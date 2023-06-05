«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Холандом

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вчера, 13:33

«Манчестер Сити» хочет продлить соглашение с нападающим .

«Горожане» планируют таким образом сохранить норвежца у себя и отбить интерес к футболисту со стороны других клубов. Англичане надеются, что возможное завоевание требла может помочь убедить игрока в пролонгации контракта.