РФС объявил о том, что Баста выступит на Суперфинале Кубка России

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вчера, 18:25

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступит после матча суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА .

Музыкант исполнит песни «Моя игра» и «Сансара».

Суперфинал турнира пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.