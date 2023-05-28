При Галактионове «Локомотив» проиграл в РПЛ только один матч

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.
«Локомотив» проиграл только «Зениту» в РПЛ при Михаиле Галактионове (В9 Н2), «железнодорожники» – лучшая команда весенней части сезона по набранным очкам (29) и забитым голам (31).
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.
«Локомотив» проиграл только «Зениту» в РПЛ при Михаиле Галактионове (В9 Н2), «железнодорожники» – лучшая команда весенней части сезона по набранным очкам (29) и забитым голам (31).
Молодцы!!! Так держать!!!
Молодцы!!! Так держать!!!