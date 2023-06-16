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Чалов – в «Фенербахче» или «Галатасарае». Турки нацелены на лидера ЦСКА, Фёдор готов к вызову

вчера, 10:14
Чалов Фёдор

Но предпочитает остаться с «армейцами».

У Федора Чалова внезапно появилась возможность уехать в Европу – по последним сообщениям, на него претендуют сразу два топ-клуба из чемпионата Турции. Это отличная награда за прорыв в завершившемся сезоне – Федор из кризисного нападающего превратился в лидера атаки «армейцев» и полностью перенял идеи нового главного тренера.

Преображение началось в Швейцарии

Достаточно вспомнить, по какой траектории развивалась карьера 25-летнего форварда. Чалов попал в основу «красно-синих» в 18 лет и забил 6 мячей за 15 матчей РПЛ в сезоне-2016/17. После двух сезонов, ушедших на притирку, футболист проводит лучший чемпионат своей карьере и становится лучшим бомбардиром первенства-2018/19 (15 голов в 30 матчах).

Далее – слухи об интересе «Кристал Пэлас», сорвавшийся трансфер, появление проблем с реализацией, стагнация. Уходя в «Базель» на правах аренды в сезоне-2021/22, Федор для ЦСКА был уже игроком ротации, становилось абсолютно ясно, что талантливому страйкеру срочно что-то нужно делать со своей карьерой.

И нельзя сказать, что вторая часть сезона в Швейцарии стала для Федора переломной – но он хотя бы был вовлечен в атакующую игру «Базеля» и успел забить 4 мяча, а также сделать 2 ассиста в 14 встречах. Уже ближе к межсезонью появились слухи, что Чалов не сильно-то хочет возвращаться в Россию – решающую роль сыграл тот факт, что «армейцам» позарез был нужен лидер атаки. О ситуации лаконично высказался сам футболист:

Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там – еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов.

Я рад, что и «Базель» хотел, чтобы я остался, и что ЦСКА решил меня вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на вес золота.

Прокачался при Федотове

Федор в тот момент действительно был нужен своему клубу. В ЦСКА пришел новый тренер, который собирался выстроить новую систему. В то же время коллектив оказался в полуразобранном состоянии – Федотов остался без Фернандеса и Дзагоева, Эджуке, Гбамена, Языджи, Сигурдссона, Магнуссона, Ахметова, Бийола, Бистровича. Группу исполнителей в атаке пришлось собирать заново.

В таких условиях Чалов был необходим, но в том случае, если переборет свои проблемы с психологией. И под эту задачу Федотов подошел как нельзя лучше. 25-летний нападающий сразу попал в стартовую обойму и нашел нить взаимопонимания с Карраскалем и Мединой – на тот момент это было основное сочетание, на котором и держалась игра в атаке. В четырех матчах к ряду Федор забил по голу – в том числе «Зениту» на выезде.

По итогам первой части чемпионата в его активе уже было 10 мячей и 2 ассиста. Но самое интересное началось весной. Тогда стало ясно, что Карраскаль не дает необходимой остроты в финальной трети, к тому же периодически выпадал из-за травм Зайнутдинов, начались поиски новых сочетаний. В итоге в трио центральных защитников переместили Мойсеса – оголившуюся позицию на левом фланге закрыли Мединой, а без Хесуса и с Карраскалем на скамейки нужно было заново образовывать пару инсайдов. Федор идеально вписался в эту позицию с Обляковым – и забил на ней еще 7 голов, а вернувшись на острие в последнем туре, оформил дубль.

На данный момент Чалов – снова лидер «армейцев». Более стабильный, матерый, прошедший тяжелый этап карьеры – и готовый к новым испытаниям.

Надо соглашаться на переход

Инсайды о возможности перебраться в Европу появились недавно. Речь идет о чемпионате Турции – интерес к Чалову проявляют «Фенербахче» и «Галатасарай». К слову, отмечается, что сам нападающий не собирается переезжать в Турцию – его контракт с ЦСКА истекает в конце 2024 года, и стороны готовы продлить соглашение.

К сожалению, другая возможность попасть в европейский чемпионат вряд ли появится – слишком много препятствий для такого развития событий (начиная с предрассудков и заканчивая проблемами с денежными операциями). В таких условиях даже Турция смотрится выигрышным вариантом. Так для Федора хотя бы появилась возможность попадаться на глаза европейским селекционерам, больше путей для перехода в топ-чемпионат. К тому же турецкое первенство – довольно высокого класса, а интерес к нему проявляют чемпион и вице-чемпион страны.

В России же нет такого уровня сопротивления, класс легионеров ниже – да и вряд ли кто-то следит за талантами из РПЛ.

ЦСКА нужен форвард

Но и позицию «армейцев» можно понять. В лице Чалова они нашли решение острой проблемы с забивным нападающим. Сейчас им остается подписать качественного сменщика, чтобы разгрузить Федора – а в случае его ухода в трансферную кампанию придется вносить коррективы.

Помимо 25-летнего нападающего в распоряжении Владимира Федотова на острие – только Адольфо Гайч и Антон Заболотный. Оба на постоянной основе закрыть эту позицию не в состоянии, поддержать заданный Чаловым уровень результативности – тоже. Так что и другого забивного нападающего у «красно-синих» просто нет.

А слухов о переговорах с кандидатами на позицию форварда попросту нет – разве что Чидера Эджуке может вернуться после приостановки контракта и поможет с этим.

Вероятнее всего, Чалов останется в России. Для «армейцев» это безусловно плюс. Для самого футболиста момент спорный – с одной стороны, он наконец-то прошел шторм и заслуживает насладиться спокойствием в статусе стопроцентного лидера «красно-синих». С другой, карьера в Европе постепенно ускользает – игроку уже 25, в нынешних условиях попасть в топ-5 европейских чемпионатов можно разве что через Турцию, Бельгию и другие менее статусные первенства, но с выходом на еврокубки. Банк историй о сорвавшихся переходах и не до конца реализованном потенциале пополняется.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:01
И еще пару слов. Великий ,неповторимый Э.А.Стрельцов!!! Позиционный нападающий не обладающий высокой скоростью, никого не догоняющий. Нападающий с прекрасным видением поля, распасовщик с поставленным ударом!!! И что, полохой игрок?
Г.Федотов, К.Бесков- игроки без высокой скорости, но с высочайшей техникой и филигранным пасом!!! И что- тоже плохие футболисты?!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:36
Толя, спасибо, Дружище!!!
Дело в том, что я ничего не придумал, а только напомнил данному товарищу, что такое- рывок, скорость и забегагия с догонялками. Я изложил- только факты, и только то, что видел сам...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:32
    Capral
    Capral
    вчера в 23:27
    Я хочу Сенатову ответить!!! Какой рывок, какое открывание, кого догнать?! Ты видел как играл великий Кройфф?! Он никого не догонял и рывка у него не было! Он передвигался по полю, как кошка- он летал и никого не догонял!

    Ты видел как играли Киган, Мюллер?! Киган- это высочайшая техника, но точно не рывок. Мюллер- это сильнейшая позиционная игра и голевое чутьё!!! Ты видел как играл Ренсенбринк?! Он вообще- статичный форвард, а как играл!!! И таких нападающих в мировом футболе сотни!!! Да тот же Роналду- позиционный нападающий. Ты много видел у него рывков, забеганий, догонялок?!
    Рывок, скорость- это Блохин, Беланов, Шевченко. Да, есть и такой тип нападающих. А вот В.Гуцаев- это только высочайшая техника и дриблинг, и что- он плохой форвард? Д.Кипиани- ни рывка, ни скорости, только- высочайший футбольный интеллект и техника!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Заболотный - воспитанник академии ЦСКА. Пришел бесплатно, свободным агентом , желай в родном клубе завершить карьеру. Ему пошли на встречу. Он конечно не топ, но погоды не портит, для отдельных схеме вполне пригоден.
    FenixSL
    FenixSL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:09
    из имеющихся в ней щас
    наверное
    и то..я бы сначала посмотрел на молодых что есть в резерве каждой команды у которой есть школа
    то есть кроме зенита
    мне кажется не может быть такого что среди 19-20 летних ребят нет никого лучше
    да даже младше
    ну серьезно

    жаль что лучший российский клуб вступил в эту поганую игру обмена шлаком
    зеболотного не прощу никого
    этот трансфер позор
    даже зюбе был бы больше рад
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Понял тебя, сдерживаюсь!
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Толя, я тебя прошу...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 19:58
    Раньше и трава была зеленее, и девушки симпатичнее, и Халк лучше Касьеры, и Ловрен лучше Чистякова и Алипа. Чалов в настоящее время Ю безусловно один из лучших нападающих РПЛ, как бы тебе не было горько это признавать
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 19:54
    "Учитывая, кроме того, что Федя тугодум и по этой причине ТТД...." Насчет того что Чалов "тугодум", ты ни с кем не перепутал? Футбол надо чаще смотреть уважаемый, и не "урывками" а полностью и желательно без очков.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 18:05
    Федя только на пути к осмысленной игре. Сезон, два нужно на совершенствование приобретённых навыков. Иначе толку не будет. Никто с ним возится как в ЦСКА не будет.
    FenixSL
    FenixSL ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 17:45
    Зе Болотный как олицетворение плачевного уровня работы руководства команды, да
    безумно жаль что с ЦСКА происходит такое

    Взаимно!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 16:51
    Согласен с Вами, только нет в ЦСКА игрока типа Вагнера Лава или Думбия. Приходится обходиться тем, что есть ( Чалов ). Может Хорхе Карраскаль в новом сезоне заиграет. Заболотный ( на мой взгляд ) пустая трата денег. Зенит и ЦСКА поборются за первое место.
    Удачи и здоровья Вам.
    FenixSL
    FenixSL ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 14:34
    это не игрок для чемпионства, разве не понятно?
    позорище для клуба который всегда славился своей атакой, выделять чалова
    фу

    Думбия во сколько раз был лучше?
    в 10? 100?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 14:01, ред.
    Дополню пару фраз к ранее сказанному. Нападающий просто обязан владеть рывком с места, чтобы открыться, догнать мяч или атаковать соперника. Чалов же набирает весьма скромную для его амплуа скорость по нарастающей и пика её достигает к концу дистанции, в связи с чем все его ранее перечисленные действия не имеют никакого положительного эффекта.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:38, ред.
    Не знаю, не знаю. Судя по обзорам матчей турецкого чемпионата, игры проходят в более интенсивном темпе, чем в нашем. Учитывая, кроме того, что Федя тугодум и по этой причине ТТД выполняет, как при рапидной съёмке, лично у меня возникают большие сомнения по поводу того, что он закрепится в команде.
    Рад ошибиться и желаю ему успехов в новом коллективе, но... Федя весь матч играет "урывками", минуту прогуливается по полю, затем делает рывок в сторону мяча или когда открывается и... снова прогуливается. В Турции такие фокусы не пройдут.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:49
    витязь на распутье )
    Женёк Н.
    Женёк Н.
    вчера в 12:01
    В Турции на поле нужно "умирать"-это не для него. Потому-армеец навсегда.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 11:28
    Судя по комментариям болельщиков других клубов все хотят видеть Фёдора в Турции ( в ЦСКА ни кто). Фёдор, оставайся в ЦСКА. Клуб наметил чемпионство, помогай!!!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:07
    Готов? Это он сказал,или автор придумал???
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 11:00
    лидер ЦСКА...
    мдааа
    таких лидеров и на скамейке не должно быть у ЦСКА
    2z747k672r7k
    2z747k672r7k
    вчера в 10:32
    Чалов не затеряется, как мне кажется в этих клубах!! Федя, собирай чемоданы!!!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 10:31
    Фёдору конечно нужно попробовать себя в Европе. Турецкий чемпионат ему самое то!
    Гость
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