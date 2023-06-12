Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Стоимость Роналду снизилась до 15 млн евро по версии Transfermarkt

Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 16:41
))))..я картины не колекционирую))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 12:13, ред.
Извините, но ... РембранДт. Простите и не обижайтесь.
KTS16
KTS16
сегодня в 12:12
Шлак
Alexey24
Alexey24
сегодня в 11:47
Надо брать...
Ironigor
Ironigor ответ Agamaga......... (раскрыть)
сегодня в 11:41
Можете продолжать фантазировать в любом направлении !)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:03
как игрок он может и стоит 15 млн, но его покупают не как игрока, а как бренд
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:21
сдается мне, что нет там такой зарплаты))))))...да к тому же...это будет последний сезон в карьере....реклама-не любит стариков)))))
альсато
альсато
сегодня в 10:16
Криштиану-не картина Рембранта!, поэтому , с возврастом-цена на него будет только-ПАДАТЬ!!!))))
Agamaga.........
Agamaga......... ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:07
Ну вам же тяжко стало, что цену кумиру снизили, почему-то подумали, что ему завидуют из-за состояния.
Но завидует он сам успехам Месси.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:54
Все относительно, 200 лямов получает, а оценщики сколько?
112910415
112910415
сегодня в 05:09
процесс, увы, необратим
ДСА
ДСА
сегодня в 04:40
Такими темпами скоро он в минуса уйдёт.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:46
Думаю это даже завышенная цена на дырявого гея-нарцисса.
Его уже никто как футболиста не рассматривает, так только на потеху шейхам.
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:39, ред.
Это вопрос рыночного ценообразования, чем-то похожий на ценообразование опционов и страховых премий..

Так, помимо признания уровня мастерства и опыта игрока, его рыночная трансферная стоимость учитывает также два серьёзных временнЫх фактора:

-остаток времени до истечения текущего контракта игрока с его клубом;
-перспективу игрока в части возможного времени продолжения им карьеры на высшем профессиональном уровне.

Например, чем ближе по времени окончание текущего контракта, тем игрок стоит дешевле независимо от его игровых возможностей.
Когда этот остаток времени истечёт, а контракт на прежнем месте перезаключён не будет, то трансферная стоимость игрока теоретически может снизиться до нуля, поскольку игрок станет свободным агентом и выкупать его не потребуется- на любое новое место он перейдёт бесплатно.

Но как только он заключит контракт с новым клубом, его трансферная стоимость восстановится до прежнего уровня или почти до него, если конечно новый контракт не слишком короток по времени (он должен быть хотя бы года на три).
Если короток, то трансферная стоимость восстановится лишь частично.

Что касается физиологического возраста игрока, то по достижении им примерно 30-32 лет его трансферная стоимость начинает потихоньку падать, и скорость этого падения с течением дальнейшего времени только ускоряется, поскольку игрок неминуемо приближается к возрастному снижению кондиций.

Никто не будет платить больших денег за стареющего игрока, какими бы регалиями он ни был обвешан, т.к. он может в любой момент либо сильно снизить кондиции, либо вообще повесить бутсы на гвоздь.
Так что чем старше игрок, тем ниже его трансферная стоимость, даже если он Месси.

В частности,
Месси сечас на ТМ стоит 45 лямов (на пике несколько лет назад стоил 180), ему 35 лет;
Роналду 38 лет, и его ТС сейчас 15 лямов (на пике несколько лет назад он стоил 120);
Ибре уже за 40, и он давно стоит порядка 3-5 лямов, а перед уходом стоил вообще два ляма.
Ну и так далее.
Так что всё правильно на Трансфермакете, хотя цифры эти, конечно, оценочные в некотором приближении, абсолютно точными они быть не могут.

Вот примерно так, можно без лайка)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:54
Трансферная стоимость.
Ironigor
Ironigor ответ Agamaga......... (раскрыть)
вчера в 23:53
А для чего вообще мне завидовать!??)))
Живи ,не тужи !)
За адекватность
За адекватность ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:49
Там написано, перевод с ... Понимать тоже ничего не нужно, ибо на трансфермаркете ( хоть как можно относится к данному ресурсу) стоимость К.Р. составляет 15 млн. у.е., с учетом его возраста сумма очень даже. Лайк не нужен.
Agamaga.........
Agamaga......... ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:40
Не завидую вам абсолютно!))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:00
Ну удивлюсь, если Роналду ещё возглавит Реал и повозит барсу как в бытность игрока
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 22:46
До лампочки сколько стоит Рон!
sova147
sova147 ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 22:44
Всё именно так, надо было уходить раньше!
Vladimir808
Vladimir808 ответ bhsa5ctey5av (раскрыть)
вчера в 22:24
Стоимость будет сокращаться, а зарплата при этом будет расти!!!)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:18
Тю-у-у,полтора верблюда ...
bhsa5ctey5av
bhsa5ctey5av
вчера в 22:17
Вообще то он предполагал что такое будет,с каждым годом стоимость будет сокращаться
Нази
Нази
вчера в 22:10
Ну до Сутормина еще далеко!
allemz
allemz
вчера в 21:54
Полагаю, плевать ему как-то на показатели европейского Transfermarkt, скоро саудовцы дособерут в лиге звездный десант и учредят свой золотой мяч, по их меркам Роналду титанище футбола, сил предостаточно)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:50
Стареет Рон,это свойственно всем,что поделать,возрост берет свое,но 19 мячей тоже надо заложить суметь!!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:48
Его уже всё равно никто не купит!
Аминь!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:47, ред.
Если бы вы только знали, как ему поХ на ваш Transfermarkt !!!)))
Глупее информации от трансфермаркета трудно даже и придумать. У человека которого зарплата в 200 лямов , а возраст при этом 38 лет !) Завидуйте молча !)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:37
Даром не нужен..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 