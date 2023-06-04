Назван лучший игрок Лиги Европы сезона 2022/23

Полузащитник «Севильи» Хесус Навас признан лучшим игроком сезона 2022/23 в Лиге Европы.
Испанец выиграл Лигу Европы с «нервионцами» в четвёртый раз за карьеру (2006, 2007, 2020, 2023).
Полузащитник «Севильи» Хесус Навас признан лучшим игроком сезона 2022/23 в Лиге Европы.
Испанец выиграл Лигу Европы с «нервионцами» в четвёртый раз за карьеру (2006, 2007, 2020, 2023).
Тут только одно приходит на ум: какой Еврокубок, такой и его лучший игрок.
Тут только одно приходит на ум: какой Еврокубок, такой и его лучший игрок.
Вот уж реально - респектище....
Интересно выигрывал ли кто-нибудь ,кроме него, один и тот же еврокубок с разницей в 17 лет ????
Первый в 2006-м.........последний (не факт) в 2023-м....
Вот уж реально - респектище....
Интересно выигрывал ли кто-нибудь ,кроме него, один и тот же еврокубок с разницей в 17 лет ????
Первый в 2006-м.........последний (не факт) в 2023-м....