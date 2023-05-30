Ван дер Сар покинет пост генерального директора «Аякса»

уйдет из «Аякса», где работал в должности генерального директора.

Ван дер Сар передаст свои полномочия коллегам по совету директоров 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет попросил его продолжить работать до 1 августа. Функционер дал комментарий по теме:

После почти 11 лет в совете директоров я решил завершить свою работу. Вместе мы пережили немало хорошего, но это было трудно. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и работал во время моего второго этапа карьеры в «Аяксе», и тому, чего мы смогли достичь, работая вместе. Чувствую, что должен отойти на некоторое расстояние, немного отдохнуть и заняться другими делами. Именно поэтому я ухожу.