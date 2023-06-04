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Сперцян — лучший полузащитник РПЛ сезона 2022/23

вчера, 22:29

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим полузащитником РПЛ в сезоне 2022/23.

В завершившейся кампании Сперцян провёл 28 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

Сперцян — лучший полузащитник РПЛ сезона 2022/23

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:53
ничего не имею против!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:31
А не рановато ли. Играет хорошо. Но вск же...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:31
Наверное по объективности он лучший!
Стандарты в его исполнении красотище!
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