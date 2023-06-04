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Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1 сезона 2022/23, Месси — лучший ассистент

сегодня, 00:49

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции по итогам сезона 2022/23.

Мбаппе записал на свой счёт 29 голов за 34 матча. 2-е место в гонке бомбардиров занял Александр Ляказетт («Лион») — 27 голов. На 3-м месте расположился Джонатан Дэвид («Лилль») — 24 гола.

Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1 сезона 2022/23, Месси — лучший ассистент

Лучшим ассистентом Лиги 1 стал Лионель Месси — 16 результативных передач. 2-е место занял Неймар — 11 передач. 3-е место между собой разделили Бенжамен Буриго («Ренн») и Реми Кабелла («Лилль») — по 10 результативных передач.

Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1 сезона 2022/23, Месси — лучший ассистент

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 07:21
Мбаппе жадная черепашка. Матч ничего не решал. Мог бы дать пробить пенальти Месси, но нет, своя статистика прежде всего. По делом ему, что к 25 годам ни разу не выиграл ЗМ и ЗБ.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:03
Месси и КДБ - лучшие ассистенты в Европе...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
Поделили пополам и расстались !)
Гость
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