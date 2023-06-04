Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1 сезона 2022/23, Месси — лучший ассистент

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции по итогам сезона 2022/23.
Мбаппе записал на свой счёт 29 голов за 34 матча. 2-е место в гонке бомбардиров занял Александр Ляказетт («Лион») — 27 голов. На 3-м месте расположился Джонатан Дэвид («Лилль») — 24 гола.
Лучшим ассистентом Лиги 1 стал Лионель Месси — 16 результативных передач. 2-е место занял Неймар — 11 передач. 3-е место между собой разделили Бенжамен Буриго («Ренн») и Реми Кабелла («Лилль») — по 10 результативных передач.