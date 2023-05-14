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Погба из-за травмы покинул поле в матче с «Кремонезе»

вчера, 22:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)КремонезеМатч завершен

В эти минуты идет матч Серии А между «Ювентусом» и «Кремонезе».

Полузащитник «бьянконери» Поль Погба на 22-й минуте поединка сделал навес в штрафную площадь соперника правой ногой, после этого он захромал и почти сразу лег на газон, показав, что испытывает боль. Француз ушел с поля в слезах, натянув футболку на лицо.

Это была лишь шестая игра Погба в текущем розыгрыше чемпионата Италии. С лета и до конца февраля он восстанавливался после операции на колене. В марте футболист получил повреждение во время исполнения штрафных ударов на тренировке и выбыл на несколько недель.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:47
Уникальный игрок, мало того, что он постоянно травмируется, но у него в основном совершенно не связанные друг с другом травмы. Обычно у игроков бывают рецидивы, но Погба сегодня получит травму колена, через пару месяцев лодыжки, а ещё через пару месяцев уже спины.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:43, ред.
К немцам его надо отправить (в Баварию либо Боруссию), там медики рукастые и головастые, в отличии от ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:15
Большая потеря для старой сеньоры
Гость
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