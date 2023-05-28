Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

При Галактионове «Локомотив» проиграл в РПЛ только один матч

вчера, 18:51

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.

«Локомотив» проиграл только «Зениту» в РПЛ при Михаиле Галактионове (В9 Н2), «железнодорожники» – лучшая команда весенней части сезона по набранным очкам (29) и забитым голам (31).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба провёл юбилейный матч в РПЛ
Сегодня, 00:51
Де Брюйне установил исторический рекорд АПЛ
Вчера, 23:14
Дзюба проводит юбилейный матч в РПЛ
Вчера, 16:55
В Бундеслиге установлен антирекорд по голам за сезон у лучшего бомбардира
Вчера, 11:43
Плачут Ройс, Гризманн и Кейн. Звёзды футбола без национальных чемпионств
Вчера, 10:43Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
«Лутон Таун» повторил рекорд по скорости выхода в АПЛ
Вчера, 08:53
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:44, ред.
Игру Локо приятно смотреть, получаешь эстетическое удовольствие!!! Игра в пас, открывания, забегания- всё расчитано до мелочей! Работа тренера видна- она во всём!!! Единственное, что несколько смазывает игру- это присутствие Дзюбы. Тренеру конечно виднее, но, както выпадает Артемка из схемы Локо. Игра с Динамо очень понравилась- цельная, комбинационная, техничная!!!
Молодцы!!! Так держать!!!
протон
протон
вчера в 19:10
Первое поражение было в матче 22 тура в игре с Зенитом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:02
Галактионов молодец - приятно удивляет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 