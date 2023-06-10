«Бенфика» объявила об одном из самых дорогих трансферов в своей истории

Пресс-служба «Бенфики» объявила о переходе полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кокчу.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 25 млн евро. Это третье самое дорогое приобретение «Бенфики». Дороже «орлы» покупали только Энцо Фернандеса из «Ривер Плейта» (за 44,25 млн евро) и Дарвина Нуньеса из «Альмерии» (за 34 млн евро).
Вложения 80-ти млн в Энцо и Нуньеса принесли более 200 млн....
А если брать ещё и Фелиша с Диашем.....то за 4-х игроков Бенфика выручила 400 млн евро....
Умеет селекция работать...
Они и Витселя взяли менее чем за 10....а продали через год одной великолепной команде за 40 млн....
Вложения 80-ти млн в Энцо и Нуньеса принесли более 200 млн....
А если брать ещё и Фелиша с Диашем.....то за 4-х игроков Бенфика выручила 400 млн евро....
Умеет селекция работать...
Они и Витселя взяли менее чем за 10....а продали через год одной великолепной команде за 40 млн....