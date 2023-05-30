РФС объявил о том, что Баста выступит на Суперфинале Кубка России

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступит после матча суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Музыкант исполнит песни «Моя игра» и «Сансара».
Суперфинал турнира пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Вспомнил (наверное, ни к селу, ни к городу), как лет десять - пятнадцать назад у нас в Москве проходили Всемирные юношеские игры и в один из вечеров, когда участники Игр смотрели выступавших перед ними артистов, наши организаторы, чтобы не ударить в грязь лицом перед цивилизованным Западом, решили "поразить" зрителей своими модными исполнителями и выпустили на сцену кривляющихся молодых певцов.
Юноши и девушки "оттуда", забросив ногу на ногу, развалясь в креслах, смотрели на этот ширпотреб, всем своим скучающим видом показывая, что у них ТАМ таких же певунов хватает.
Я тогда подумал, почему бы нам не познакомить их с многообразным народным национальным искусством нашей страны. Но мы выбрали самый дешёвый и негодный способ такого знакомства, за который лично мне было стыдно..
Вспомнил (наверное, ни к селу, ни к городу), как лет десять - пятнадцать назад у нас в Москве проходили Всемирные юношеские игры и в один из вечеров, когда участники Игр смотрели выступавших перед ними артистов, наши организаторы, чтобы не ударить в грязь лицом перед цивилизованным Западом, решили "поразить" зрителей своими модными исполнителями и выпустили на сцену кривляющихся молодых певцов.
Юноши и девушки "оттуда", забросив ногу на ногу, развалясь в креслах, смотрели на этот ширпотреб, всем своим скучающим видом показывая, что у них ТАМ таких же певунов хватает.
Я тогда подумал, почему бы нам не познакомить их с многообразным народным национальным искусством нашей страны. Но мы выбрали самый дешёвый и негодный способ такого знакомства, за который лично мне было стыдно..
Эминема или Надежду Бабкину.....
Эминема или Надежду Бабкину.....
Прям не РФС...а РосПромКонцерт
Прям не РФС...а РосПромКонцерт