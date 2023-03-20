У «Спартака» пропал прессинг, чудит оборона. Могут скатиться в таблице

1679311996

сегодня, 14:33

Ни одной легкой победы в новом году.

Во всех шести матчах были проблемы

Абаскаль себя унизит, если начнет равняться на «Локомотив» в этом сезоне. Проход соседей в Кубке не значил, что у «Спартака» все замечательно. Но тогда списывали на погодный фактор, учитывали, что команда не разбегалась. Прошло еще четыре поединка, но в трех случаях пропускали по два мяча и лишь раз против «Факела» вымучили победу в самой концовке матча.

Гол Пруцева помог против «Локомотива» в первом поединке, а без него рисковали подписать мир. Во втором матче пропустили дважды, перевес в два мяча зафиксировали на 99-й минуте с пенальти. Не было в игре «Спартака» легкости, хотя умели осенью сыграть роскошно. Помянем репутацию арбитров, но их ошибки не отменят грехи игроков и тренера «Спартака».

Москвичи, в отличие от «Ростова» с их пенальти, получил ровно то, что заслужил по голам в свои ворота. Но вот у чужих владений им повезло. Соболев, Игнатов, Зиньковский и Николсон выжали по пять мячей в ворота «Крыльев Советов» и «Химок». По ожидаемым очкам «Спартак» лишь третий, но не после Карпина, а после рационального, но время от времени работающего ЦСКА .

В обороне нет ведущего защитника

Джикия – капитан команды, к нему относились с симпатией. Он один из тех, кто застал чемпионскую весну Карреры. Но Георгий без Жиго, Айртона и Мозеса, которые намного опытнее, чем Маслов, Хлусевич и Денисов, вернулся во времена, когда «Спартак» пропускал легко и глупо. Джикия в плохой форме.

Также видна проблема в опорной зоне. Пруцев, как и Умяров, с мячом работают неплохо. А без него слабее. И Литвинов не Фернандо, который грамотнее начинал атаки «Спартака». И Селихов тоже не лидер, ведь проигрывал конкуренцию Максименко и нередко пропускал матчи из-за травм.

Еще влияла чехарда в защите. Рядом с Джикией играли Чернов, Литвинов, Маслов, Мевля и Дуарте. Но это вопросы к руководству «Спартака» и Абаскалю. Почему зашли в сезон без понимания, кто сыграет в сердце защиты? Джикия не руководит линией, Хлусевич и Денисов – хавбеки в обороне.

Заметно просел прессинг команды

Женщины предпочитают высоких мужчин, как минимум выше себя. Бывают исключения, но их немного. Свой рост человек изменить не может, но вот выносливость поднять можно. Игнатов, которому Абаскаль много раз доверял, не добавил в резкости. Гильермо хочет на поле держать Гути или Озила, но для начала надо признать, что Игнатов не настолько талантливый, чтобы играть стоя.

А когда бежит, то лучше бы стоял. У Николсона с прессингом дела тоже обстоят не лучшим образом. Промесу просто лень, а иногда сказывается возраст. Зобнин, который имел в молодости до травм вторую пару легких, не выглядит королем интенсивности. Соболев носится полем, но визуально видно, что весной «Спартак» — лидер осени по прессингу, сбавил в важном компоненте.

Хорошие новости для Абаскаля в том, что могут разбегаться и разозлиться. Плохие – очки потеряны. «Зенит» оторвался на восемь пунктов. У «Спартака» впереди матчи против «Ахмата» и «Урала». У Абаскаля проблемы с переходами между фазами, особенно при возвращении «домой». Статус «Спартака» подразумевает игру первым номером, но с тем же «Динамо» такая игра чревата последствиями.

Все проблемы, кроме одной, решаются

Соболев без голов в семи подряд матчах. В пяти играх до этого забил шесть мячей. Проснется Александр – изменится впечатление от атак «Спартака». Это вторая команда РПЛ по голам с игры – 32 мяча против 24 у «Оренбурга». У Зиньковского есть конкуренты. Улучшения качества полей весной тоже повлияет, «Спартак» ведь пользовался схемой «лучшая оборона это атака». По владению чуть выше, чем «Краснодар».

Функциональные проблемы пройдут. Дуарте сильнее, чем Маслов и Чернов. Стоит ему набрать форму – Джикия получить напарника, который не привык к тактической строгости европейского футбола, но обладает навыками для адаптации. Тавареш не безнадежный фрукт, особенно когда заработает атака и середина поля. Литвинова закономерно хвалим, у него еще будут удачные поединки в опорной зоне.

Также важным фактором может стать Мозес, чей удельный вес при оценке класса «Спартака» выше, чем у Николсона и Бальде. Но весь позитив нивелирует принципиальные моменты. С одной проблемой Абаскаль точно не справится. Это полное отсутствие мотивации в РПЛ . «Спартак» не догонит «Зенит». А даже если бы вдруг получилось, то в самом клубе уверены, что снова вмешаются арбитры.

Важно показать максимум в Кубке России

Абаскаль сам верит, что к чемпионству в этом году москвичей не пустят. Такой у «красно-белых» настрой, наследие Заремы и Леонида. С таким подходом невозможно сыграть в чемпионате идеально. А Кубок – другой разговор. Там действующий обладатель трофея поборется, особенно после вылета «Зенита». В чемпионате нет разницы между вторым и четвертым местом, все это понимают.

Тренер осенью обозначил, что «Спартак» может расти. Результаты куда лучше, чем год назад. И одновременно показали свой нынешний потолок. Стоило сбавить функционально, как класса не хватает ни на «Урал», ни на «Оренбург». «Спартак» знавал ужасные серии, поэтому должен с опаской смотреть в будущее. Там светят матчи против ЦСКА , если оба клуба из столицы пройдут дальше в кубке.