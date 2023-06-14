Джуд Беллингем — игрок «Реала»

Полузащитник Джуд Беллингем перешёл из «Боруссии» Дортмунд в «Реал».
Клуб заключил с англичанином шестилетний контракт.
19-летний хавбек в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом Бундеслиги.
В кампании 2022/23 игрок провёл за «шмелей» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.
Сейчас у Реала очень интересный и перспективный центр поля! Джуд,Камавинга,Тчуамени, Вальверде всё это молодые игроки которым пророчат большое будущее! Плюс двое дядек Кроос и Модрич, а по флангам два шустрых бразильца Родриго и Вини, плюс молодой талант Эндрик скоро подкатит.... осталось укрепить фланги обороны и купить центрфорварда! Поглядим за следующим ходом Переса
Сейчас у Реала очень интересный и перспективный центр поля! Джуд,Камавинга,Тчуамени, Вальверде всё это молодые игроки которым пророчат большое будущее! Плюс двое дядек Кроос и Модрич, а по флангам два шустрых бразильца Родриго и Вини, плюс молодой талант Эндрик скоро подкатит.... осталось укрепить фланги обороны и купить центрфорварда! Поглядим за следующим ходом Переса
На твердую четверку. Но он близко не Бензема и тем более не Роналду.
Цена в современном мире жутко расходится с реальностью и завышена в несколько раз.
На твердую четверку. Но он близко не Бензема и тем более не Роналду.
Цена в современном мире жутко расходится с реальностью и завышена в несколько раз.