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Шкриньяр перейдёт в ПСЖ

вчера, 09:20

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр перед матчем 3-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 с Исландией сообщил о том, что будет выступать за ПСЖ.

В июне у 28-летнего игрока заканчивается контракт с миланским клубом. У футболиста были проблемы со спиной, в середине апреля он был прооперирован. Состояние здоровья словака вызвало беспокойство у руководителей парижского клуба.

Сегодня чувствую себя хорошо, но без участия в матчах не получится обрести свой игровой ритм. Если тренер захочет меня выпустить, я помогу команде, потому что готов и полон решимости. Посмотрим, что будет в ПСЖ, но важно то, что я в порядке.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:15
Негры во Франции ему быстро спину подрихтуют.. Хе..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:26
Похоже будет часто лечиться за счет ПСЖ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:22
Лишь бы спина не подкачала. Здоровья очень важная штука в футболе...
Гость
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