Стоимость Роналду снизилась до 15 млн евро по версии Transfermarkt

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вчера, 21:11

Стоимость нападающего «Аль-Насра» снизилась на 5 млн евро. Теперь она составляет 15 млн.

38-летний форвард в сезоне 2022/23 провёл за саудовскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.