Кварацхелия признан лучшим футболистом Серии А сезона 2022/23

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вчера, 20:43

Нападающий «Наполи» признан лучшим игроком по итогам сезона Серии А 2022/23.

Победитель был определен с помощью передового анализа Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye. В рейтинге учитывается статистика, а также позиционные данные. Помимо прочего, это дает возможность изучать действия игрока без мяча. Для осуществления данного подсчета были учтены все матчи сезона Серии А, кроме 38-го тура.

Ранее было объявлено имя лучшего тренера чемпионата Италии.