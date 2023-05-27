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«Бавария» — чемпион, «Унион» — в ЛЧ. Итоги сезона Бундеслиги 2022/23

вчера, 19:03

Завершился розыгрыш Бундеслиги сезона 2022/23.

«Бавария» стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд и в 33-й раз в истории (71 пункт). «Боруссия» Дортмунд в последний момент упустила шансы на чемпионский титул, команда заняла второе место (71 балл). 3-ю и 4-ю строчку взяли «РБ Лейпциг» и «Унион» (66 и 62 балла соответственно).

«Фрайбург» занял 5-е место (59 очков), эта позиция позволяет выступить в групповом раунде Лиги Европы. «Байер» взял 6-ю строчку (50 баллов, плей-офф квалификации Лиги Конференций). Действующий победитель ЛЕ «Айнтрахт» занял 7-е место (50 пунктов), команда сыграет в финале Кубка Германии с «Лейпцигом». «Аспириновые» могут попасть в ЛЕ, если «Айнтрахт» уступит «быкам». «Орлы» в таком случае завоюют путевку в ЛК. Победа «Айнтрахта» обеспечит противоположный сценарий.

«Штутгарт» занял 16-е место (33 очка) и сыграет в стыковых матчах. «Шальке» (31 балл) и «Герта» (29 очков) вылетели из Бундеслиги.

«Бавария» — чемпион, «Унион» — в ЛЧ. Итоги сезона Бундеслиги 2022/23

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:05
Баварию с чемпионством молодцы, хотя Боруссия наступала на пятки
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 21:37
Бавария молодец, с победой гегемона, рад за неё, Борусиия пока не доросла.

ПС Elliada админ и сам свои посты вверх поднимет или у него там связи?)
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 21:36
Такой шанс Бавария не упустит. В следующие 11 лет так же будут чемпионами
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:21
Боруссия,как всегда,все проср@ла!! А в итоге будет виновата Бавария!!!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:21
Благодарю Дружище!!!🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:14
Лично Вас, еще раз, с огромным удовольствием- с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!!
salleeh
salleeh
вчера в 20:13
Интрига конечно сохранялась до финального свистка в обоих матчах. Но отдельно хотел бы отметить Джамала Мусиала, какой же он все таки молодец, какое исполнение, настоящий мастер…👍 Ну а Майнц был предельно мотивирован и проявил настоящий характер, Бавария будет должна выставиться…)))
Capral
Capral ответ Aidos Ayazov (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
Перезагрузится! Уже давно инфа идет про серьезную чистку в клубе и даже определенную реконструкцию. А лишний титул не помешает, в любом случае! Так что радуйтесь! Надеюсь в следущем сезоне, мы увидим новую Баварию, но разумеется- с блистательным Т.Тухелем!!!
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 20:02
Нет интриги, не интриги говорили они ))) А тут на тебе интрига до последнего матча была интрига. Жаль что Бавария канешно стала чемпионом, думал проиграв чемпионат перезагрузятся нормально. Скажу честно болел за Дортмунд.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:59
Вот и Уровень БУНДЕСЛИГИ! железное подтверждение что это лига одной команды. Бавария находясь на столько слабом состоянии опять стала чемпионом.
Elliada
Elliada
вчера в 19:41
Для Бундеслиги полезнее было бы чемпионство Боруссии. Все устали от Баварии. За 11 лет гегемонии баварцев уже выросло поколение. Когда чемпион известен в начале сезона, такой чемпионат не представляет интереса. Это всё равно, что смотреть один и тот же сериал 11 лет подряд. Никакой интриги, только предсказуемый финал.

Через некоторое время все забудут, что Бавария стала чемпионом по дополнительным показателям. Не думаю, что в ближайшие несколько лет сменится чемпион. Чемпионат одной команды.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 19:40
Бавария и Боруссия весь чемпионат играли в поддавки друг с другом. Последним не повезло больше. Они как и Арсенал в АПЛ, не заслуживают звания чемпионов. Нельзя так терять очки в последнем матче..
Köln
Köln
вчера в 19:36
Вообщем для Кельна нормальный сезон, но хотелось бы видеть Кёльн в еврокубках!
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:33
Тухель паразит. Пару месяцев руководил Челси и Баварией и он уже победитель ЛЧ и чемпион Германии, хотя большую часть сезона другие тренера провели. Такая вот "справедливость".
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:28
Какой то позорный чемпионат. Бавария чемпион. Дортмунд лузеры, Шальке и Герта вылетают из чемпионата.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:19
Все таки Тухель фартовый тренер, выиграл лч на багаже Лэмпарда. Теперь на Багаже Нагельсмана выиграл Бундеслигу.
drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:18
Видно не было больше сил....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:06
Почему Боруссия слила, не понимаю !?
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