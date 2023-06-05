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Бывший тренер сборной Нидерландов возглавил клуб из ОАЭ

вчера, 18:56

Франк де Бур стал новым главным тренером «Аль-Джазиры» из ОАЭ.

Ранее специалист работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас», «Атлантой Юнайтед» и сборной Нидерландов.

В сезоне 2022/23 клуб занял 5-е место в чемпионате страны, набрав 46 очков.

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Futurista
Futurista
вчера в 21:03
Де Бур забурился в Эмираты...
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:13
Добрый вечер.
Да, ознакомится со всеми ставками можно в его профиле.
протон
протон
вчера в 19:06
Добрый вечер. Это реально столько заработать? Игрок сделал последнюю ставку в 2018 году. Как такое количество возможно в 25 млн заработать?
Гость
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