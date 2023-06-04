Назван лучший игрок Лиги Европы сезона 2022/23

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вчера, 19:55

Полузащитник «Севильи» признан лучшим игроком сезона 2022/23 в Лиге Европы.

Испанец выиграл Лигу Европы с «нервионцами» в четвёртый раз за карьеру (2006, 2007, 2020, 2023).