Месси в МЛС: контракт, маркетинг и шанс на титул

Ещё один проект по продвижению лиги.
В европейском футболе окончательно наступила смена эпох. Это происходило постепенно. Но одним из последних шагов стал отъезд из Европы Лионеля Месси. Аргентинский чемпион мира покидает ПСЖ, но не ради «Барселоны» (тут опять все сложно), а отправляется в «Интер Майами», который широкому кругу любителей футбола известен лишь тем, что он принадлежит отчасти Дэвиду Бекхэму. Теперь настало время более подробно посмотреть на этот проект и изучить некоторые детали самой сделки.
Предполагается, что Месси будет играть в МЛС до 2026 года, когда США совместно с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира. Это часть большой промо-кампании, которая выгодна не только «Интеру Майами», но и самой лиге, целой стране, нуждающейся в популяризации соккера, уступающего по популярности многим более традиционным для Северной Америки видам спорта.
Контракт
Сообщалось, что в ПСЖ Месси зарабатывал 45 миллионов долларов в год чистыми. В МЛС же действуют строгие ограничения по зарплатам. Подобный контракт с отдельным футболистом лига не одобрила бы. Но США это еще и страна юристов, поэтому там нашли сложную схему, которая позволила обойти строгие рамки, точнее, ловко в них втиснуться.
Предполагается, что сумма сделки составит от 125 млн до 150 млн долларов, а траты растянуты до 2026 года. Причем предусмотрены разнообразные бонусы и прочие дополнительные награды. В схему вписаны и Apple как партнер-транслятор МЛС и Adidas как один из крупнейших спонсоров лиги. Что еще раз подчеркивает: проект по переходу Месси в «Интер Майами» не столько клубный, сколько общий для лиги.
Даже сама новость о решении Месси отправиться в МЛС появилась на следующий день после того, как Apple анонсировала документальный сериал из четырех частей о приключениях Лионеля на чемпионатах мира, начиная с 2006 года и заканчивая 2022-м. Маркетинг во главе угла.
Дебют
Когда же состоится дебют Месси? Информация в СМИ гуляет разная, но большинство сходится во мнении, что это случится 21 июля. Хотя упоминаются и более размытые даты: от конца июля до августа. (Отметим, что регулярный сезон МЛС заканчивается 21 октября, а плей-офф продлится с 25 октября до 9 декабря).
21 июля считается вероятной датой, потому что в Кубке Лиг, который разыгрывается между мексиканскими и американскими командами, «Интер Майами» в этот день встретится с «Крус Асуль». А 19 июля как раз состоится Матч звезд МЛС, в котором примет участие лондонский «Арсенал». Если Месси там не сыграет, то как минимум это отличная возможность для широкой презентации, какого-то шоу – там умеют подобное организовывать.
Причина
МЛС обхаживала Месси еще в 2018 году. Тогда «Интер Майами» официально стал 25-й франшизой в МЛС, а Месси одним из первых поздравил Бекхэма с этим, заметив: «Возможно, через несколько лет ты мне позвонишь». Так и получилось. Благодаря некоторым творческим контрактным решениям у лиги теперь появился Месси. И это результат многолетней напряженной работы.
Еще в 2010 году комиссар МЛС Дон Гарбер заявлял, что его цель – сделать лигу одной из самых популярных и узнаваемых футбольных лиг в мире к 2022 году.
Команда
Интересно, что за обсуждением перехода Месси в «Интер Майами» часто опускается непосредственно спортивная составляющая. Много говорится о контракте, о зарплате, о лиге, о маркетинге и даже об эмоциональных реакциях болельщиков из разных лагерей: от фанатов Месси до поклонников «Барселоны», ПСЖ и боссов из ближневосточного футбола.
А в спортивном отношении Месси очень пригодится «Интеру Майами», потому что эта команда набрала лишь 15 очков в 16 матчах в нынешнем сезоне. Пять побед и 11 поражений при 15 забитых голах. Это последнее место в Восточной конференции. Тот случай, когда спасет только супергерой. Впрочем, на самом деле не все так страшно. До конца регулярного чемпионата 12 матчей, а от первой семерки и попадания в плей-офф «Интер Майами» отстает на шесть очков.
Бекхэм
МЛС уже не раз срывала джек-пот в стремлении привлечь внимание к лиге с помощью звезд из Европы. Из последнего можно вспомнить поездку Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси». Но еще раньше, в 2007 году, бомбой стал переход в тот же клуб Дэвида Бекхэма. Уже тогда оговаривалась возможность открытия затем англичанином своего клуба в МЛС. Не обманули. И помогают развивать.
В деле привлечения Месси есть не только уже упомянутый фактор вклада лиги и ее спонсоров. Но и самого Бекхэма. У него с Лионелем есть связи по разным линиям, хотя вместе они никогда не играли. Они регулярно пересекались на различных спонсорских мероприятиях Adidas, поскольку являются одними из главных фигур в «пакете звезд» компании. Они пересекались и по линии катарского фонда QSI, владеющего ПСЖ, и с которым работал Бекхэм. Даже если вы не видите звезд рядом друг с другом на поле или светских приемах, это не значит, что между ними нет достаточно хорошо налаженных контактов.
Владельцы
«Интер Майами» принято называть клубом Бекхэма, не вдаваясь в подробности о структуре владения им. На самом деле легендарный англичанин один из трех совладельцев. Его фигура скорее для публики, для все того же маркетинга. Потому что двое других совладельцев – это братья Масы, Хорхе и Хосе. Хорхе известен как миллиардер и бизнесмен, вместе с братом он управляет крупной инфраструктурной корпорацией Mas-Tec.
Ажиотаж
Новость о появлении Месси в МЛС не могла пройти незамеченной у американских любителей футбола. Были скуплены все билеты на домашние и гостевые матчи «Интера Майами», даже на те, в которых Месси может еще и не сыграть. Это вызвало безумный рост цен на билеты. Например, на уже упомянутую игру с «Крус Асул» они взлетели с 29 до 329 долларов. Билеты на гостевой матч с «Нью-Йорк Ред Буллз», который состоится 26 августа, выросли в цене на 1236 процентов, а на сентябрьский выездной матч с «Лос-Анжелесом» — на 420 процентов.
Титул
Одним из главных механизмов, определяющих подход спортивных функционеров к обустройству спортивных лиг в США, является обеспечение конкурентности и максимальной интриги, чтобы интерес к турниру сохранялся и разогревался. Так что даже находясь сейчас на последнем месте в регулярном чемпионате, «Интер Майами» имеет шанс на завоевание титула в первый же сезон с Месси.
Несколько хороших матчей подряд могут вывести клуб в плей-офф, а там уже проблемы регулярного чемпионата никого не касаются. Кроме того, «Интеру Майами» предстоит сыграть в полуфинале Открытого Кубка США. Это старейшее кубковое соревнование в стране. Игра с «Цинциннати» состоится 23 августа, к этому времени Месси уже должен вовсю играть. Так что шансы на трофеи в первый же год в США у него есть.
+ Бэкхем дважды уходил в аренду в Европу. Если Месси захочет вернутся в Европу, то у него все шансы.
+ Бэкхем дважды уходил в аренду в Европу. Если Месси захочет вернутся в Европу, то у него все шансы.