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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023

«Ленинградец» подписал экс-защитника «Локомотива»

вчера, 22:59

Защитник Максим Беляев стал игроком «Ленинградца».

Контракт подписан до конца сезона 2023/24.

Ранее футболист выступал за «Локомотив», «Динамо» Брянск, «Торпедо» Владимир, «Ростов», «Шинник» и тульский «Арсенал».

На счету Беляева 10 матчей за молодёжную сборную России, а также 4 — за юношескую.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:03
Большое спасибо за подробный ответ, приятно чёрт подери узнать, что есть люди создающие "сеть школ" по городам Ленобласти. Будем надеяться, что это благое дело будет только развиваться и в относительно ближайшее время, мы услышим о воспитанниках этих школ на самом высоком уровне!
Удачи парням и тренерам!
Р.S. Помню Кирьякова, хороший был футболист, походу и тренер такой же будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:14
Много не скажешь...ибо команде 5 лет....
Областная команда...выступающая во Второй Лиге....по итогам выступления в которой в этом сезоне досрочно вышла в Первую Лигу....
Тренер Сергей Кирьяков....(который не ждёт как Мостовой когда в Спартак позовут.....а работает)
1 октября 2018 года Правительством Ленинградской области было принято решение о создании на территории Ленинградской области спортивной школы, специализирующейся на подготовке футболистов. Было запланировано открытие сети школ «Ленинградец» в разных городах области.....
drug01
drug01
вчера в 23:33
Команда мало знакомая, пожелаем успешной игры!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:25
Ленинградец это что за команда?
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