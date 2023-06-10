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«Бенфика» объявила об одном из самых дорогих трансферов в своей истории

вчера, 20:22

Пресс-служба «Бенфики» объявила о переходе полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кокчу.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 25 млн евро. Это третье самое дорогое приобретение «Бенфики». Дороже «орлы» покупали только Энцо Фернандеса из «Ривер Плейта» (за 44,25 млн евро) и Дарвина Нуньеса из «Альмерии» (за 34 млн евро).

«Бенфика» объявила об одном из самых дорогих трансферов в своей истории

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Все комментарии
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 13:56
за 25 купили за 125 продадут через пару лет
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:12
треть игроков, а может и больше приходят в топ чемпионаты Европы через Португалию
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:36, ред.
Так они классные посредники....
Вложения 80-ти млн в Энцо и Нуньеса принесли более 200 млн....
А если брать ещё и Фелиша с Диашем.....то за 4-х игроков Бенфика выручила 400 млн евро....
Умеет селекция работать...
Они и Витселя взяли менее чем за 10....а продали через год одной великолепной команде за 40 млн....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:25
Они зато продают дорого, получается...
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