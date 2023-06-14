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Джуд Беллингем — игрок «Реала»

вчера, 13:14

Полузащитник Джуд Беллингем перешёл из «Боруссии» Дортмунд в «Реал».

Клуб заключил с англичанином шестилетний контракт.

19-летний хавбек в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом Бундеслиги.

В кампании 2022/23 игрок провёл за «шмелей» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Джуд Беллингем — игрок «Реала»

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Все комментарии
Agamaga.........
Agamaga......... ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:17
По глазам видно, что не подходит. Но Перес в очках, плохо видит игроков.
Agamaga.........
Agamaga......... ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
сегодня в 09:15
Дембеле играет и он игрок основы!
Азар сразу после перехода стал никем и разжирел!
Это самый провальный трансфер в истории Мадрида!
амурец
амурец
сегодня в 00:34
Ну что ж, поглядим
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:07
Ничего себе ты поиграл в карьеру в ФИФА)
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Agamaga......... (раскрыть)
вчера в 19:37
Мадрид причем здесь? Ну если Мадрид виноват в том что не заиграл азар шахин и т д то у барсы намного больше таких, дембеле коутиньо гризман и т д и т п. По твоей логике можно сказать что Агуэро завершил карьеру из за Барселоны
Ironigor
Ironigor ответ Agamaga......... (раскрыть)
вчера в 17:33
Никто не от чего не застрахован. Всё может случится. А по вашей логике любой переход может быть таким , может вообще перестать подписывать игроков , ведь всё может случится ???)
Agamaga.........
Agamaga......... ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:14
Когда Перес в отчаянии, можно и за сотку толкать.
Agamaga.........
Agamaga......... ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:13
Азар куда супер был, и чем закончилась история?
Этот пойдёт по пути Нури Шахина, исчезнет.
Очередная сломанная судьба молодого игрока в Мадриде.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:54
Реал недавно подписал бразильца 16-летнего за 75 млн. и отдал его в аренду до 2024, вот где риск
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:47
Цены сейчас, конечно, совсем другие, но 100 млн по-прежнему большая сумма. Я вот читаю комментарии и у половины есть опасения по поводу Джуда. Заиграет ли он? Не думаю, что вообще должны быть сомнения, когда платишь такие деньги. По моему мнению, если есть сомнения, то лучше не рисковать. 103 млн трансфер + 31 млн бонусы = 134 млн. Как по мне, он не стоит таких денег.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 15:42
ещё есть Джоб Беллингем, подаёт большие надежды
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:36, ред.
Желаю удачи в новом клубе, но кажется, что Джуд переоценен. При всем уважении, это просто хороший игрок. Как Рэшфорд, Стерлинг или Обамеянг.

На твердую четверку. Но он близко не Бензема и тем более не Роналду.

Цена в современном мире жутко расходится с реальностью и завышена в несколько раз.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 15:17
Думаю еще 1 именной трансфер будет у Реала и более вероятным - Мбаппе....личьное мнение....если и его брать будем...то минимум дубл в сезоне можно сделать))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:13
Супер приобретение для Реала.
Добро пожаловать в семью!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:13
Отличный трансфер, но пока на бумаге.
Теперь, главное не потеряться в Мадриде.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:12
Ну что же, теперь официально болельщиков Реала можно поздравить с отличным приобретением! Да дорого,да рискованно,но а какой трансфер не рискованный?! Теперь бы Мадриду Холланда урвать, в свое время связка Джуд/Эрлинг наводила шуму в Бундеслиге!
Сейчас у Реала очень интересный и перспективный центр поля! Джуд,Камавинга,Тчуамени, Вальверде всё это молодые игроки которым пророчат большое будущее! Плюс двое дядек Кроос и Модрич, а по флангам два шустрых бразильца Родриго и Вини, плюс молодой талант Эндрик скоро подкатит.... осталось укрепить фланги обороны и купить центрфорварда! Поглядим за следующим ходом Переса
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:07
Самый перспективный полузащитник мира, пожалуй. Плюс цены уже другие. Ты посмотри состав "Баварии" по мнению ТМ, Мусиала - 110 миллионов (на поле против МС вообще не было видно), Дэвис - 70 миллионов (постоянно было видно, потому что ему Бернарду постоянно в очко пробрасывал мяч), если МЮ за Антони сотку выложил в прошлом году, сколько он должен стоить?
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:02, ред.
Если учесть плата 100млн + бонусы деляься за 6 лет...то получится каждый год 20млн платит (с бонусами) и представ себе если Беллингем не покажет себя то это не будет и такой плохой....я для чего это когда деньги делятся на годы то ущьерб не будет видно...а Боруссию платят сроком за 6 лет
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:48
Время покажет не слишком ли Реал переоценил этого персонажа. Он играл лишь в Дортмунде, возраст слишком юн. Как он о себе заявит в составе Королевского клуба стоит лишь догадывраться. Интересно будет понаблюдать за дальнейшей его карьерой
Elliada
Elliada
вчера в 14:41
Неужели он стоит таких денег? Я не смотрю Бундеслигу, но давать больше 100 млн за 20-летнего это чересчур!
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:36
Похоже на робиньо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:32
Азар №2
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 14:18
Рискованный трансфер, как для Реала, так и для Беллингема.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:56
Добро пожаловать, Джуд. Надеюсь, что на долгие годы закроет позицию и сможет проявить себя с наилучшей стороны. Потенциал огромный у парня. За этот сезон можно многому научиться у Модрича и Крооса..... Беллингем, Камавинга, Вальваде - на бумаге самый перспективный центр поля...

Ну а так что, на бумаге топ-трансфер и великолепная замена Модричу и Кроосу. Хотелось бы верить, что и на деле так оно окажется. Винисиус, Родриго, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем. Выглядит мега-перспективно.... единственное мне интересно, как Анчелотти будет умещать на поле четырёх топовых полузащитников, каждый из которых очевидно должен играть в старте.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:45
рисковано, может потеряться
альсато
альсато ответ Barcelona (раскрыть)
вчера в 13:35
считаю, Стив-был лучшим правым полузащитником-за всю историю английского футбола!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:34
Всё. Весь лимит на трансферы исчерпан.
Barcelona
Barcelona ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:29
Посмотрим, хотя МакМанаман довольно таки не плохо выступал за маргариновых.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:27
Англичане плохо показывают себя в Реале
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:24
ох не нравится мне этот трансфер
чувствуется переоцененность
в важных матчах Боруссии особо не было его в прошедшем сезоне

надеюсь что я не прав
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