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Назван лучший игрок Лиги Европы сезона 2022/23

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Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 12:24
Навас молодец. Легенда Севильи.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 21:56
Заслуженно. Без него Севилья не добилась бы ...того чего добилась, да и недавний матч ЛЕ показал что он еще поиграет!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:59, ред.
) Круто.
Тут только одно приходит на ум: какой Еврокубок, такой и его лучший игрок.
протон
протон
вчера в 20:12
Всегда не заметен и полезен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:05, ред.
38-й год парню.....и Лучший игрок Еврокубка...
Вот уж реально - респектище....

Интересно выигрывал ли кто-нибудь ,кроме него, один и тот же еврокубок с разницей в 17 лет ????
Первый в 2006-м.........последний (не факт) в 2023-м....
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