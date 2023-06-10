Месси в МЛС: контракт, маркетинг и шанс на титул

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вчера, 13:32

Ещё один проект по продвижению лиги.

В европейском футболе окончательно наступила смена эпох. Это происходило постепенно. Но одним из последних шагов стал отъезд из Европы Лионеля Месси. Аргентинский чемпион мира покидает ПСЖ , но не ради «Барселоны» (тут опять все сложно), а отправляется в «Интер Майами», который широкому кругу любителей футбола известен лишь тем, что он принадлежит отчасти Дэвиду Бекхэму. Теперь настало время более подробно посмотреть на этот проект и изучить некоторые детали самой сделки.

Предполагается, что Месси будет играть в МЛС до 2026 года, когда США совместно с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира. Это часть большой промо-кампании, которая выгодна не только «Интеру Майами», но и самой лиге, целой стране, нуждающейся в популяризации соккера, уступающего по популярности многим более традиционным для Северной Америки видам спорта.

Контракт

Сообщалось, что в ПСЖ Месси зарабатывал 45 миллионов долларов в год чистыми. В МЛС же действуют строгие ограничения по зарплатам. Подобный контракт с отдельным футболистом лига не одобрила бы. Но США это еще и страна юристов, поэтому там нашли сложную схему, которая позволила обойти строгие рамки, точнее, ловко в них втиснуться.

Предполагается, что сумма сделки составит от 125 млн до 150 млн долларов, а траты растянуты до 2026 года. Причем предусмотрены разнообразные бонусы и прочие дополнительные награды. В схему вписаны и Apple как партнер-транслятор МЛС и Adidas как один из крупнейших спонсоров лиги. Что еще раз подчеркивает: проект по переходу Месси в «Интер Майами» не столько клубный, сколько общий для лиги.

Даже сама новость о решении Месси отправиться в МЛС появилась на следующий день после того, как Apple анонсировала документальный сериал из четырех частей о приключениях Лионеля на чемпионатах мира, начиная с 2006 года и заканчивая 2022-м. Маркетинг во главе угла.

Дебют

Когда же состоится дебют Месси? Информация в СМИ гуляет разная, но большинство сходится во мнении, что это случится 21 июля. Хотя упоминаются и более размытые даты: от конца июля до августа. (Отметим, что регулярный сезон МЛС заканчивается 21 октября, а плей-офф продлится с 25 октября до 9 декабря).

21 июля считается вероятной датой, потому что в Кубке Лиг, который разыгрывается между мексиканскими и американскими командами, «Интер Майами» в этот день встретится с «Крус Асуль». А 19 июля как раз состоится Матч звезд МЛС , в котором примет участие лондонский «Арсенал». Если Месси там не сыграет, то как минимум это отличная возможность для широкой презентации, какого-то шоу – там умеют подобное организовывать.

Причина

МЛС обхаживала Месси еще в 2018 году. Тогда «Интер Майами» официально стал 25-й франшизой в МЛС , а Месси одним из первых поздравил Бекхэма с этим, заметив: «Возможно, через несколько лет ты мне позвонишь». Так и получилось. Благодаря некоторым творческим контрактным решениям у лиги теперь появился Месси. И это результат многолетней напряженной работы.

Еще в 2010 году комиссар МЛС Дон Гарбер заявлял, что его цель – сделать лигу одной из самых популярных и узнаваемых футбольных лиг в мире к 2022 году.

Команда

Интересно, что за обсуждением перехода Месси в «Интер Майами» часто опускается непосредственно спортивная составляющая. Много говорится о контракте, о зарплате, о лиге, о маркетинге и даже об эмоциональных реакциях болельщиков из разных лагерей: от фанатов Месси до поклонников «Барселоны», ПСЖ и боссов из ближневосточного футбола.

А в спортивном отношении Месси очень пригодится «Интеру Майами», потому что эта команда набрала лишь 15 очков в 16 матчах в нынешнем сезоне. Пять побед и 11 поражений при 15 забитых голах. Это последнее место в Восточной конференции. Тот случай, когда спасет только супергерой. Впрочем, на самом деле не все так страшно. До конца регулярного чемпионата 12 матчей, а от первой семерки и попадания в плей-офф «Интер Майами» отстает на шесть очков.

Бекхэм

МЛС уже не раз срывала джек-пот в стремлении привлечь внимание к лиге с помощью звезд из Европы. Из последнего можно вспомнить поездку Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси». Но еще раньше, в 2007 году, бомбой стал переход в тот же клуб Дэвида Бекхэма. Уже тогда оговаривалась возможность открытия затем англичанином своего клуба в МЛС . Не обманули. И помогают развивать.

В деле привлечения Месси есть не только уже упомянутый фактор вклада лиги и ее спонсоров. Но и самого Бекхэма. У него с Лионелем есть связи по разным линиям, хотя вместе они никогда не играли. Они регулярно пересекались на различных спонсорских мероприятиях Adidas, поскольку являются одними из главных фигур в «пакете звезд» компании. Они пересекались и по линии катарского фонда QSI, владеющего ПСЖ , и с которым работал Бекхэм. Даже если вы не видите звезд рядом друг с другом на поле или светских приемах, это не значит, что между ними нет достаточно хорошо налаженных контактов.

Владельцы

«Интер Майами» принято называть клубом Бекхэма, не вдаваясь в подробности о структуре владения им. На самом деле легендарный англичанин один из трех совладельцев. Его фигура скорее для публики, для все того же маркетинга. Потому что двое других совладельцев – это братья Масы, Хорхе и Хосе. Хорхе известен как миллиардер и бизнесмен, вместе с братом он управляет крупной инфраструктурной корпорацией Mas-Tec.

Ажиотаж

Новость о появлении Месси в МЛС не могла пройти незамеченной у американских любителей футбола. Были скуплены все билеты на домашние и гостевые матчи «Интера Майами», даже на те, в которых Месси может еще и не сыграть. Это вызвало безумный рост цен на билеты. Например, на уже упомянутую игру с «Крус Асул» они взлетели с 29 до 329 долларов. Билеты на гостевой матч с «Нью-Йорк Ред Буллз», который состоится 26 августа, выросли в цене на 1236 процентов, а на сентябрьский выездной матч с «Лос-Анжелесом» — на 420 процентов.

Титул

Одним из главных механизмов, определяющих подход спортивных функционеров к обустройству спортивных лиг в США , является обеспечение конкурентности и максимальной интриги, чтобы интерес к турниру сохранялся и разогревался. Так что даже находясь сейчас на последнем месте в регулярном чемпионате, «Интер Майами» имеет шанс на завоевание титула в первый же сезон с Месси.