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«Тоттенхэм» может подписать вратаря «Эмполи»

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A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 06:38
По-хорошему, шпорам нужно избавиться от лишних игроков....
Далее обязательно нужно укреплять центр обороны, т.к только Ромеро считаю игррком высокого уровня, остальные все ниже классом.
В полузащите отлично играют Хейберг и Бентанкур. Биссума, который шикарно играл в Брайтоне, в тоттенхэме Конте потерялся вообще. Как будет при новом тренере пока ничего сказать не могу! В атаке более мение всё впорядке Кейн,Сон,Ришарлисон и Кулушевский вроде как дают рещультат, но вот глубины состава у шпор нет совсем....укреплять нужно оборону и полузащиту
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 02:36
Вы действительно считаете что он влияет таким образом?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:10
Какие ещё позиции им стоит усилить?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:28, ред.
На месте боссов шпор я бы обратил внимание на вратаря Брайтона и сборной Испании Роберта Санчеса. У Санчеса конфликт с главным тренером Де Дзебри, на этом фоне он резко превратился из основного вратаря в сменщика, а значит сидеть на лавке явно не захочет. При этом сейчас чайки активно ищут себе нового вратаря.....!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:04
Продали бы Кейна, с ним трофеев не будет
sova147
sova147
вчера в 21:41
Шпорам такой вратарь не помешает и цена нормальная
Гость
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