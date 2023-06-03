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«Атлетико» намерен предложить «Ювентусу» обмен Мораты на Влаховича

вчера, 15:27

«Атлетико» предпринимает попытки подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

Сообщается, что небольшим фаворитом в борьбе за игрока является «Бавария». Туринцы хотят хорошо заработать на продаже футболиста, чтобы компенсировать затраты на его трансфер из «Фиорентины» в январе прошлого года. Также на 23-летнего серба претендует «Челси».

«Атлетико» готов предложить «бьянконери» Альваро Морату с доплатой, чтобы осуществить переход форварда. Лондонцы также могли бы обменять Ромелу Лукаку на Влаховича, но ситуацию осложняет то, что бельгиец подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Старой синьоры» во время полуфинального матча Кубка Италии. За ситуацией также следит ПСЖ.

«Ювентус» намерен рассмотреть предложения на сумму в районе 70 млн евро.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:08
Андреа Берта: или шило на мыло )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:20
Схемы какие-то запутанные.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:14
Душан и Альваро даже внешне ,чем то похожи (фактурно).
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:46
Равноценны эти игроки - они бесполезны
Гость
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