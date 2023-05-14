Погба из-за травмы покинул поле в матче с «Кремонезе»

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вчера, 22:43

В эти минуты идет матч Серии А между «Ювентусом» и «Кремонезе».

Полузащитник «бьянконери» на 22-й минуте поединка сделал навес в штрафную площадь соперника правой ногой, после этого он захромал и почти сразу лег на газон, показав, что испытывает боль. Француз ушел с поля в слезах, натянув футболку на лицо.

Это была лишь шестая игра Погба в текущем розыгрыше чемпионата Италии. С лета и до конца февраля он восстанавливался после операции на колене. В марте футболист получил повреждение во время исполнения штрафных ударов на тренировке и выбыл на несколько недель.