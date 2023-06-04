Сперцян — лучший полузащитник РПЛ сезона 2022/23

1685906963

вчера, 22:29

Хавбек «Краснодара» признан лучшим полузащитником РПЛ в сезоне 2022/23.

В завершившейся кампании Сперцян провёл 28 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.