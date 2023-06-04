Назван лучший тренер сезона 2022/23 в РПЛ

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером чемпионата России в сезоне 2022/23.
«Армейцы» заняли 2-е место в завершившейся кампании РПЛ.
Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером чемпионата России в сезоне 2022/23.
«Армейцы» заняли 2-е место в завершившейся кампании РПЛ.
И в прошлом сезоне было понятно, и я говорил, что Федотов - лучший тренер РПЛ. Есть ещё некий Серёжа Манекен, который тренирует бразильцев по 40 миллионов лямов, но мы все видели его в ЛЧ, 1-5 от "Брюгге" там было, истерика, что "Зениту" ЛЧ не нужна и ноль тактики за все матчи.
И в прошлом сезоне было понятно, и я говорил, что Федотов - лучший тренер РПЛ. Есть ещё некий Серёжа Манекен, который тренирует бразильцев по 40 миллионов лямов, но мы все видели его в ЛЧ, 1-5 от "Брюгге" там было, истерика, что "Зениту" ЛЧ не нужна и ноль тактики за все матчи.