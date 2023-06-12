Стоимость Роналду снизилась до 15 млн евро по версии Transfermarkt

Стоимость нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду снизилась на 5 млн евро. Теперь она составляет 15 млн.
38-летний форвард в сезоне 2022/23 провёл за саудовскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.
Но завидует он сам успехам Месси.
Но завидует он сам успехам Месси.
Его уже никто как футболиста не рассматривает, так только на потеху шейхам.
Его уже никто как футболиста не рассматривает, так только на потеху шейхам.
Так, помимо признания уровня мастерства и опыта игрока, его рыночная трансферная стоимость учитывает также два серьёзных временнЫх фактора:
-остаток времени до истечения текущего контракта игрока с его клубом;
-перспективу игрока в части возможного времени продолжения им карьеры на высшем профессиональном уровне.
Например, чем ближе по времени окончание текущего контракта, тем игрок стоит дешевле независимо от его игровых возможностей.
Когда этот остаток времени истечёт, а контракт на прежнем месте перезаключён не будет, то трансферная стоимость игрока теоретически может снизиться до нуля, поскольку игрок станет свободным агентом и выкупать его не потребуется- на любое новое место он перейдёт бесплатно.
Но как только он заключит контракт с новым клубом, его трансферная стоимость восстановится до прежнего уровня или почти до него, если конечно новый контракт не слишком короток по времени (он должен быть хотя бы года на три).
Если короток, то трансферная стоимость восстановится лишь частично.
Что касается физиологического возраста игрока, то по достижении им примерно 30-32 лет его трансферная стоимость начинает потихоньку падать, и скорость этого падения с течением дальнейшего времени только ускоряется, поскольку игрок неминуемо приближается к возрастному снижению кондиций.
Никто не будет платить больших денег за стареющего игрока, какими бы регалиями он ни был обвешан, т.к. он может в любой момент либо сильно снизить кондиции, либо вообще повесить бутсы на гвоздь.
Так что чем старше игрок, тем ниже его трансферная стоимость, даже если он Месси.
В частности,
Месси сечас на ТМ стоит 45 лямов (на пике несколько лет назад стоил 180), ему 35 лет;
Роналду 38 лет, и его ТС сейчас 15 лямов (на пике несколько лет назад он стоил 120);
Ибре уже за 40, и он давно стоит порядка 3-5 лямов, а перед уходом стоил вообще два ляма.
Ну и так далее.
Так что всё правильно на Трансфермакете, хотя цифры эти, конечно, оценочные в некотором приближении, абсолютно точными они быть не могут.
Вот примерно так, можно без лайка)
Так, помимо признания уровня мастерства и опыта игрока, его рыночная трансферная стоимость учитывает также два серьёзных временнЫх фактора:
-остаток времени до истечения текущего контракта игрока с его клубом;
-перспективу игрока в части возможного времени продолжения им карьеры на высшем профессиональном уровне.
Например, чем ближе по времени окончание текущего контракта, тем игрок стоит дешевле независимо от его игровых возможностей.
Когда этот остаток времени истечёт, а контракт на прежнем месте перезаключён не будет, то трансферная стоимость игрока теоретически может снизиться до нуля, поскольку игрок станет свободным агентом и выкупать его не потребуется- на любое новое место он перейдёт бесплатно.
Но как только он заключит контракт с новым клубом, его трансферная стоимость восстановится до прежнего уровня или почти до него, если конечно новый контракт не слишком короток по времени (он должен быть хотя бы года на три).
Если короток, то трансферная стоимость восстановится лишь частично.
Что касается физиологического возраста игрока, то по достижении им примерно 30-32 лет его трансферная стоимость начинает потихоньку падать, и скорость этого падения с течением дальнейшего времени только ускоряется, поскольку игрок неминуемо приближается к возрастному снижению кондиций.
Никто не будет платить больших денег за стареющего игрока, какими бы регалиями он ни был обвешан, т.к. он может в любой момент либо сильно снизить кондиции, либо вообще повесить бутсы на гвоздь.
Так что чем старше игрок, тем ниже его трансферная стоимость, даже если он Месси.
В частности,
Месси сечас на ТМ стоит 45 лямов (на пике несколько лет назад стоил 180), ему 35 лет;
Роналду 38 лет, и его ТС сейчас 15 лямов (на пике несколько лет назад он стоил 120);
Ибре уже за 40, и он давно стоит порядка 3-5 лямов, а перед уходом стоил вообще два ляма.
Ну и так далее.
Так что всё правильно на Трансфермакете, хотя цифры эти, конечно, оценочные в некотором приближении, абсолютно точными они быть не могут.
Вот примерно так, можно без лайка)
Живи ,не тужи !)
Живи ,не тужи !)
Аминь!
Аминь!
Глупее информации от трансфермаркета трудно даже и придумать. У человека которого зарплата в 200 лямов , а возраст при этом 38 лет !) Завидуйте молча !)
Глупее информации от трансфермаркета трудно даже и придумать. У человека которого зарплата в 200 лямов , а возраст при этом 38 лет !) Завидуйте молча !)