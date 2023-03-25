У Испании новый главный тренер. Команде нужно что-то изменить

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сегодня, 12:57

Де ла Фуэнте поставил цель омолодить сборную.

Команда забыла о том, как побеждать

После трех побед подряд на международной арене в промежутке с 2008 по 2012 год сборную Испании буквально подменили. На мировом первенстве в Бразилии состав был тем же самым, но что надломило команду – непонятно. Сборная не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира, имея в своих соперниках Нидерланды, Чили и Австралию. Поражение от голландцев стало особенно болезненным.

На ЧЕ -2016 сборная Испании безвольно проиграла итальянцам в 1/8 финала. Отобравшись на первенство мира в России, которое состоялось в 2018 году, многие ожидали, что испанцы исправятся за предыдущие турниры. Однако и здесь их ждала та же участь. Из группы с Ираном, Португалией и Марокко испанцы вышли с трудом, одержав лишь одну победу, а в 1/8 финала проиграли сборной России в серии пенальти.

Далее последовала очередная волна критики, и параллельно с этим у сборной росло новое поколение. Уже в 2021 году, когда проходил чемпионат Европы, картина была намного лучше. Они имели свой почерк, бились и побеждали. Многие болельщики надеялись на возвращение былого величия, но в полуфинале их команда потерпела поражение от будущих чемпионов по пенальти.

Схожая картина была на прошедшем мундиале в Катаре, но в нем сборная стала заложницей характерного для себя футбола и вылетела от Марокко из-за шикарного блока линии обороны оппонентов, который не удавалось взломать монотонным перекатыванием мяча по полю. После турнира Луис Энрике покинул команду, и на его место был назначен легенда молодежного футбола Испании Луис де ла Фуэнте.

Де ла Фуэнте знаком с растущим в Испании поколением

Когда Луис Энрике заявил, что покидает должность наставника коллектива после чемпионата мира, появились несколько кандидатов на его замену. Многие из них были жизнеспособными, но ни один не был по-настоящему убедительным. Большинство из них уже работали в клубах — Эрнесто Вальверде и Унаи Эмери, например. Другие, такие как Марселино, потребовали бы резкого изменения стиля, а Испания еще не была готова отказаться от своего подхода, основанного на владении.

Де ла Фуэнте уже 10 лет является частью экосистемы испанского футбола. Он знает, как они хотят играть, а также знает внутреннюю кухню и в курсе причин предыдущих неудач, что позволит ему учесть ошибки прошлого. Отчасти благодаря ему есть сразу несколько игроков, которые были лидерами команды, участвовавшей на мундиале в Катаре. И, скорее всего, именно они станут лидерами сборной в ближайшие годы.

Де ла Фуэнте поставил себе задачу развиваться, не отказываясь от привычного стиля. Это может показаться некоторым клише, но его первый состав, собранный на мартовские матчи, действительно сигнализирует о подобном подходе. Руководство команды пригласило именно де ла Фуэнте, прекрасно понимая, к чему специалист будет идти, ведь он тренировал большинство молодых игроков. Он также работал с Испанией на Олимпийских играх, когда она добралась до финала, но проиграла бразильцам. Ряд игроков той команды теперь приглашены и в основную сборную на предстоящие матчи.

Изменения не заставили себя ждать

Новый тренер Луис де ла Фуэнте сразу дал понять, что команду ждут перемены. После того как ему не удалось убедить остаться Серхио Бускетса в сборной, новым капитаном был назван Альваро Мората. Причина тому проста – нападающий сыграл наибольшее количество матчей среди тех, кто был вызван на мартовские матчи сборной. Их у Альваро – 61. За ним следует Родри с 39 играми и Карвахаль с 33 поединками.

Де ла Фуэнте взял вектор на омоложение состава, но в то же время вызвал в сборную несколько новых лиц, возраст которых колеблется в районе 30 лет – это 29-летний защитник «Осасуны» Давид Гарсия и 32-летний нападающий «Эспаньола» Хоселу. Тому есть простое объяснение:

В молодежных командах я работал с возрастным ограничением. Теперь у меня есть возможность выбрать любого футболиста. Я ни перед кем не закрываю двери. Я уверен в молодых талантах, но также и в ветеранах, которые много дали нам и продолжают выступать на высшем уровне. Мы не будем смотреть в паспорт.

Де ла Фуэнте тотально пересобрал «красную фурию». На сборы перед ближайшими матчами были вызваны лишь 11 игроков, отправлявшихся в Катар при Луисе Энрике. Новоиспеченного главного тренера Испании нередко выделяли с положительной стороны в том плане, что он не является приверженцем фаворитизма, и действительно, это ни разу не проглядывалось во времена его работы в молодежных командах страны.

Уход Бускетса из сборной будет для нее более критичным, нежели Рамоса. Позиция Серхио не поддавалась сомнениям на протяжении долгих лет, а сам игрок редко был подвержен травмам, в связи с чем ему никогда не искалась замена. Сейчас в расположении де ла Фуэнте есть Родри, который выступает в аналогичной роли в «Манчестер Сити», а также он впервые вызвал Мартина Субименди, играющего за «Реал Сосьедад». Последний, к слову, рассматривается штабом Хави в качестве главной цели на случай, если Бускетс не продлит контракт и покинет «Барселону» в конце сезона.