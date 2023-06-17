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«Ростов» намерен закрыть долги по зарплате

вчера, 09:27

«Ростов» избавится от долгов по зарплате. Клуб намерен сделать это за счет трансферов. Комментарий по теме дал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность.

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Ростов
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 17:53
Правительству Ростовской области принадлежит 51% акций клуба и расставаться с ними, похоже, не собирается. Но и вносить весомый вклад в бюджет "Ростова" не имеет возможности, особенно в текущей ситуации с СВО. Поэтому клуб будет еще долго влачить жалкое существование на те крохи, которых не хватает даже на зарплату игроков и персонала. О хорошем усилении состава приходится только мечтать. И Карпин не кокетничает, когда главной задачей "Ростова" на сезон считает, не попасть в зону стыковых матчей.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:06
Каждый клуб выживает как может.А если не было бы госфинансирования?Прощай лига для многих.
adekvat
adekvat
вчера в 13:10
Продадут пару человек, расчитаэтся.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:26
У Ростова девятый бюджет в лиге, нет легионеров, не работает аэропорт, долги по зарплате
И при всём при этом Ростов занял 4 место
А то что приходится продавать игроков, а вместо них брать свободных агентов как сейчас Ионова и Акбашева, то Ростовские болельщики уже к этому привыкли
У Ростова всегда нет денег на трансферы
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:05
Мне больше интересно, куда у них деньги уходят. Да и как они жалуются на деньги и тут же покупают Чернова за 3 миллиона евро, при стоимости в 1 миллион на трансфермаркете. что-то тут не чисто, на месте прокуратуры я бы уже из этих двух фактов проверил бы на коррупцию
альсато
альсато
вчера в 10:50
попробовал бы фк Ростов не закрыть долги))))
fehhn6h2z6mb
fehhn6h2z6mb
вчера в 10:35
Надо искать богатого спонсора, чтоб такого не повторялось
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:33
Странно что такой клуб как Ростов постоянно испытывает проблемы с финансами. А ведь команда претендовала за серебряные медали чемпионата России .
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