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Катарский шейх может отказаться от покупки «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:28

Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани расстроен из-за затянувшейся сделки по покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх сделал финальное предложение. Сумма заявки составляет 5 миллиардов долларов, предусмотрен дополнительный миллиард для финансирования инфраструктуры, включая футболистов. До пятницы семья Глейзеров, владеющая клубом, может принять или отклонить запрос, шейх готов отказаться от этой идеи.

Предложение сэра Джима Рэтклиффа — это поэтапное поглощение. Он может получить 51% акций сейчас, а Глейзеры будут вовлечены в процесс управления «дьяволами» еще несколько лет. Шейх Джасим расстроен, а люди, которые занимаются процессом приобретения МЮ, считают, что данная сделка превращается в розыгрыш.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:22, ред.
Всё идет к такому исходу. Много разногласий на сегодняшний день.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:08
У шейха кончается терпение, видимо новый владелец, карманная игрушка Глазированных
lotsman
lotsman
вчера в 21:30
Шейхи не любят когда резину тянут.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:41
Да и пёс с ним..
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:11, ред.
Глейзеры больше полу года размышляют продавать МЮ или нет. P.S. Бедные люди, кто с ними дела ведут
протон
протон
вчера в 20:10
Шейха вполне можно понять. Все эти набивания цены и оттягивание решения показывают нынешних владельцев исключительно с отвратительной стороны
У Глейзеров и их подсосов в руководстве МЮ явно какие то проблемы с логикой - при покупке игроков они не сбивают стоимость, а тупят до августа и платят сколько сказали. А при продаже клуба они не соглашаются на цену, которую сами же установили, а ПОВЫШАЮТ ее и покупатели уже в бешенстве отказываются.
Наверное надо быть умным бизнесменом чтоб понимать такую логику.
протон
протон
вчера в 20:09
Такое ощущение, что американские утырки так и не продадут клуб. Сколько это ещё может продолжаться
Futurista
Futurista
вчера в 19:59
ДСА
ДСА
вчера в 19:57
И правильно сделает, скоро лучшие клубы будут в Саудовской Аравии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:53
А у богатых свои проблемы и переживания...
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