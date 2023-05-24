Историческое сотрудничество: БК «Мелбет» – титульный партнёр Балтики в РПЛ!

19 мая калининградская «Балтика» досрочно вышла в «Мир — Российскую премьер-лигу» (РПЛ). А титульным партнёром ФК «Балтика» становится БК «Мелбет», не так давно заключившая соглашение о сотрудничестве с клубом.
На протяжении сезона 2022/2023 «Мелбет-Первой лиги» калининградцы показывали уверенную игру и прочно утвердились на верхних позициях в турнирной таблице, что позволило уже к середине мая «забронировать горящую путевку» в РПЛ. Кроме того, матчи команды продемонстрировали рекордную в Лиге посещаемость — около 11 тысяч зрителей в среднем за игру. Директор по маркетингу БК «Мелбет» Роман Кожевников:
Сотрудничество с ФК «Балтика» не только подтверждает нашу репутацию самого надежного букмекера и потенциал, но и отражает общие ценности, которыми мы руководствуемся. Вместе мы создадим сильный и эффективный союз. Мы рады быть причастны к элите российского футбола.
Заместитель генерального директора ФК «Балтика» Елена Полейко:
Мы с гордостью и волнением анонсируем важное событие в жизни нашего футбольного клуба. Впервые в 25-летней истории Балтика достигла величайшего достижения — выхода в РПЛ. Мы благодарим титульного партнера БК «Мелбет» за поддержку и доверие, которые они проявили в нашу сторону. Сотрудничество с БК «Мелбет» не только укрепит нашу команду в борьбе на поле, но и поможет в развитии клуба во всех сферах. Это партнерство отражает наши общие ценности: страсть к футболу, стремление к успеху и желание развивать отечественный спорт.
Партнерство «Мелбет» и «Балтики» воплощает в себе идеалы сильной компании, амбициозного клуба и страстных болельщиков. Объединяя силы, эти два бренда претендуют на триумф в новом сезоне РПЛ. «Мелбет» стремится поддерживать болельщиков Балтики, создавать незабываемые моменты и предлагать эксклюзивные акции и бонусы. Пока вся Россия с нетерпением ждет начала нового сезона РПЛ, ФК «Балтика» и «Мелбет» уже начали свое путешествие к успеху. До встречи в новом сезоне РПЛ!