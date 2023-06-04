Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1 сезона 2022/23, Месси — лучший ассистент

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сегодня, 00:49

Нападающий ПСЖ стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции по итогам сезона 2022/23.

Мбаппе записал на свой счёт 29 голов за 34 матча. 2-е место в гонке бомбардиров занял («Лион») — 27 голов. На 3-м месте расположился («Лилль») — 24 гола.

Лучшим ассистентом Лиги 1 стал — 16 результативных передач. 2-е место занял — 11 передач. 3-е место между собой разделили («Ренн») и («Лилль») — по 10 результативных передач.