Серхио Рамос уйдёт из ПСЖ по окончании текущего сезона

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вчера, 23:21

Защитник покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона.

Испанец защищал цвета парижан в течение двух лет. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2023 года.

По слухам, парижский коллектив уже нашел замену Рамосу.