атаки обороной по зоне Зинченко. Тут камень в огород центральным защитникам, которые раньше страховали левую бровку успешнее, а теперь устали. У «Манчестер Сити» многое из того, чему научился «Арсенал», получается ещё лучше.

«Горожане» понимают, что это переломный год

Если Артета возглавит ПСЖ , то и «Арсенал» ждут большие перемены. Гвардиола останется в Манчестере, чего не скажешь о многих его футболистах. Уйдут в случае неудачи. Возможно, что «Арсенал», МЮ , «Реал» («Интер» или «Милан») заберут у «горожан» все кубки. Сделают их версией «Байера» начала века, который проиграл всюду, где только мог. Но и требл тоже заведет многих футболистов в другие команды.

Холанд вряд ли уйдет после одного сезона. Но Эрлинг через представительницу транслирует мысли о «Реале». Открыто и честно. Хочет поиграть в Испании в будущем. Возможно, вместе с Мбаппе в одной команде. Канселу ушел в аренду зимой, стал жертвой новой тактики Гвардиолы в обороне. Также не хочет сидеть на лавке Уокер. Кайлу немало лет, а через год Евро-2024, у латераля много конкурентов справа в сборной.

Гюндоган и Бернарду годами искали новые команды, у них давно есть варианты. А Ляпорт и Марез не хотят сидеть на банке. Сегодня четверо из списка должны быть в основе. Когда к решающим матчам подбирается команда, где многие повторят опыт Зинченко и Жезуса, то химия внутри раздевалки меняется. Гвардиоле важно победить, чтобы сломать «Арсенал» морально. Но если Хосеп проиграет, то воодушевит разозленный «Реал» и осатаневший после Лиги Европы МЮ .

Стартует пиковый по накалу и важности отрезок футбольного сезона, где переплелись судьбы сотен великолепных игроков, претендующих на парочку трофеев. Знаем самый банальный сценарий, когда Холанд с напарниками разрывают «канониров». Но есть другие варианты, ведь в разговоре о тактике Гвардиолы важна одна ремарка. Хосеп в прошлом нередко заигрывался в безумного гения.