Шкриньяр перейдёт в ПСЖ

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр перед матчем 3-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 с Исландией сообщил о том, что будет выступать за ПСЖ.
В июне у 28-летнего игрока заканчивается контракт с миланским клубом. У футболиста были проблемы со спиной, в середине апреля он был прооперирован. Состояние здоровья словака вызвало беспокойство у руководителей парижского клуба.
Сегодня чувствую себя хорошо, но без участия в матчах не получится обрести свой игровой ритм. Если тренер захочет меня выпустить, я помогу команде, потому что готов и полон решимости. Посмотрим, что будет в ПСЖ, но важно то, что я в порядке.