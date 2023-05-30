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РФС объявил о том, что Баста выступит на Суперфинале Кубка России

вчера, 18:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА11.06.2023 в 17:00 Не начался

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступит после матча суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Музыкант исполнит песни «Моя игра» и «Сансара».

Суперфинал турнира пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

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Источник: rfs.ru Фото: Legion-Media
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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 06:47
Даже интересно стало кто там выступал?))
протон
протон
сегодня в 04:44
Лучше бы Бабангиду пригласили с его классикой про "Пердив"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:45, ред.
Прошу у всех меломанов пардона ... Мужики, а кто это ?
karnager
karnager
вчера в 22:31
Понятно, еще один проплаченный наставник... Тогда уж всех четверых жюри голоса зовите, а еще пусть в футбол сыграют - показательный матч
Сп62
Сп62
вчера в 22:09
Интересно, кто на ком руки греет? Чиновники от футбола на певце или певец на футболе?
Vadik
Vadik
вчера в 21:18
Да.... С исполнителями в стране напряжёнка.... Уже рэп читать приглашают. Спеть что-ли некому? С шоу "Голос" пригласите... Там полно настоящих талантов.
x4xq3havmpg4
x4xq3havmpg4
вчера в 20:57
Чтобы заманить народ на трибуны любые способы хороши
112910415
112910415
вчера в 20:56
никак иначе не получалось ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:44
"Хорошая" реклама финалу. Рэпер - это тот, кто не умеет петь, а текст исполняет речитативом - родом певучей декламации. Хотя, наверное, я всё же отстал от жизни и мыслю категориями, которые далеки от современных.
Вспомнил (наверное, ни к селу, ни к городу), как лет десять - пятнадцать назад у нас в Москве проходили Всемирные юношеские игры и в один из вечеров, когда участники Игр смотрели выступавших перед ними артистов, наши организаторы, чтобы не ударить в грязь лицом перед цивилизованным Западом, решили "поразить" зрителей своими модными исполнителями и выпустили на сцену кривляющихся молодых певцов.
Юноши и девушки "оттуда", забросив ногу на ногу, развалясь в креслах, смотрели на этот ширпотреб, всем своим скучающим видом показывая, что у них ТАМ таких же певунов хватает.
Я тогда подумал, почему бы нам не познакомить их с многообразным народным национальным искусством нашей страны. Но мы выбрали самый дешёвый и негодный способ такого знакомства, за который лично мне было стыдно..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:42
В РФС голову ломают кого на Суперкубок пригласить....
Эминема или Надежду Бабкину.....
Futurista
Futurista ответ Cruiser (раскрыть)
вчера в 20:29
Нее Баста не агент)...
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:39
Да фиолетово кто там выступит. На вкус и цвет товарищей нет. Надеюсь "Краснодар" возьмет свой первый трофей, при всем уважении к болельщикам "ЦСКА" данного сайта.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Cruiser (раскрыть)
вчера в 19:17
После чего?
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:14
Не плохо будет если Василий Михайлович порадует болельщиков своим выступлением..
Cruiser
Cruiser
вчера в 18:59
А разве он не иноагент?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:47
Тату...Гагарина...Баста...
Прям не РФС...а РосПромКонцерт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:34
Молодёжь и среднее поколение оценит...
Виталий Романчук
Виталий Романчук ответ f3hps4qgve8t (раскрыть)
вчера в 18:29
У каждого мнение свое
f3hps4qgve8t
f3hps4qgve8t
вчера в 18:27
Не надо бы так портить матч
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