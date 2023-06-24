«Ленинградец» подписал экс-защитника «Локомотива»

Защитник Максим Беляев стал игроком «Ленинградца».
Контракт подписан до конца сезона 2023/24.
Ранее футболист выступал за «Локомотив», «Динамо» Брянск, «Торпедо» Владимир, «Ростов», «Шинник» и тульский «Арсенал».
На счету Беляева 10 матчей за молодёжную сборную России, а также 4 — за юношескую.
Удачи парням и тренерам!
Р.S. Помню Кирьякова, хороший был футболист, походу и тренер такой же будет.
Удачи парням и тренерам!
Р.S. Помню Кирьякова, хороший был футболист, походу и тренер такой же будет.
Областная команда...выступающая во Второй Лиге....по итогам выступления в которой в этом сезоне досрочно вышла в Первую Лигу....
Тренер Сергей Кирьяков....(который не ждёт как Мостовой когда в Спартак позовут.....а работает)
1 октября 2018 года Правительством Ленинградской области было принято решение о создании на территории Ленинградской области спортивной школы, специализирующейся на подготовке футболистов. Было запланировано открытие сети школ «Ленинградец» в разных городах области.....
Областная команда...выступающая во Второй Лиге....по итогам выступления в которой в этом сезоне досрочно вышла в Первую Лигу....
Тренер Сергей Кирьяков....(который не ждёт как Мостовой когда в Спартак позовут.....а работает)
1 октября 2018 года Правительством Ленинградской области было принято решение о создании на территории Ленинградской области спортивной школы, специализирующейся на подготовке футболистов. Было запланировано открытие сети школ «Ленинградец» в разных городах области.....