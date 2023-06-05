«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Холандом

«Манчестер Сити» хочет продлить соглашение с нападающим Эрлингом Холандом.
«Горожане» планируют таким образом сохранить норвежца у себя и отбить интерес к футболисту со стороны других клубов. Англичане надеются, что возможное завоевание требла может помочь убедить игрока в пролонгации контракта.
Текущий договор Холанда с МС рассчитан до 2027 года.
Сейчас Сити сильнейший клуб мира. Играть за Сити само по себе честь. А его хотят удержать с помощью денег. Холанн должен играть за Сити не ради денег.
Холанн сильный бомбардир, но не нужно его переоценивать. Не нужно его удерживать, если он хочет уйти. Сити мало что потеряет. Главные творцы успеха у Сити - КДБ, Гюндоган, Силва, Грилиш, Родри - в общем, полузащита.
Сейчас Сити сильнейший клуб мира. Играть за Сити само по себе честь. А его хотят удержать с помощью денег. Холанн должен играть за Сити не ради денег.
Холанн сильный бомбардир, но не нужно его переоценивать. Не нужно его удерживать, если он хочет уйти. Сити мало что потеряет. Главные творцы успеха у Сити - КДБ, Гюндоган, Силва, Грилиш, Родри - в общем, полузащита.