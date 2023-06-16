Чалов – в «Фенербахче» или «Галатасарае». Турки нацелены на лидера ЦСКА, Фёдор готов к вызову

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вчера, 10:14

Но предпочитает остаться с «армейцами».

У Федора Чалова внезапно появилась возможность уехать в Европу – по последним сообщениям, на него претендуют сразу два топ-клуба из чемпионата Турции. Это отличная награда за прорыв в завершившемся сезоне – Федор из кризисного нападающего превратился в лидера атаки «армейцев» и полностью перенял идеи нового главного тренера.

Преображение началось в Швейцарии

Достаточно вспомнить, по какой траектории развивалась карьера 25-летнего форварда. Чалов попал в основу «красно-синих» в 18 лет и забил 6 мячей за 15 матчей РПЛ в сезоне-2016/17. После двух сезонов, ушедших на притирку, футболист проводит лучший чемпионат своей карьере и становится лучшим бомбардиром первенства-2018/19 (15 голов в 30 матчах).

Далее – слухи об интересе «Кристал Пэлас», сорвавшийся трансфер, появление проблем с реализацией, стагнация. Уходя в «Базель» на правах аренды в сезоне-2021/22, Федор для ЦСКА был уже игроком ротации, становилось абсолютно ясно, что талантливому страйкеру срочно что-то нужно делать со своей карьерой.

И нельзя сказать, что вторая часть сезона в Швейцарии стала для Федора переломной – но он хотя бы был вовлечен в атакующую игру «Базеля» и успел забить 4 мяча, а также сделать 2 ассиста в 14 встречах. Уже ближе к межсезонью появились слухи, что Чалов не сильно-то хочет возвращаться в Россию – решающую роль сыграл тот факт, что «армейцам» позарез был нужен лидер атаки. О ситуации лаконично высказался сам футболист:

Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там – еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА . На самом деле, у меня не было плохих вариантов. Я рад, что и «Базель» хотел, чтобы я остался, и что ЦСКА решил меня вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на вес золота.

Прокачался при Федотове

Федор в тот момент действительно был нужен своему клубу. В ЦСКА пришел новый тренер, который собирался выстроить новую систему. В то же время коллектив оказался в полуразобранном состоянии – Федотов остался без Фернандеса и Дзагоева, Эджуке, Гбамена, Языджи, Сигурдссона, Магнуссона, Ахметова, Бийола, Бистровича. Группу исполнителей в атаке пришлось собирать заново.

В таких условиях Чалов был необходим, но в том случае, если переборет свои проблемы с психологией. И под эту задачу Федотов подошел как нельзя лучше. 25-летний нападающий сразу попал в стартовую обойму и нашел нить взаимопонимания с Карраскалем и Мединой – на тот момент это было основное сочетание, на котором и держалась игра в атаке. В четырех матчах к ряду Федор забил по голу – в том числе «Зениту» на выезде.

По итогам первой части чемпионата в его активе уже было 10 мячей и 2 ассиста. Но самое интересное началось весной. Тогда стало ясно, что Карраскаль не дает необходимой остроты в финальной трети, к тому же периодически выпадал из-за травм Зайнутдинов, начались поиски новых сочетаний. В итоге в трио центральных защитников переместили Мойсеса – оголившуюся позицию на левом фланге закрыли Мединой, а без Хесуса и с Карраскалем на скамейки нужно было заново образовывать пару инсайдов. Федор идеально вписался в эту позицию с Обляковым – и забил на ней еще 7 голов, а вернувшись на острие в последнем туре, оформил дубль.

На данный момент Чалов – снова лидер «армейцев». Более стабильный, матерый, прошедший тяжелый этап карьеры – и готовый к новым испытаниям.

Надо соглашаться на переход

Инсайды о возможности перебраться в Европу появились недавно. Речь идет о чемпионате Турции – интерес к Чалову проявляют «Фенербахче» и «Галатасарай». К слову, отмечается, что сам нападающий не собирается переезжать в Турцию – его контракт с ЦСКА истекает в конце 2024 года, и стороны готовы продлить соглашение.

К сожалению, другая возможность попасть в европейский чемпионат вряд ли появится – слишком много препятствий для такого развития событий (начиная с предрассудков и заканчивая проблемами с денежными операциями). В таких условиях даже Турция смотрится выигрышным вариантом. Так для Федора хотя бы появилась возможность попадаться на глаза европейским селекционерам, больше путей для перехода в топ-чемпионат. К тому же турецкое первенство – довольно высокого класса, а интерес к нему проявляют чемпион и вице-чемпион страны.

В России же нет такого уровня сопротивления, класс легионеров ниже – да и вряд ли кто-то следит за талантами из РПЛ .

ЦСКА нужен форвард

Но и позицию «армейцев» можно понять. В лице Чалова они нашли решение острой проблемы с забивным нападающим. Сейчас им остается подписать качественного сменщика, чтобы разгрузить Федора – а в случае его ухода в трансферную кампанию придется вносить коррективы.

Помимо 25-летнего нападающего в распоряжении Владимира Федотова на острие – только Адольфо Гайч и Антон Заболотный. Оба на постоянной основе закрыть эту позицию не в состоянии, поддержать заданный Чаловым уровень результативности – тоже. Так что и другого забивного нападающего у «красно-синих» просто нет.

А слухов о переговорах с кандидатами на позицию форварда попросту нет – разве что Чидера Эджуке может вернуться после приостановки контракта и поможет с этим.

Вероятнее всего, Чалов останется в России. Для «армейцев» это безусловно плюс. Для самого футболиста момент спорный – с одной стороны, он наконец-то прошел шторм и заслуживает насладиться спокойствием в статусе стопроцентного лидера «красно-синих». С другой, карьера в Европе постепенно ускользает – игроку уже 25, в нынешних условиях попасть в топ-5 европейских чемпионатов можно разве что через Турцию, Бельгию и другие менее статусные первенства, но с выходом на еврокубки. Банк историй о сорвавшихся переходах и не до конца реализованном потенциале пополняется.