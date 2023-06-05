Бывший тренер сборной Нидерландов возглавил клуб из ОАЭ

Франк де Бур стал новым главным тренером «Аль-Джазиры» из ОАЭ.
Ранее специалист работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас», «Атлантой Юнайтед» и сборной Нидерландов.
В сезоне 2022/23 клуб занял 5-е место в чемпионате страны, набрав 46 очков.
Франк де Бур стал новым главным тренером «Аль-Джазиры» из ОАЭ.
Ранее специалист работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас», «Атлантой Юнайтед» и сборной Нидерландов.
В сезоне 2022/23 клуб занял 5-е место в чемпионате страны, набрав 46 очков.
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