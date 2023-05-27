«Бавария» — чемпион, «Унион» — в ЛЧ. Итоги сезона Бундеслиги 2022/23

1685203396

вчера, 19:03

Завершился розыгрыш Бундеслиги сезона 2022/23.

«Бавария» стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд и в 33-й раз в истории (71 пункт). «Боруссия» Дортмунд в последний момент упустила шансы на чемпионский титул, команда заняла второе место (71 балл). 3-ю и 4-ю строчку взяли «РБ Лейпциг» и «Унион» (66 и 62 балла соответственно).

«Фрайбург» занял 5-е место (59 очков), эта позиция позволяет выступить в групповом раунде Лиги Европы. «Байер» взял 6-ю строчку (50 баллов, плей-офф квалификации Лиги Конференций). Действующий победитель ЛЕ «Айнтрахт» занял 7-е место (50 пунктов), команда сыграет в финале Кубка Германии с «Лейпцигом». «Аспириновые» могут попасть в ЛЕ , если «Айнтрахт» уступит «быкам». «Орлы» в таком случае завоюют путевку в ЛК. Победа «Айнтрахта» обеспечит противоположный сценарий.

«Штутгарт» занял 16-е место (33 очка) и сыграет в стыковых матчах. «Шальке» (31 балл) и «Герта» (29 очков) вылетели из Бундеслиги.