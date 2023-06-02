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Серхио Рамос уйдёт из ПСЖ по окончании текущего сезона

вчера, 23:21

Защитник Серхио Рамос покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона.

Испанец защищал цвета парижан в течение двух лет. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2023 года.

По слухам, парижский коллектив уже нашел замену Рамосу.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ adekvat (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 08:10
Скорей, их выгоняют. Все они не прочь были бы остаться
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:36
Ладно бы уже не улучшали бы контракт, оставили бы такой же еще на год.
Elliada
Elliada
вчера в 23:45
Когда играл, был одним из лучших. ПСЖ официально заявил, что Рамос покинет клуб. По Месси такого заявления не было.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:42
С товарищами в пески?
Скорее бы развязка и определенность.
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