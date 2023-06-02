Кварацхелия признан лучшим футболистом Серии А сезона 2022/23

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком по итогам сезона Серии А 2022/23.
Победитель был определен с помощью передового анализа Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye. В рейтинге учитывается статистика, а также позиционные данные. Помимо прочего, это дает возможность изучать действия игрока без мяча. Для осуществления данного подсчета были учтены все матчи сезона Серии А, кроме 38-го тура.
Ранее было объявлено имя лучшего тренера чемпионата Италии.
Я, не так давно вспоминал год 1977, когда, титул лучшего игрока чемпионата получил Д.Кипиани, в то время, как лучшим бомбардиром сезона стал О.Блохин, который, на мой взгляд, смотрелся не менее ярко, чем Кипиани.
К чему я это говорю. Да, лучший бомбардир, точно- не обязательно лучший игрок. Но в случае с грузином, Вы, очень точно сказали, что у него получилось яркое начало, но полностью смазанное окончание сезона. А, первая игра с Миланом, где грузин действовал без Осимхена, показала его полную беспомощность в атаке...
Я стараюсь оценивать действия футболистов объективно, тем-более, начиная со 2-го круга Серии А, грузин полностью растворился, как и весь Наполи.
Я, не так давно вспоминал год 1977, когда, титул лучшего игрока чемпионата получил Д.Кипиани, в то время, как лучшим бомбардиром сезона стал О.Блохин, который, на мой взгляд, смотрелся не менее ярко, чем Кипиани.
К чему я это говорю. Да, лучший бомбардир, точно- не обязательно лучший игрок. Но в случае с грузином, Вы, очень точно сказали, что у него получилось яркое начало, но полностью смазанное окончание сезона. А, первая игра с Миланом, где грузин действовал без Осимхена, показала его полную беспомощность в атаке...
Я стараюсь оценивать действия футболистов объективно, тем-более, начиная со 2-го круга Серии А, грузин полностью растворился, как и весь Наполи.