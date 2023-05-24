Историческое сотрудничество: БК «Мелбет» – титульный партнёр Балтики в РПЛ!

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вчера, 12:25

19 мая калининградская «Балтика» досрочно вышла в «Мир — Российскую премьер-лигу» ( РПЛ ). А титульным партнёром ФК «Балтика» становится БК «Мелбет», не так давно заключившая соглашение о сотрудничестве с клубом.

На протяжении сезона 2022/2023 «Мелбет-Первой лиги» калининградцы показывали уверенную игру и прочно утвердились на верхних позициях в турнирной таблице, что позволило уже к середине мая «забронировать горящую путевку» в РПЛ . Кроме того, матчи команды продемонстрировали рекордную в Лиге посещаемость — около 11 тысяч зрителей в среднем за игру. Директор по маркетингу БК «Мелбет» Роман Кожевников:

Сотрудничество с ФК «Балтика» не только подтверждает нашу репутацию самого надежного букмекера и потенциал, но и отражает общие ценности, которыми мы руководствуемся. Вместе мы создадим сильный и эффективный союз. Мы рады быть причастны к элите российского футбола.

Заместитель генерального директора ФК «Балтика» Елена Полейко:

Мы с гордостью и волнением анонсируем важное событие в жизни нашего футбольного клуба. Впервые в 25-летней истории Балтика достигла величайшего достижения — выхода в РПЛ . Мы благодарим титульного партнера БК «Мелбет» за поддержку и доверие, которые они проявили в нашу сторону. Сотрудничество с БК «Мелбет» не только укрепит нашу команду в борьбе на поле, но и поможет в развитии клуба во всех сферах. Это партнерство отражает наши общие ценности: страсть к футболу, стремление к успеху и желание развивать отечественный спорт.