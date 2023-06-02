Серхио Рамос уйдёт из ПСЖ по окончании текущего сезона

Защитник Серхио Рамос покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона.
Испанец защищал цвета парижан в течение двух лет. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2023 года.
По слухам, парижский коллектив уже нашел замену Рамосу.
Защитник Серхио Рамос покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона.
Испанец защищал цвета парижан в течение двух лет. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2023 года.
По слухам, парижский коллектив уже нашел замену Рамосу.
Скорее бы развязка и определенность.
Скорее бы развязка и определенность.