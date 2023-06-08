Катарский шейх может отказаться от покупки «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 19:28

Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани расстроен из-за затянувшейся сделки по покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх сделал финальное предложение. Сумма заявки составляет 5 миллиардов долларов, предусмотрен дополнительный миллиард для финансирования инфраструктуры, включая футболистов. До пятницы семья Глейзеров, владеющая клубом, может принять или отклонить запрос, шейх готов отказаться от этой идеи.