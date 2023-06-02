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Кварацхелия признан лучшим футболистом Серии А сезона 2022/23

вчера, 20:43

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком по итогам сезона Серии А 2022/23.

Победитель был определен с помощью передового анализа Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye. В рейтинге учитывается статистика, а также позиционные данные. Помимо прочего, это дает возможность изучать действия игрока без мяча. Для осуществления данного подсчета были учтены все матчи сезона Серии А, кроме 38-го тура.

Ранее было объявлено имя лучшего тренера чемпионата Италии.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:40
Ты бы хоть посчитал, кто радуется, а кто высказывает реальные сомнения...
Nazi
Nazi
сегодня в 15:30
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 13:05
    Ты знаешь, у нас часто противополжные и даже полярные взгляды на жизнь, и футбол, но сейчас- я с тобой полностью согласен, как никогда!!!!!!!
    Аплодирую стоя!!!!!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:02
    Гордость за некогда великую страну - это не лирика, а эмоции.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:59
    Макс, еще пару слов.
    В твоём посте очень много лирики, но футбол- это прежде всего прагматизм и реальность...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:51
    Глохнуть, он начал уже в 17, если не ошибаюсь...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 12:50
    Хорошо проявил себя конечно , но не всегда был постоянен и опускался даже ниже своей планки , которая для классного футболиста не должна падать ниже определенного его уровня .
    И еще ему конечно нужна физика без которой он во втором сезоне может вообще поблекнуть. В общем качайтесь Хвича , качайтесь...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:49
    Теперь понятно. Извини- был невнимателен.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 12:47, ред.
    Я писал в контексте выходцев из российского чемпионата.
    Шева в Европу пришёл из ДК, ну а наши парни (Карпин и др.) - всё не то, как по статусу признания, так и по клубам, за которые они играли...

    P.S. А по Бетховену - в точку, иначе бы он не оглох на закате лет.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:42
    Привет, Макс!
    Макс, если говорить о том, что тронуло до глубины души, то почему только о Хвиче? Можно вспомнить- Шеву, Карпина, Мостового, Воронина. Все они тоже -из бывшего СССР. Почему их не вспоминаешь, они тоже оставили огромный след в истории европейского футбола. Ты сам пишешь, что награда спорная, ну или даешь понять это. Мне без разницы кто- грузин или нигериец, я пишу то, что видел из личного опыта и наблюдений. Почему мне не нравится грузин? Ты знаешь, я не люблю нескромных людей. Хвича получил награду исключительно как аванс, хотя её, точно, достоин больше другой футболист. Но мы помним, что такое, в футболе часто бывает, если вспомнить, как Месси, пару лет назад получил ЗМ, хотя все понимали, что Левандовски достоин его больше.
    Как сказал однажды Великий Бетховен: "Фортуна- шарообразнa, и не всегда достаётся лучшим из лучших"...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 12:21, ред.
    На этой ветке представлено много классных комментов как от старожил, так и от новичков Соккера, но высказывания Баска тронуло до глубины... И, пользуясь случаем, немного (от себя) продолжу им начатое и дополню тему следующим.

    Как бы там Хвича не выступал в будущем, и как бы спорно не выглядела его награда, сам факт признания игрока из постсоветского пространства лучшим в одном из Евро топов, даёт основания полагать, что не перевелись ещё дарования на просторах нашей, некогда великой Родины - СССР.
    Отрадно одно то, что один из футбольных талантов, один росток пробил себе дорогу в свет сквозь грязь и нечисть нашей коррупционной футбольной жижи. Он всё таки смог раскрыть себя даже в самой убогой и прогнившей до мозга и костей лиге (РПЛ), ставшей для него (абсурдным по логике) трамплином в будущее...

    Желаю Хвиче удачи и дальнейших высот (их покорения).
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 11:41
    Взаимно, ДРУЖИЩЕ!!!!!!!
    альсато
    альсато ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:39
    УДАЧИ тебе ВИКТОР!!!
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 11:33, ред.
    Альтаирушка- тебе Дружище 127 лет ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЯ, и помни, отказа- я не приму!!!!!!!
    Дружище, ты этими воспоминаниями травмируешь мне мою душу... Для меня советский футбол, с его победами и достижениями- всё, что у меня осталось в жизни. Челебадзе?! А, Чивадзе, Шенгелия, Дараселия?! Да там вся команда была БРИЛЛИАНТ, и считалась одной из самых техничных команд Европы!!!!!!!
    Вспомнился матч со Спартаком, в Тбилиси, в 1980-м, где КБ выиграли 4:2. Ливень, поле тяжелое, но игра такая, что сейчас и представить себе невозможно!!! Столько всего в памяти осталось...
    Очень рад, Дружище, что есть еще люди на Соккере, которым памятен, любим и дорог наш советский футбол!!!!!!!
    альсато
    альсато ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:13
    МНОГИХ ЛЕТ ТЕБЕ ЗДРАВИЯ!!!....скажу откровенно-не вижу сегодня ни одного футболиста (из бывших союзных республик), кто бы ..хотя бы..хоть немного ..приблизился к Ревазу Челебадзе!!! (одна фамилия-чего стоит))))....про Володю Гуцаева-даже говорить не приходится!!!!!
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 11:01
    Однозначно- большое достижение для грузинского футбола!
    С единственной оговоркой, Хвиче до Кипиани- как мне до здоровья... Во всём остальном с тобой согласен!!! Впрочем, как и всегда!!!
    альсато
    альсато ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:56
    Приветствую мой старший товарищ Виктор-Виталий!))))....Ты-как умудренный опытом-постоянно бьешь в центр мишени!!!))))...я скажу про свои ощущения-в 70-ых годах -в каждой команде , представляющих высшую лигу Союзного чемпионата были ЛИЧНОСТИ! (и не по одной)...скажу про свои ощущения-Давид Кипиани (на мой субъективный взгляд)-был украшением первенства СССР по футболу!!!....а то, что Хвича-признал игроком серии А-это большое достижение (ныне) для грузинского футбола!!
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 10:19
    А что, разве все нападающие реализуют все свои моменты? Осимхен забил больше, чем другие фoрварды вместе взятые. Грузин, действительно много ассистировал, но точно, не он- главный герой неаполитанского чемпионства. Нигериец- стабильный игрок, а грузин, последние полгода- вообще исчез с радаров...
    valt134
    valt134 ответ adekvat (раскрыть)
    сегодня в 10:12
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 09:05
      Осимхен это нападающий и если посчитать количество его не реализованых моментов то может стать не ловко,и для того же Осимхена голы творил Хвича.
      Грузин смог бы и Дзюбу сделать лучшим бомбардиром Италии,но не игроком,лучший Хвича
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 09:02
      Хвича лучший по делу,творил чудеса на поле.В десять раз сильнее Мудрика ,то уровень Бернарду Силвы
      adekvat
      adekvat ответ valt134 (раскрыть)
      сегодня в 05:28
      Он забивала, а игрок лучший Хвича.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 03:19
      Кто то решил поссорить...Хвичу и Осимхена...
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:24
      И еще, такой момент. Одним из подтверждений класса игрока- является его стабильность. Осимхен, независимо от того в каком состоянии он находится- всегда играет ярко и результативно, чего не скажешь о грузине.
      Поэтому, однозначно, лучшим игроком сезона- является В.Осимхен- самый яркий и результативный форвард Серии А!!!
      valt134
      valt134
      сегодня в 00:41
      Странно… А как же Виктор Осимхен?
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 23:43, ред.
      Толя, то, что политика давно главенствует в спорте- общеизвестно. Примеров тому масса. Это и байкот ОИ в Москве и многие другие примеры. Не исключаю, что и в случае с грузином без политики не обошлось. Но дело в другом: если оценивать игру грузина, то она выглядит предельно примитивно. Одни и теже финты, раскачивания. Допотопная техника, уже всеми изученная и тд, и тп. Когда первые два месяца грузина нахваливали и называли его Марадоной, я уже тогда сказал- не спешите, посмотрим что будет дальше, когда его раскусят. Я оказался прав, уже около полугода его не видно и не слышно. В его прогресс я не верю, особенно после того, как Наполи покинул Спалетти. И последнее, у грузина слабая физика и это тоже один из показателей его игрового спада. У него очень мало игровых достоинств- он слабо играет головой, нет поставленного удара с обеих ног ,и, он очень предсказуем. Поэтому, я делаю вывод- что большого и яркого будущего у него нет.
      zooveterinar
      zooveterinar ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 23:35
      Нет дружище,все-таки Реал не его уровень!!! Это уже слишком!!
      Garrincha58
      Garrincha58
      вчера в 23:34
      странное решение
      Capral
      Capral ответ A.S.A (раскрыть)
      вчера в 23:26
      Приветствую Вас, мой юный Друг!
      Я, не так давно вспоминал год 1977, когда, титул лучшего игрока чемпионата получил Д.Кипиани, в то время, как лучшим бомбардиром сезона стал О.Блохин, который, на мой взгляд, смотрелся не менее ярко, чем Кипиани.
      К чему я это говорю. Да, лучший бомбардир, точно- не обязательно лучший игрок. Но в случае с грузином, Вы, очень точно сказали, что у него получилось яркое начало, но полностью смазанное окончание сезона. А, первая игра с Миланом, где грузин действовал без Осимхена, показала его полную беспомощность в атаке...
      Я стараюсь оценивать действия футболистов объективно, тем-более, начиная со 2-го круга Серии А, грузин полностью растворился, как и весь Наполи.
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      вчера в 23:21
      Его стиль игры уже изучили, в последнее время никаких результативных действий нет. Скорее всего игрок одного сезона.
      Гость
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