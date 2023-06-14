Шкриньяр перейдёт в ПСЖ

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вчера, 09:20

Защитник сборной Словакии перед матчем 3-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 с Исландией сообщил о том, что будет выступать за ПСЖ .

В июне у 28-летнего игрока заканчивается контракт с миланским клубом. У футболиста были проблемы со спиной, в середине апреля он был прооперирован. Состояние здоровья словака вызвало беспокойство у руководителей парижского клуба.