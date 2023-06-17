«Ростов» намерен закрыть долги по зарплате

«Ростов» избавится от долгов по зарплате. Клуб намерен сделать это за счет трансферов. Комментарий по теме дал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность.
И при всём при этом Ростов занял 4 место
А то что приходится продавать игроков, а вместо них брать свободных агентов как сейчас Ионова и Акбашева, то Ростовские болельщики уже к этому привыкли
У Ростова всегда нет денег на трансферы
И при всём при этом Ростов занял 4 место
А то что приходится продавать игроков, а вместо них брать свободных агентов как сейчас Ионова и Акбашева, то Ростовские болельщики уже к этому привыкли
У Ростова всегда нет денег на трансферы