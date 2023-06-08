Катарский шейх может отказаться от покупки «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани расстроен из-за затянувшейся сделки по покупке «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что шейх сделал финальное предложение. Сумма заявки составляет 5 миллиардов долларов, предусмотрен дополнительный миллиард для финансирования инфраструктуры, включая футболистов. До пятницы семья Глейзеров, владеющая клубом, может принять или отклонить запрос, шейх готов отказаться от этой идеи.
Предложение сэра Джима Рэтклиффа — это поэтапное поглощение. Он может получить 51% акций сейчас, а Глейзеры будут вовлечены в процесс управления «дьяволами» еще несколько лет. Шейх Джасим расстроен, а люди, которые занимаются процессом приобретения МЮ, считают, что данная сделка превращается в розыгрыш.
У Глейзеров и их подсосов в руководстве МЮ явно какие то проблемы с логикой - при покупке игроков они не сбивают стоимость, а тупят до августа и платят сколько сказали. А при продаже клуба они не соглашаются на цену, которую сами же установили, а ПОВЫШАЮТ ее и покупатели уже в бешенстве отказываются.
Наверное надо быть умным бизнесменом чтоб понимать такую логику.
У Глейзеров и их подсосов в руководстве МЮ явно какие то проблемы с логикой - при покупке игроков они не сбивают стоимость, а тупят до августа и платят сколько сказали. А при продаже клуба они не соглашаются на цену, которую сами же установили, а ПОВЫШАЮТ ее и покупатели уже в бешенстве отказываются.
Наверное надо быть умным бизнесменом чтоб понимать такую логику.