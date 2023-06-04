Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Назван лучший тренер сезона 2022/23 в РПЛ

Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:45
Привет, Толя!
Джикия возможно и сдал в этом сезоне, поскольку вся ответственность в защите на нём, человек устаёт- это естественно. В прошлом сезоне был Жиго- играть было полегче. Ну и от спадов никто не застрахован, плюс травмы. У Спартака нет целостности в игре, каждая линия- отдельное "государство". У ЦСКА наоборот -всё под контролем. В этом и сила тренера, создать один- монолитный ансамбль! Спартак держится исключительно за счет острейшей атакующей линии, без неё- не представляю себе положение КБ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ a5vbeusax8h9 (раскрыть)
сегодня в 17:42
Бюджет ЦСКА ровно в три раза меньше бюджета Зенита. А руководство РФС, СМИ на 100% из Газпрома. Это ни о чем не говорит?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:39
FuturistaFuturista ответ cska1948 (раскрыть) 10 / 308сегодня в 09:28
Ну уж не хуже Федотова точно)...
Самому то не смешно? Но шутка так себе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:38
Привет, Виктор. Соглашусь со всем, кроме одного маленького но. П поводу Джикии. Он в этом сезоне сильно сдал. Выбор позиции хуже стал, отсюда частные экстренные и вынужденные покаты, после которых он по 5 минут лежит на поле. Много лечится в этом году. Излишне эмоционален стал. По потенциалу он на уровне, но до "лучшего в ПЛ", как ты сказал не дотягивает. Как минимум Родригао и Роша не хуже, да и Осипенко тоже. Что касается оценки Федотова, то пожалуй ты прав и все твои аргументы справедливы и убедительны. игра команды выстроена и стабильность состава - доказательство этого.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:08
Приветствую, Дружище!
Почему Федотов? Он сумел стабилизировать состав команды, наладил командную игру, игру в защите. Не имея особо выдающихся форвардов- остро сыграл в атаке. Получился- один цельный коллектив. Практически во всех играх действовал тактически грамотно, ну и выиграл серебро.
Если взять к примеру Спартак, то у КБ- мощнейшая, грознейшая атака в России, в защите- лучший защитник ПЛ Джикия!!! Но цельной игры у КБ не получилось. Команда постоянно увлекается атакой, все бегут забивать, а в защите играть некому- всё на одном Джикии. Потому, так часто соперник ловил спартачей на контратаках. Нет в игре Спартака футбольной доктрины, идеологии- вся игра строится только через атаку. Оно и понятно- Спартак всегда жил атакой, но надо же и про защиту не забывать. Болельщики КБ постоянно сетуют на нехватку классных защитников, от этого, якобы и все проблемы. Неправдa, у ЦСКА оборона, точно не гениальная, но играют- компактно и надежно. Вот поэтому- Федотов лучший!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:01
Приветствую Виктор!...мне сложно оценить работу тренера и тренерского штаба...выполнил задачу на сезон-молодец!...и все же буду придерживаться основного постулата: выигрывает команда, а проигрывает тренер))))))....а кто у нас меньше всех проиграл?))))))
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:30
Особенно в весенней части чемпионата.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:29
Лучший не Федотов, а Гинер и К.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:28
Ну уж не хуже Федотова точно)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:10
Уж не намекаете ли вы, что Абаскаль лучший тренер сезона?
cska1948
cska1948
сегодня в 09:07
Теперь В.Федотов просто ОБЯЗАН выиграть Кубок, чтобы подтвердить столь высокое звание и развеять сомнения тех, кто сомневается в том, что он лучший.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48
Наверное Федотов и Галактионов лучшие....в сезоне...
Если б пришли и освоились раньше возможно составили Семаку конкуренцию по золоту....

Касаемо самого Семака - кто бы здесь байки не рассказывал про Газпром и про команду сплошь из бразильцев по 40 млн - удерживаться на верху...5 лет...не так уж и просто как кажется кричащим с первого тура "Зенит уже чемпион"...
Были у Зенита составы и покруче....и чемпионства не было...
Сильный не тот кто один раз подпрыгнул выше всех...а тот кто может быть всегда над всеми....
Думаю давление на Семака не меньше чем на других...а гораздо больше...ибо у всех есть дежурные отмазки...на случай провала...в виде неукомплектованности ...отсутствия иных возможностей...
У Семака же их нет...
Ему просто нельзя быть вторым - а это непросто...
112910415
112910415
сегодня в 05:28
да, надо согласиться
a5vbeusax8h9
a5vbeusax8h9 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:32
Не обладая ?)))вы серьезно ?)
Futurista
Futurista
сегодня в 00:13, ред.
Так то Федотов по итогу двух личных встреч в сезоне ЧР проиграл Абаскалю...кто бы что не объяснял)...
ABir
ABir
сегодня в 00:06
Концовочку выдал ударную, а еще и Кубок могут взять
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:51
Федотов- лучший, однозначно!!!
Палыч82
Палыч82 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:44
Богданыч то манекен однозначно, но Валентиныч то тоже в еврокубках в лужу ходил,))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:27
Вася Уткин так надрывался, рассказывая гадости про Федотова, что даже в неприятную ситуацию, помнится, попал, когда Нобель предложил ему пообщаться с Владимиром, а он слился, а на следующий день ещё выпуск хейтерский на 20 минут выкатил. Ахаха.

И в прошлом сезоне было понятно, и я говорил, что Федотов - лучший тренер РПЛ. Есть ещё некий Серёжа Манекен, который тренирует бразильцев по 40 миллионов лямов, но мы все видели его в ЛЧ, 1-5 от "Брюгге" там было, истерика, что "Зениту" ЛЧ не нужна и ноль тактики за все матчи.
протон
протон
вчера в 23:08
Среди не газпромовских команд он точно лучший. Парадокс в том, что если и вручать Семаку лучшего тренера, то именно в этом сезоне надо было, с учётом с каким запасом Зенит чемпионом стал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:03
Вообже то неплохо провел сезон с ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:34
По совокупности. Серебро и выход в финал Кубка. Да и игру поставил нормально, не обладая огромным бюджетом и админресурсом.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:27
А кто голосовал-то? Ладно, у нас не важно, кто голосует. Кто считал голоса?
Futurista
Futurista
вчера в 22:25
А чего не Семак?...а ну да, там же газпром все выиграл)...
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 22:22
2-0
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 