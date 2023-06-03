«Атлетико» намерен предложить «Ювентусу» обмен Мораты на Влаховича

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вчера, 15:27

«Атлетико» предпринимает попытки подписать нападающего «Ювентуса» .

Сообщается, что небольшим фаворитом в борьбе за игрока является «Бавария». Туринцы хотят хорошо заработать на продаже футболиста, чтобы компенсировать затраты на его трансфер из «Фиорентины» в январе прошлого года. Также на 23-летнего серба претендует «Челси».

«Атлетико» готов предложить «бьянконери» с доплатой, чтобы осуществить переход форварда. Лондонцы также могли бы обменять на Влаховича, но ситуацию осложняет то, что бельгиец подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Старой синьоры» во время полуфинального матча Кубка Италии. За ситуацией также следит ПСЖ .

«Ювентус» намерен рассмотреть предложения на сумму в районе 70 млн евро.