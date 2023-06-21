«Тоттенхэм» может подписать вратаря «Эмполи»

Вратарь «Эмполи» Гильельмо Викарио может продолжить карьеру в АПЛ.
По данным источника, интерес к 26-летнему голкиперу проявляет «Тоттенхэм».
«Шпоры» готовы предложить за трансфер итальянца 20 млн евро.
Вратарь «Эмполи» Гильельмо Викарио может продолжить карьеру в АПЛ.
По данным источника, интерес к 26-летнему голкиперу проявляет «Тоттенхэм».
«Шпоры» готовы предложить за трансфер итальянца 20 млн евро.
Далее обязательно нужно укреплять центр обороны, т.к только Ромеро считаю игррком высокого уровня, остальные все ниже классом.
В полузащите отлично играют Хейберг и Бентанкур. Биссума, который шикарно играл в Брайтоне, в тоттенхэме Конте потерялся вообще. Как будет при новом тренере пока ничего сказать не могу! В атаке более мение всё впорядке Кейн,Сон,Ришарлисон и Кулушевский вроде как дают рещультат, но вот глубины состава у шпор нет совсем....укреплять нужно оборону и полузащиту
Далее обязательно нужно укреплять центр обороны, т.к только Ромеро считаю игррком высокого уровня, остальные все ниже классом.
В полузащите отлично играют Хейберг и Бентанкур. Биссума, который шикарно играл в Брайтоне, в тоттенхэме Конте потерялся вообще. Как будет при новом тренере пока ничего сказать не могу! В атаке более мение всё впорядке Кейн,Сон,Ришарлисон и Кулушевский вроде как дают рещультат, но вот глубины состава у шпор нет совсем....укреплять нужно оборону и полузащиту