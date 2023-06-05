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«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Холандом

вчера, 13:33

«Манчестер Сити» хочет продлить соглашение с нападающим Эрлингом Холандом.

«Горожане» планируют таким образом сохранить норвежца у себя и отбить интерес к футболисту со стороны других клубов. Англичане надеются, что возможное завоевание требла может помочь убедить игрока в пролонгации контракта.

Текущий договор Холанда с МС рассчитан до 2027 года.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:06
Я боюсь не того, что Холанн уйдет, а того, что в попытке его сохранить Сити прогнется под него, как ПСЖ под Мбаппе. Предложит слишком большие деньги и большую власть в клубе, а это навредит самому клубу. Когда-то Мбаппе был таким же, как Холанн сейчас, но деньги и власть с кружили ему голову.

Сейчас Сити сильнейший клуб мира. Играть за Сити само по себе честь. А его хотят удержать с помощью денег. Холанн должен играть за Сити не ради денег.

Холанн сильный бомбардир, но не нужно его переоценивать. Не нужно его удерживать, если он хочет уйти. Сити мало что потеряет. Главные творцы успеха у Сити - КДБ, Гюндоган, Силва, Грилиш, Родри - в общем, полузащита.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:49
Да думаю у Реала нет шансов переманить Холанда. Его больше интересуют не финансы, а личные достижения и титулы. Под руководством Гвардиолы и с таким сильным состав у Сити перспектив побольше. Реалу нужна перестройка.
Он в сильнейшем клубе мира в данный момент, с сильнейшим тренером мира. В игру вписался как влитой, голы штампует, чашки собирает. Денег арабы ему явно не поалеют и дадут столько, сколько фантазия позволит придумать.
У него нет ни одной причины уходить.
Elliada
Elliada
вчера в 14:36
Вот этого я боялся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:22
Зарплата будет еще увеличена, лишь бы арабы не вмешались.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:56
У него сейчас 47 миллионов с бонусами, куда уж улучшать
sova147
sova147
вчера в 13:53
Конечно! В этом никто не сомневается...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:46
Наверно будет улучшенный контракт,чтобы не переманили.
shlomo
shlomo
вчера в 13:43
Ну время то у МС есть и даже с большим запасом... думаю что продлят.
Гость
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