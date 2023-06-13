Красивая история обернулась провалом. Азар не заиграл в «Реале», но смог красиво попрощаться

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вчера, 19:12

Добрым словом вспоминать будут вряд ли – зато удалось сэкономить.

Период карьеры Эдена Азара в мадридском «Реале» подошел к концу. Удивительно быстро ведущий игрок «Челси» и сборной Бельгии превратился в лавочника, подверженного лишнему весу и травмам – но именно этим можно охарактеризовать его время в составе «сливочных». Вспоминаем, как проходил самый темный этап в карьере знаменитого бельгийского вингера.

Подписывал контракт в качестве мировой звезды

История симпатий Эдена Азара и «Реала» начинается даже задолго до того, как бельгиец попал в «Челси». Зинедин Зидан рассказал, что не задумываясь подписал бы футболиста в испанский гранд в мае 2009 года – когда тот проводил свой второй сезон в составе «Лилля». Сам Эден отвечал признаниями в том, что влюбился в футбол благодаря Зидану. Уже в 2017 году вингер заявил, что сыграть под руководством французского специалиста – его мечта:

Всем известно, насколько я уважаю Зидана. Я уважаю его и как игрока, и как тренера. Я не знаю, как сложится моя карьера в дальнейшем, но сыграть под руководством Зидана – моя мечта.

А вот слова самого Зидана:

Азар – игрок, который мне нравился всегда. [Придется ли «Реалу» продать Бэйла в случае покупки Азара] Это нелепо. Все классные игроки совместимы. Когда-то такое же говорили про меня и Джоркаеффа, так что это глупость. У нас есть идея усилить атаку, но посмотрим, как все сложится.

Мечта обеих звезд стала реальностью летом 2019 года. Тогда Азар вышел на пик своей карьеры – в составе «Челси» он забил 16 голов и сделал 15 ассистов в 37 матчах АПЛ и стал победителем Лиги Европы. А Зидан вернулся в «Реал», который провел провальный сезон при Лопетеги/Солари и финишировал третьим.

Проблемы начались сразу

На презентацию Эдена Азара на «Сантьяго Бернабеу» пришли без малого 50 тысяч зрителей – все остались в восторге. Но вот дальше фанаты мадридцев обеспокоились формой бельгийца. Дошло до абсурда – 9 июля на обложке испанского издания As появился коллаж с медобследования перед стартом предсезонки. Вингеру прифотошопили тело форварда Карима Бензема.

После выхода из отпуска все увидели, что Эден набрал лишний вес. В итоге Эден пропустил старт сезона из-за травмы и дебютировал за «Реал» лишь 14 сентября – в 4-м туре Ла Лиги отыграл 30 минут. Тенденция нашла продолжение – какое-то время форвард выходил в старте, но в конце ноября вновь травмировался и пролежал в лазарете до февраля.

Сыграл 2 матча – и снова получил повреждение. На этот раз оно выпало на «Эль-Класико» с «Барсой» и первый матч 1/8 финала ЛЧ против «Ман Сити». В свой первый сезон за «сливочных» Азар провел всего 22 матча во всех турнирах и отметился голом и шестью ассистами. Следующий год оказался не лучше предыдущего – а летом 2021-го главным тренером «Реала» стал Карло Анчелотти.

Не впечатлил папу Карло

Сезон-2021/22 обернулся для мадридцев триумфом в Лиге чемпионов и чемпионством в Ла Лиге. «Сливочные» катком прошлись по конкурентам во внутреннем первенстве – 4 поражения за весь чемпионат, 86 очков по итогам 38 туров, отрыв от «Барселоны» в 13 баллов. Куда ярче был ход в главном еврокубке. «Реал» в плей-офф прошел самый сложный путь, какой только можно было представить. Уже в четвертьфинале подопечные Карло Анчелотти сошлись с «Челси» — действующим победителем турнира. В следующей стадии соперником стал «Манчестер Сити» — тогда «горожан» причисляли к фаворитам соревнования, состав и структура игры были близки к оптимальным. Плюс это был финалист прошлогоднего розыгрыша ЛЧ – снова победа досталась испанцам. В финале аналогичная картина: «Ливерпуль» — фаворит, но победа за «Реалом».

За успехами коллектива Эден наблюдал со скамейки запасных. Проблемы со здоровьем бельгийцу на время удалось решить, но уже Карло не видел его в стартовом составе – вингер выходил со скамейки или оставался в запасе. В апреле случилась очередная травма – после нее футболист сыграл лишь против «Кадиса» в 37-м туре Ла Лиги.

Удалось расстаться без скандалов

Завершившийся сезон стал для Азара худшим – по проведенным матчам, по количеству минут на поле, по вовлеченности в игру. Бельгиец уже просто оставался в запасе и лишь изредка выходил играть.

Боссы мадридцев давно рассуждали над тем, как прекратить сотрудничество с травматичным вингером – при этом футболист ожидаемо не горел желанием уходить из команды, а сами «сливочные» не решались давить на него, чтобы не столкнуться с юридическими проблемами. Бельгиец отмечал, что намерен отработать контракт до конца – его срок истекал в 2024 году:

Если честно, я планирую остаться в «Реале» на следующий сезон. Я ожидаю, что останусь здесь, так как хочу отработать последний год по контракту, который у меня есть.

При этом изначально форвард планировал завершить карьеру сразу после того, как покинет испанский гранд. Видимо, боссам мадридцев удалось договориться с Эденом – и в начале июня клуб объявил об уходе вингера. И несмотря на скопившиеся претензии к игроку, прощание получилось максимально правильным. Бельгийский нападающий отказался от части зарплаты за год и позволил «сливочным» сэкономить на себе 7 миллионов евро. А одноклубники качали Эдена с Бензема и Мариано на руках после матча заключительного тура Ла Лиги против «Атлетика».